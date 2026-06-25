【6/30開催】建築・建設業務で活きるPDF活用術を解説。『PDFelement』無料オンラインセミナー

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、PDF編集ソフト『PDFelement（PDFエレメント）』を活用し、建設・建築業界の日々のPDF業務を効率化するための無料オンラインセミナーを、2026年6月30日（火）15:00より開催いたします。

■開催の背景

申込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7917822808988/WN_07VqWsnZSuq9YZgzJvkteQ#/registration

建設・建築業界の業務では、契約書や見積書、図面など、多種多様なPDF文書を扱います。

当社が建設・建築業界のユーザーを対象に実施した調査※においても、「契約書／見積書／発注書」（52%）に次いで「CAD図面PDF」（48%）、「施工図」（45%）が上位を占め、書類系と図面系の双方を日常的に扱っている実態がうかがえました。

※自社調べ（建設・建築業界に勤めるPDFelement利用者を対象としたWebアンケート／有効回答数40名／調査期間：2026年6月15日～6月19日12:00）

一方で、こうしたPDF業務の多くは、導入済みのソフトでも閲覧や簡単な編集にとどまり、機能を十分に活用しきれていないケースも少なくありません。

本セミナーでは、実務に役立つ『PDFelement』の機能と活用方法を、具体的なシーンとともにご紹介します。

■このような方におすすめ

■開催概要・お申し込み方法

- 見積書、契約書、承認書類などのPDF業務を整理したい方- スキャンした図面や過去資料を、検索しやすく管理したい方- 図面PDFの確認、注釈、修正指示を効率化したい方- 現場とオフィス間のPDF共有をスムーズにしたい方- 建設・建築業務でAI機能をどう活用できるか知りたい方

以下の専用ページより事前登録をお願いいたします。

▶お申込みページ(https://us06web.zoom.us/webinar/register/7917822808988/WN_07VqWsnZSuq9YZgzJvkteQ#/registration)

日時：2026年6月30日（火）15:00～15:40

参加費用：無料（事前のご登録が必要です）

配信形式：オンライン開催（Zoom）

登壇者：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア 営業部 主任 原大悟

参加者特典

【申込特典】

抽選で10名様にAmazonギフトカード 2,000円分

【参加特典】

ウェビナー後のアンケートにご回答いただいた方へ、以下いずれかの特典をご案内いたします。

- PDFelement法人版 1ヶ月無料- PDFelement AI 月間プラン

また、ウェビナー参加者限定で、PDFelement法人版を20%OFFでご購入いただけます。

■PDFelementについて

PDFelementは、PDFの作成・編集・変換・結合・圧縮・署名・OCRなど日常業務で求められる機能を幅広くカバーする、オールインワンのPDF編集ソフトです。

AIによる翻訳、書き換え、校正、要約や、AI生成コンテンツをチェックする機能も搭載し、よりスマートなPDF作業を実現します。

最新バージョンでは、ChatGPT・DeepSeek・Gemini など複数のAIモデルを切り替えて利用できるようになったほか、AIが文書内の個人情報や特定の語句を自動検出して黒塗り処理を行う「自動墨消し機能」など、PDF編集や文書管理を効率化する機能を強化しています。

PDFelement公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_webinar-2606&utm_content=text_25179613_2026-06-24)

建設・建築業界向け特設ページ(https://www.wondershare.jp/business/construction-industry-special.html?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_webinar-2606&utm_content=text_25179613_2026-06-24)

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である

「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL : 公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_webinar-2606&utm_content=text_25179613_2026-06-24)

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