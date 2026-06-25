SABERA×Kotoba、世界最高水準の同時通訳体験の実現に向けた戦略的パートナーシップを締結

株式会社jig.jp

株式会社jig.jp（本店：福井県鯖江市、代表取締役社長CEO：川股将、東証グロース市場：5244、以下「当社」）は、当社が開発・販売する次世代スマート眼鏡（ARグラス）「SABERA（サベラ）」に関して、日米クロスボーダースタートアップ、Kotoba Technologies, Inc（本社：米国サンフランシスコ、主要研究開発拠点：東京都千代田区、CEO：小島熙之、以下「Kotoba社」）と、世界最高水準の同時通訳体験の実現に向けた戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

Kotoba社が提供する音声AI技術は、特に利用頻度の高い英語・中国語・韓国語との翻訳において、同種のサービスを提供する他の海外企業と比較しても、翻訳処理速度や精度において優位性を誇ることから、当社はKotoba社を戦略的パートナーとして選定いたしました。

本提携により、両社は「SABERA」のAR表示技術と、Kotoba社の最先端音声AI技術を融合し、世界最高水準の同時通訳体験の実現を目指します。今後はアプリ連携を皮切りに、相互送客や共同ソリューションの展開を進め、言語の壁を越えた新たなコミュニケーションインフラの構築に取り組んでまいります。

■背景及び目的

当社が開発する「SABERA」は、日常に溶け込むデザインとAR機能を両立した、鯖江発の次世代スマート眼鏡です。Makuakeでの先行販売開始以来、多くの個人ユーザー様、企業様、各種メディア等から大きな反響とご期待をいただいております。

この度、「SABERA」が目指す“言葉の壁を越えたコミュニケーション体験”を実現するため、リアルタイム音声AI分野で世界トップレベルの技術力を有するKotoba社との協業を開始いたしました。

Kotoba社が誇る、超低遅延リアルタイム翻訳アプリ「Kotoba」を「SABERA」アプリと連携させることで、両社は、「SABERA」を装着するだけで、相手の言葉がリアルタイムに視界へ表示され、言語の壁を意識することなく自然にコミュニケーションできる未来の実現を目指します。

海外との商談、製造現場における外国人スタッフとの連携、インバウンド対応、海外旅行など、言語の壁が存在するあらゆる場面において、新たなコミュニケーション体験を共同で創出してまいります。

■パートナーシップの将来像

両社は、本提携を単なる機能連携ではなく、長期的な戦略パートナーシップとして位置付けています。将来的には、「SABERA」とKotoba社のサービスを組み合わせた共同ソリューションの提供や、法人向け市場における共同提案、共同パッケージ販売などを通じて、両社ユーザーへの相互価値提供を行い、世界中の人々が言語の壁を意識することなく語り合える社会の実現を目指してまいります。

【株式会社Kotoba Technologiesとは】

Kotoba Technologiesは、最先端の音声AI基盤モデルの研究開発および社会実装を行う日米クロスボーダー音声AIスタートアップ企業です。「最先端のリアルタイム音声生成AIを開発し世界に届ける」をミッションに掲げ、米国トップ校のコンピュータサイエンス博士号取得の日本人創業者と、スーパーコンピューター「富岳」を活用したLLM開発経験を持つ国内最高峰のエンジニア陣が集結しています。独自の音声AI基盤モデル「Koto」をベースに、同時通訳アプリなどの自社プロダクトの開発・提供を行うほか、多様なビジネスやプロダクトの発展を支える、ライセンス提供を行っています。

【同時通訳アプリ「Kotoba」とは】

Kotoba社が提供する「Kotoba」アプリは、独自の音声AIモデル「Koto」を活用した、リアルタイム音声翻訳・文字起こしアプリです。

主に以下の3つの特徴を持っています。

▶︎東アジアを中心に幅広い言語ペア間でのリアルタイム翻訳

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語を中心に、21の入力言語と13の出力言語に対応しています。

▶︎話が終わる前に翻訳を表示

AIが会話の流れを予測し、話し終わる前に最大0.5秒先まで翻訳を先読みして表示します。これにより待ち時間を短縮し、自然な会話のリズムを維持します。

▶︎高精度・低遅延翻訳

発話から翻訳表示までの遅延を平均3秒台(言語ペアによっては2秒以下)に短縮したことで、ビジネスの商談や日常会話において、タイミングや会話の主導権を逃さない滑らかな対話体験を実現します。

■両代表コメント

株式会社jig.jp 代表取締役社長CEO 川股 将

「SABERA」を通じて言葉の壁を越え、世界中の人と自由に語り合える未来。私たちは、その実現に向けて、Kotoba社とともに世界最高水準の同時通訳体験の創出に挑戦できることを大変嬉しく思います。両社の技術と知見を融合し、言語の壁を意識することなく誰もが繋がり合う社会の実現に向けて取り組んでまいります。

株式会社Kotoba Technologies Japan Co-Founder, CEO 小島 熙之 氏



鯖江発で完成度の高いスマート眼鏡『SABERA』を生み出されたjig.jp様とご一緒できることを光栄に思います。Kotobaアプリユーザーの皆様のスマート眼鏡へのニーズにもお応えし、AI同時通訳体験を一段階高めていけることを誇りに思います。

今後両社は、本提携を通じて技術連携を深化させるとともに、法人市場を中心とした新たなソリューション開発にも取り組んでまいります。

「SABERA」とKotoba社の技術を融合し、言語の壁を越えたコミュニケーション体験を世界へ届けることを目指します。

【会社概要】

■Kotoba Technologies（https://site.kotoba.tech/ja/(https://site.kotoba.tech/ja/)）

本社所在地：Levi's Plaza, 1160 Battery St, Suite 100, San Francisco, CA 94111, USA

研究開発拠点：東京都千代田区大手町一丁目６番1号 大手町ビルヂング6階

代表者：CEO & Co-founder 小島 熙之

設立：2023年5月

累計調達額：37億円

事業内容：リアルタイム音声生成AIモデルの研究開発、プロダクト開発

■株式会社jig.jp（https://www.jig.jp/(https://www.jig.jp/)）

本店所在地：福井県鯖江市横越町10-34-1

東京本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33F

代表者：代表取締役社長CEO 川股 将

設立：2003年5月

資本金：961百万円

事業内容：ソフトウェアの企画・開発・提供。スマート眼鏡「SABERA」の開発・販売

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社jig.jp SABERA広報担当

メールアドレス: sabera-business@jig.jp