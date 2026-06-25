アイエスエフネット、「Windows Server 2016 EOS対策ソリューション」提供開始

株式会社アイエスエフネット

ITインフラに特化したソリューションを提供し、クラウド、セキュリティ、ネットワークの構築・保守・運用サービスを展開する株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年6月より「Windows Server 2016 EOS対策ソリューション」の提供を開始いたします。提供開始を記念し、2026年12月25日お申し込み分まで、独自ツール「MIERUFIG（ミエルフィグ）」によるサーバー事前調査を無料で実施するキャンペーンを開催いたします。

https://www.isfnet-services.com/infrastructure/windows-server-2016-eos■「Windows Server 2016 EOS対策ソリューション」の概要と無料調査キャンペーン

「Windows Server 2016 EOS対策ソリューション」は、2027年1月12日に延長サポートが終了するWindows Server 2016をご利用の企業様向けに、現状調査からシステム移行、延命措置までをワンストップで支援するサービスです。 今回、2026年12月25日お申し込み分まで、アイエスエフネット独自のサーバー構成調査ツール「MIERUFIG」を用いたサーバー事前調査を無料で実施いたします。本ツールを用いて既存のサーバー環境を可視化・アセスメントし、お客様のご予算やスケジュールに合わせた最適な移行方針を策定し、実行いたします。

■「Windows Server 2016 EOS対策ソリューション」を展開する背景

Windows Server 2016のサポート終了（EOS）が迫るなか、サポート切れのサーバーを使い続けることは、新規脆弱性の放置につながり、ランサムウェア感染時の復旧不能リスクやコンプライアンス違反のリスクに直結します。 一方で、企業は「サーバーをリプレイスする予算や人材が足りない」「クラウド移行の計画が間に合わない」「設計書（パラメータシート）が古く、サーバーの現状がブラックボックス化している」といった課題を抱えています。 このような状況下で、企業が安全かつスムーズにシステムを移行したり、セキュリティを維持したまま延命したりするための包括的なサポートが必要とされていることから、本ソリューションをご提供することとなりました。

■ 環境に合わせた「3つの移行シナリオ」

事前の可視化調査（MIERUFIG）の結果に基づき、ハードウェアの入れ替えにとどまらない3つの選択肢をご用意しています。

- インフラ刷新ハイパーバイザーの価格高騰対策やEOS対策として、最新のWindows Server 2025／Hyper-Vへの移行や物理リプレイスを実施し、コスト最適化を図ります。- クラウド移行物理サーバーを廃止し、AWS、Azure、OCIなどのクラウド環境へ移行することで、ハードウェア保守の管理負荷を軽減します。- ESU延命パック2027年1月までにシステム移行が間に合わない企業様向けに、Azure Arcを活用し、セキュリティを維持したまま最大3年間の延長セキュリティ更新プログラム（ESU）の猶予を確保します。

■ Windows Server 2016 EOS対策ソリューション担当者より

「Windows Server 2016のサポート終了が迫るなか、日々、多くのお客様からインフラ移行のご相談をいただいております。そのなかで、特に多くの企業様が直面している共通の課題として浮かび上がったのが、「前任者がいなくなり、設計書も古いため、サーバーの中身がどうなっているか誰も分からない。そのため、移行の計画すら立てられない」という、ブラックボックス化に苦しむ現場の声でした。

タイムリミットが迫るなか、社内リソースの不足から移行計画の策定が進まず、頭を悩ませている情シス担当者の方は非常に多いと感じています。私たちは、単に最新のOSへの移行を促すだけでなく、まずはアイエスエフネットの「MIERUFIG」でブラックボックスを解消し、時間がない場合は「Azure Arc」で安全に移行期間を確保するという、お客様の現実に寄り添ったロードマップを一緒に作りたいと考え、本ソリューションを立ち上げました。『リソース不足の壁』に直面する1社でも多くの企業様を、全社体制でご支援できれば幸いです。」

◇Windows Server 2016 EOS対策ソリューションに関するお問い合わせ

専用ページ：https://www.isfnet-services.com/infrastructure/windows-server-2016-eos

株式会社アイエスエフネット TEL：03-5786-2301 （平日 9:00-18:00）

お問い合わせフォーム： https://www.isfnet-services.com/contact/windows-server-2016-eos

◇ソリューションに関するお問い合わせ

ソリューションサイト： https://www.isfnet-services.com/

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウドやネットワーク、セキュリティ領域でソリューションを展開するITインフラ企業です。社会のIT課題解決を牽引する主要取引先のオファリング戦略を支援し、技術力をパッケージ化した最適なソリューションを提供することで、ビジネス価値向上に貢献しています。約2,300名のエンジニアが在籍し、国内14拠点、アジア3カ国（中国、韓国、シンガポール）に拠点を展開。「人財育成会社」を企業ブランドに掲げ、高度なITインフラエンジニアの育成を通じて、お客様のビジネス変革を支えています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/

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