UpstageとQTnet、企業・自治体向けの信頼できる生成AI活用の実現に向け協業開始

Upstage AI株式会社

Upstage AI株式会社（以下「Upstage」）と株式会社QTnet（以下「QTnet」）は、QTnetが提供・検討する生成AI関連サービスの高度化に向け、Upstageが国内開発した経産省認定「国産基盤モデル」「Syn Pro (シン・プロ)」、高精度AI-OCRソリューション「Document Parse」、および企業向けAI活用基盤「EWS（Enterprise AI Workspace）」に関する技術検証を開始いたします。

本取り組みでは、QTnetが提供する生成AIサービスへのSyn Pro (シン・プロ)の実装可能性、Document Parseによる社内外文書の構造化精度向上、ならびにEWSの今後のビジネスメニューへの反映可能性を検証します。両社は、QTnetが長年培ってきたデータセンター、ネットワーク、セキュリティ運用の強みと、UpstageのAI-OCR技術・業界トップクラスの日本語性能を発揮するLLM・グローバル市場で先行した導入実績を誇るAI業務基盤技術を組み合わせることで、企業・自治体におけるセキュアで実用性の高い生成AI活用の実現を目指します。

本取り組みの背景

企業や自治体において生成AI活用への関心が高まる一方で、機密情報の取り扱い、社内規程、ガバナンス、データ保管場所、運用管理などの観点から、外部クラウドサービスの利用に慎重なケースが増えています。

また、多くの企業では、PDF、申請書、契約書、技術資料、社内規程、マニュアルなどの非構造化文書が大量に存在しており、生成AIを業務に活用するうえで、これらの文書を正確に読み取り、検索・要約・抽出・判断支援に活用できる形へ整備することが課題となっています。

QTnetは、九州を中心に通信、データセンター、クラウド、セキュリティ、ソリューションサービスを展開しており、企業・自治体の重要データを安全に取り扱う基盤を有しています。また、企業・自治体向けに生成AIサービスを提供しており、今後、同社の生成AI関連サービスにおけるLLM、AI-OCR、AI業務基盤の拡張可能性を拡げていくことが重要となっています。

Upstageは、グローバル大手に豊富な導入実績があるAI-OCR技術、日本語特化LLM、企業向けAI活用基盤の技術を提供しており、企業が保有する非構造化データをAI活用可能な資産へ変換することを支援しています。

こうした背景のもと、両社は、QTnetの生成AIサービスの高度化および将来的なビジネスメニュー化を見据え、次フェーズの技術検証を進めることとなりました。

本取り組みの概要

本取り組みでは、主に以下の3つのテーマについて検証を行い、本番導入、運用、継続的な改善までを見据え、企業・自治体にとって導入しやすくセキュアで実用性の高い生成AIサービスの創出を目指します。

１. Syn Pro (シン・プロ)実装検証

QTnetの生成AIサービスにおいて、UpstageのSyn Pro (シン・プロ)を国産基盤モデル活用の選択肢として実装・連携する可能性を検証します。

具体的には、API連携方式、利用形態、認証・ログ管理、運用性、既存LLMとの役割分担、業務ユースケースにおける回答品質・応答速度・コスト面の評価などを行います。

本検証を通じて、QTnetが提供する生成AIサービスにおいて、閉域運用、国内データ管理、セキュリティ要件、業務特化型AI活用などのニーズに対応できるLLM選択肢の拡張を目指します。

２. Document Parseの精度向上および活用ユースケース検証

Upstageの高精度AI-OCRソリューション「Document Parse」を用いて、QTnet社内外の業務文書に対する読み取り・構造化精度の向上を検証します。

対象文書としては、社内規程、マニュアル、申請書、技術資料、帳票、契約関連文書などを想定し、前処理・後処理・LLM補正・評価データ作成などを通じて、文書構造化精度の改善可能性を確認します。

また、Document Parseによって構造化されたデータを生成AIやRAGに活用することで、社内問い合わせ対応、ナレッジ検索、文書要約、情報抽出、業務判断支援などのユースケースへの適用可能性を検証します。

３. EWSのビジネスメニュー化に向けた検証

Upstageの企業向けAI活用基盤「EWS」について、QTnetの今後の生成AI関連ビジネスメニューへの反映可能性を検討します。

EWSは、企業が保有する文書データや業務ナレッジを活用し、検索、要約、チャット、文書処理、業務支援などを実現するAI活用基盤です。本検証では、QTnetのサービス基盤や顧客ニーズとの親和性、既存サービスとの組み合わせ、提供形態、運用方式、セキュリティ要件などを確認します。

両社は、EWSの検証を通じて、企業や自治体が生成AIを安全かつ実務的に利用できるサービスモデルの具体化を進めます。

Upstage AI株式会社 代表取締役 松下紘之コメント

「QTnetさまとの取り組みは、日本企業や自治体が生成AIを安全かつ実務的に活用していくうえで、非常に重要な一歩です。QTnetさまが持つデータセンター、ネットワーク、セキュリティ運用の強みと、当社のDocument Parse、Syn Pro (シン・プロ)、EWSを組み合わせることで、企業内に眠る非構造化文書をAI活用可能なデータ資産へ変換し、業務に根ざした生成AI活用を実現できると考えています。本検証を通じて、社内DXから顧客向けサービス展開まで、実用性の高いAI活用モデルを共に創出してまいります。」

株式会社QTnet AI事業部長 忽那康郎コメント

「QTnetは、九電グループの情報通信事業者として長年培ってきた確かな実績と信頼性を基盤に、お客さまが安心して生成AIを活用できるサービスの実現を目指しています。本検証では、UpstageのAI技術を活用し、当社の生成AI関連サービスの高度化に向けた具体的な可能性を確認してまいります。」

会社概要

Upstage AI株式会社

Upstageは、企業向けに文書解析、LLM、AI活用基盤を提供するAI企業です。高精度な文書解析ソリューション「Document Parse」、業務利用に対応した経済産業省による国産基盤モデル認定LLM「Syn Pro (シン・プロ)」、企業向けAI活用基盤「EWS」などを通じて、企業が保有する非構造化データの活用と生成AIの実装を支援しています。

株式会社QTnet

QTnetは、九電グループの電気通信事業者です。九州一円に光ファイバ 網14万kmを張り巡らせ、法人向けには「QT PRO」のサービスブランドで、ネットワーク、データセン ター、クラウド、セキュリティ、生成AI等の統合的なICTソリューションを提供しています。また、個人向けに光インターネット「BBIQ」やモバイルサービス「QTモバイル」などを展開するほか、eスポーツ事業など多岐にわたる事業を進めています。