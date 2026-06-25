SKINFOODから人気のトナーパッド「キャロット」×「レモングラス」の限定セットが登場！全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴにて限定発売。

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社ＩＫホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社フードコスメ（所在地：東京都中央区 代表取締役：飯田悠起）は、素肌が喜ぶ食べ物から生まれたトータルコスメブランド『SKINFOOD』（スキンフード）より、数量限定で「30枚＋30枚パッドクロスセット（キャロット・レモングラス）」を2026年6月26日(金)より順次、全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴにて発売(※1)いたします。

(※1)一部店舗を除く。順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

累計販売個数1,100万個超え(※2)パッドと話題のパッドのセット！

30枚+30枚パッドクロスセット（キャロット・レモングラス） \3,080（税込）

SKINFOOD人気No.1(※3)のキャロットカロテンカーミングウォーターパッドと日本人のために開発されたレモングラスナイアシンアミド５パッドが30枚ずつ入ったセットが数量限定で登場。

気まぐれカサカサほっぺをすべすべなめらかにして「水分チャージ」と「化粧ノリUP」を叶える、スキンフードのパッドセット。

その日のお肌のコンディションに合わせて、2種類のパッドを自由に選んでご使用いただけます 。

厚みのあるワッフル型パッドがエッセンスをたっぷり含んでおり、化粧水代わりの時短スキンケアとしてはもちろん、両面使いや2枚に割いて部分パックとしてもご使用いただけます 。

繊細に傾いた乾燥肌をうるおす SKINFOOD人気No.1(※3)パッド

キャロットカロテン(※4)カーミングウォーターパッド（30枚入り）

気になる部分をやさしい使い心地でうるおいを与えます。

環境の変化による肌のゆらぎに。

TEXTURE

さわやかでしっとりとしたウォータリーテクスチャー

こんな時におすすめ

- お肌の乾燥やカサつきが気になる方- みずみずしく、たっぷりと水分補給をしたい方- 季節の変わり目などでお肌のゆらぎが気になる方

皮脂と水分をバランスケアする ゆで卵肌パッド

レモングラス(※5)ナイアシンアミド(※6)５パッド（30枚入り）

ナイアシンアミド(※6)で叶うゆで卵肌。

肌荒れを防ぎ、うるおって透明感(※7)を与えます。

乾燥もベタつきも気になる肌に。

TEXTURE

ベタつかず保湿感を与える

水分たっぷりウォータリーテクスチャー

分厚い100％コットンパッドがエッセンスをたっぷり含んでうるおいを与えます。

こんな時におすすめ

・肌のくすみ(※8)や毛穴(※9)が気になる方

・ベタつかず軽やかな使い心地を好む方

・ゆらぎがちな肌でも使えるやさしい使用感のトナーパッドを探している方

ご使用方法

洗顔後、パッドを１枚取り、目と口の周りを避けて、顔全体をやさしくふき取ります。

集中ケアする場合は、新しくパッドを適量取り気になる部分へ５～１０分置いてからはがし、

残った液は、お肌になじませて下さい。

発売場所：全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況が異なる場合がございます。



先行発売日： 2026年6月26日(金)より順次発売

(※2) キャロットカロテンカーミングウォーターパッドの2020年6月1日から2025年11月30日の累計販売数（メーカー調べ） (※3) 2025年1月1日～2026年5月31日における販売個数（メーカー調べ） (※4)ニンジン種子油(皮膚コンディショニング剤) (※5)レモングラスエキス(皮膚コンディショニング剤) （※6）皮膚コンディショニング剤 (※7)キメが整った肌が与える印象のこと (※8)乾燥による (※9)保湿により毛穴を目立ちにくくすること

■スキンフードのブランドコンセプト

～とっておきの‟FOOD”レシピで育ちのいい肌は今から作れる！～

素肌が喜ぶ、FOODから生まれた化粧品

お米やフルーツ、野菜など、“食べてカラダにいいFOODをお肌にも”という思いから生まれたSKINFOOD。まるで美味しいものを食べるように、色や香り、感触を楽しみながらキレイになれる肌にも心にも美味しいトータルコスメティックブランドです。



サステナビリティへの取り組み

SKINFOODは、環境保護への取り組みの一環として、プラスチック容器をガラスなどのPCR（Post-Consumer Recycled）素材に置き換えることでリサイクル率を向上させるほか、紙箱に大豆インクをはじめとした環境にやさしい素材を使用する取り組みを行っております。

SKINFOODは、環境にやさしいライフスタイルを推進しています。

「ファンつくり」を理念に、直営店舗の運営やバラエティショップへの卸等様々な販路で韓国コスメ/K-Beautyを流通しています。

会社概要

・社名：株式会社フードコスメ

・代表取締役：飯田 悠起（いいだ ゆうき）

・住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-3 京橋三菱ビル 7F

・設立：2009年6月1日

・資本金：4,500万円

・従業員：40名（2025年12月現在）

・事業内容：SKINFOOD化粧品の販売（SKINFOOD日本総代理店）、

hince化粧品の販売（日本代理店）、AROMATICA化粧品の販売（AROMATICA日本総代理店）、klairs化粧品の販売（klairs日本総代理店）、BRAYE化粧品の販売（BRAYE日本総代理店）、PINKWONDER化粧品の販売（PINKWONDER日本総代理店）、CHASIN'RABBITS化粧品の販売（CHASIN'RABBITS日本総代理店）

IKグループ取り扱いブランド

＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社フードコスメ 広報事務局

MAIL： koho@foodcosme.jp

＜商品・サービスに関するお客様お問い合わせ窓口＞

TEL : 0800-080-2102

MAIL：info@foodcosme.jp