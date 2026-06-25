ドコモ、「arrows Alpha2 F-51G」を発売

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ハイパフォーマンスが長続きするarrows最上位モデルの「arrows Alpha2 F-51G」を2026年8月下旬以降に発売いたします。発売に先立ち、2026年6月25日（木）から予約受付を開始いたします。なお、「arrows Alpha2 F-51G」をご購入いただいたお客さまを対象に各種キャンペーンを開催いたします。詳細は別紙をご確認ください。

■ 発売日など

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/849_1_8e4b52d058e075fa47189ae63f944884.jpg?v=202606251152 ]

■ 販売チャネル ： 全ドコモ取扱い店

■ 端末外観

■ 主な特長

詳細はドコモのホームページをご覧ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/849_2_de28b0f97ab47864d04264cace0cf9de.jpg?v=202606251152 ]

■ スペック

主なスペックはドコモのホームページをご覧ください。

arrows Alpha2 F-51G(https://www.docomo.ne.jp/product/f51g/#anc-specandservice)

■ アクセサリー※6

「arrows Alpha2 F-51G」の発売に併せて、対応のケース・フィルムを発売いたします。docomo

selectのケース・フィルムは品質・安全性はもちろん端末との組み合わせを意識して商品開発をしており、2商品についてピックアップして紹介させていただきます。詳しくは、ドコモオンラインショップをご確認ください。

●arrows Alpha2 F-51G レザーフリップケース（ブラック／ネイビー）

充実のカード収納と便利なフリーポケット。環境にやさしいエコ素材を使用。

・高い保護性能：フチやボタン部分を最大限まで覆う設計により、機器本体をしっかりガード。

・上質な素材を使用：型押し加工を施すことで、傷やシワが目立ちにくい。

・環境にやさしいエコ素材：リサイクル100%のTPU素材を使用した、環境にやさしいケース。

● arrows Alpha2 F-51G ガラスフィルムハイグレード

・高強度のアルミノシリケートガラスを2つの方法でさらに強化。

分子間の隙間を埋め、表面の小さな傷をなくす強化を施した割れにくいガラスです。

・ブルーライトカット機能、貼り付け補助ツール付き・あんしんの交換保証サービス付き

180日以内に本製品が破損してしまった場合は、新しいガラスフィルムハイグレードと交換が可能で

す。

※1 世界の定義とは196か国（日本を含む）を指す。以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証する

ものではありません。（2025年5月現在。未来トレンド研究機構調べ）MIL規格23項目への対応かつ、IP6Xの対応かつ、

IPX6/8/9への対応かつ、水中撮影可能（水中でカメラボタン押下が可能。ただし河川などの淡水に限る）かつ、1.8mから

コンクリートに落下させる試験（画面割れのみ）をクリアすること。

※2 FCNT独自の水中撮影に関する試験を実施しておりますが、使用状況や経年によって防水性能が低下する場合があります。

無故障を保証するものではありません。

特に、 プールや海、汚れた河川での使用は腐食や故障の原因となりますのでお控えください。

水中撮影を行う場合は、下記手順をお守りください。

撮影前に水分を完全に取り除いた状態で操作してください。また、水圧による誤作動を防ぐため、撮影前に「アプリのピン

止め機能」をONにしてください。

淡水（常温・水深1m以内）で、30分以内の使用を目安としてください。

使用後は真水ですすぎ、しっかり乾燥させてください。詳しいお手入れ方法は、FCNTホームページをご確認ください。

※3 2026年5月時点、FCNT合同会社調べ。arrowsシリーズスマートフォンにおいて。落下や衝撃による破損・故障が起きない

ことを保証するものではありません。

※4 本機種と同性能バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によっ

て変化します。（シミュレーション内容）1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電（1サイクル＝0％から100％まで満充電

にし、その後、0％まで電池を使い切る）を行った場合、1,000サイクル（約4.1年）時点において電池容量が初期容量の

80％残ることを確認。（2026年3月現在。メーカー調べ）

※5 4K/60fps動画撮影時は、CPUへの負荷増大や撮影環境（高温、直射日光など）の影響により、端末温度が上昇しやすくな

ります。温度上昇時には録画時間が大幅に制限される場合がありますので、端末温度が上昇しやすい撮影環境でのご利用に

はご注意ください。

※6 「arrows Alpha2 F-51G」の事前購入受付開始と同時にアクセサリーを発売いたします。

* 「arrows Alpha」は、FCNT合同会社の商標です。

* LYTIAはソニーグループ株式会社の登録商標です。

別紙1

「arrows Alpha2」事前応募キャンペーン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/849_3_fb6b30545eae28bcb7f393b900512a67.jpg?v=202606251152 ]

※ 機種のみ（白ロム）の購入も対象です。

※ 別紙2の「『arrows Alpha2』購入キャンペーン」と重複して応募可能です。

※ キャンペーンの内容は予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

※ 本キャンペーンの主催はFCNT合同会社です。

別紙２

「arrows Alpha2」購入キャンペーン

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/849_4_735fd17e1a8e33109bee37094e1d9029.jpg?v=202606251152 ]

※ 機種のみ（白ロム）の購入も対象です。

※ 別紙1「『arrows Alpha2』事前応募キャンペーン」と重複して応募可能です。

※ キャンペーンの内容は予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

※ 本キャンペーンの主催はFCNT合同会社です。