安全・効率的な映像制作環境の実現を支援。「九州メディア総合展2026」に2026年7月15日（水）- 16日（木）出展、セミナーに登壇

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、2026年7月15日（水）- 16日（木）に福岡国際センターで開催される「九州メディア総合展2026」に出展します。Tooブースでは、企画から制作、データの管理、出力まで、映像制作・放送業界の一連の業務フローを効率化する多様な製品をご提案します。

九州メディア総合展2026は、映像・音響・照明・ICT・WEB など、メディアを支える最先端技術と人が集う、プロフェッショナルのための総合展示会です。

Tooは、「人々がクリエイティブになれる環境をクリエイトする」をミッションに掲げ、映像制作業界をはじめとしたクリエイティブ業界の制作環境を、導入から活用まで一気通貫で支援しています。本出展では、映像制作・放送業界における業務効率化と、生産性を高める多様な製品をご提案します。

映像・コンテンツ制作の効率化を支援するアドビの生成AI「Adobe Firefly」や「Autodesk Flow Studio」、大容量データを安全に管理・共有できるクラウドストレージ「Dropbox」を紹介します。また、4K HDR制作環境に対応したカラーマネージメントモニター「EIZO ColorEdge」や、台本や打ち合わせ資料のクオリティアップを実現するオフィス用複合機「Canon imageFORCE C7165F Pro」、屋外で使える耐水性用紙のサンプルもご用意し、高品質な制作環境の整備を支援します。

セミナー会場では、Too特別セミナーを実施します。「Dropbox」を起点とした安全なデータ共有やランサムウェア対策、生成AIを導入する際に押さえておきたいポイントや「Adobe Firefly」の活用についてさらに理解を深めたい方はぜひご参加ください。

■タイトル

九州メディア総合展2026

■展示会詳細及びToo特別セミナーお申し込み

https://www.too.com/event/2026/qbe/

■出展製品

・学習元が明確で安心して利用できるアドビの生成AI「Adobe Firefly」

・実写映像をCGシーンに変換するクラウドベースのAI 3Dツールセット「Autodesk Flow Studio」

・Macの魅力をうれしいプライスで「MacBook Neo」

・セキュアな大容量データ共有「Dropbox」

・EIZOモニター「CG2700X」「CS2740-XBK」「CS2740-ZBK」

・オフィス複合機に美しさを「Canon imageFORCE C7165F Pro」

・放送業界向けフォントライセンス

■Too特別セミナー（QBEセミナー）

福岡国際センターセミナー会場Aにて、Too特別セミナーを実施します。

・2026年7月15日（水）13:00-13:45

ビジネスを守るDropbox：安全なデータ共有とランサムウェア対策機能

Dropboxを活用した安全な大容量ファイル共有の方法に加え、誤削除や上書き、ランサムウェア被害からデータを守る機能についてご紹介します。長期間のバージョン履歴管理やファイル復元機能など、万が一の際に役立つポイントをわかりやすく解説します。情報共有の効率化とセキュリティ強化を両立したい方におすすめの内容です。

講師

Dropbox Japan 株式会社

池田 冴子 氏

・2026年7月16日（木）13:00-13:45

生成AI『Adobe Firefly』を仕事で使うメリットと注意点

IllustratorやPhotoshop、Premiereでも使えるようになっている「Adobe Firefly」を、仕事に役立てている方も多いのではないでしょうか。一方で「生成AIって仕事で使っていいの？」「Adobe Fireflyにおける著作権の考え方は？」など多くの質問もいただきます。今回はアドビプラチナリセラーであるTooが、お客様から寄せられる疑問にお答えします。

講師

株式会社Too ソリューションサービス部

Too Training Center Desi（デジ）講師

前田 勝規

■九州メディア総合展2026開催概要

主催：一般社団法人 日本ポストプロダクション協会

日時：2026年7月15日（水）-16日（木）10:00 - 17:00

場所：福岡国際センター（福岡市博多区築港本町2-2）

九州メディア総合展2026 公式サイト：https://www.q-kikiten.com/

※公式サイトにて、事前の来場登録が必要です。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too 福岡オフィス

E-Mail too-fukuoka@too.co.jp

〒810-0001 福岡市中央区天神5-7-3 福岡天神北ビル