モンテディオ山形とのオフィシャルパートナー契約のお知らせ

株式会社XAION DATA(C)MONTEDIO YAMAGATA

AIデータプラットフォームの開発・提供およびAXソリューションを展開する株式会社XAION DATA（本社：東京都渋谷区、代表取締役 佐藤泰秀、以下「当社」）は、Jリーグに所属するモンテディオ山形とオフィシャルパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

この度、モンテディオ山形の「YAMAGATA ICHIGAN（山形一丸）」というスローガンに象徴される地域一体の姿勢に共感し、パートナー契約を締結する運びとなりました。また、当社代表取締役の佐藤が山形県出身であり、地元クラブの発展に貢献したいという想いも、今回の契約締結の後押しとなっています。

▍モンテディオ山形について

モンテディオ山形は、Jリーグに所属するプロサッカークラブです。

1984年にNEC山形サッカー部として発足し、1999年にJリーグへ入会。クラブ名はイタリア語で「MONTE（山）」と「DIO（神）」を組み合わせた造語で「山の神」を意味し、拠点である山形の霊峰・出羽三山と、頂点を目指すチームへの想いが込められています。

山形県全県をホームタウンとし、スローガン「YAMAGATA ICHIGAN（山形一丸）」のもと、地域一体となった活動を展開しています。

法人名 ：株式会社モンテディオ山形

代表者 ：相田 健太郎

クラブ所在地 ：山形県天童市山王1-1

URL ：https://www.montedioyamagata.jp/

▍XAION DATAについて

株式会社XAION DATAは、「AI × DATAで世界中の価値を最大化する」をミッションに、独自のデータ収集・構造化技術を活用し、次世代型統合タレントプール「AUTOHUNT」や、セールスインテリジェンスプラットフォーム「AUTOBOOST」を展開。HR・Sales領域におけるAI活用支援に加え、AIソリューション提供も拡大しています。

会社名 ：株式会社XAION DATA

代表者 ：佐藤 泰秀

本社住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容 ：データ収集・構造化特許技術（特許第7116940号）を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供

URL ：https://xaiondata.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社XAION DATA 広報

Email：xaion-pr@xaiondata.co.jp