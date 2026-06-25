「楽譜が読めない」はなぜ起きる？子どもの“つまずき”に向き合う『生徒も先生も夢中になれる！ ソルフェージュレッスン講座』、この夏 大阪・銀座・広島で開催。次は7/2恵比寿（東京）

株式会社ひなぎく

書籍『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』（ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス刊）の著者・尾島未佳（株式会社ひなぎく代表／Daisy Music Academy・東京都練馬区）が講師を務めるセミナー『生徒も先生も夢中になれる！ ソルフェージュレッスン講座』が、全国各地で開催されています。6月12日の大阪を皮切りに銀座・広島の3会場を終え、参加した指導者は3会場で延べ124名にのぼりました。7月2日（木）には恵比寿（東京）で開催いたします。発売1カ月で重版した本書のメソッドが、いま全国の指導者へと広がっています。

◼️ 背景：音楽に苦手意識を持つ子どもたち

大人気の全国セミナーの様子

ピアノを習っていても「楽譜が読めない」「音は取れても表現につながらない」--そうした子どもの姿に向き合う指導者は少なくありません。こうした背景から、音楽を感覚だけでなく理解して学ぶ「ソルフェージュ教育」が、教育関係者の間で改めて関心を集めています。本書で尾島未佳が大切にするのは、従来のソルフェージュ教育をベースにしながら、子どもが「自分で音楽を理解する力」を育てる指導法です。多くの指導者から支持を集めています。

尾島は武蔵野音楽大学大学院ピアノ専攻を修了後、同大学付属音楽教室で14年間指導し、延べ2万人以上の子どもにソルフェージュを教えてきました。「どうすれば音楽の楽しさが伝わるのか」を問い続け、ゲーム性や身体感覚を取り入れた独自メソッド「うたハノン(R)」を開発。指導者向け講座には、これまで延べ1,600人以上が参加しています。

◼️生徒がつまずく理由が見えてくる〈読譜・リズム・音感〉の3つの視点

本講座では、〈読譜〉〈リズム〉〈音感〉を別々ではなく音楽としてつなげて理解する指導法を、歌う・動く・感じる体験を通して紹介。明日のレッスンからそのまま使える形で学べます。

◼️「感動の2時間」「すぐにレッスンに取り入れたい」など指導者から反響

6月12日の大阪を皮切りに、銀座・広島の3会場で、延べ124名の指導者が参加しました。会場では、「楽譜が読めない」「ピアノに興味がない」といった悩みに向き合う先生方から、次のような声が寄せられています。

「ドレミの三音から出来ることがたくさんある事に驚きました。そしてそれが苦痛ではなく楽しかったのが衝撃でした。ソルフェージュがこんなに楽しいなんて夢のようでした」（システム講師28年・大阪）

「中央のドから覚えなくても良いという発想が目からウロコでした。導入の考え方を見直したくなるほど、新しい気づきのある内容でした」（ピアノ25年・銀座）

「何か音源や機械を使うようなことはなく、五感を使った指導法は飽きずに楽しく、先生側も楽しくできます。手足を動かしての譜読みは、生徒も大好きだと感じました」（ピアノ講師23年・大阪）

「音符を覚えるだけでなく、その先のビジョンを考えて指導されていることに感激しました。日々のレッスンの積み重ねが、音楽的な成長につながるのだと改めて感じました」（ピアノ30年・銀座）

「アイデア満載で、復習のつもりで参加しましたが、あたらしいことばかりで楽しかったです。意外とできない内容も多く、すごく頭を使うので、大きな生徒さんにも使えそうだと思いました」（ピアノ・エレクトーン30年・大阪）

「先生のお声がけが素晴らしく、まるで先生の生徒になったかのような感覚で、あっという間に引き込まれました。楽しく学べて、指導の空気づくりまで学べた気がします」（ピアノ22年・銀座）

◼️開催情報

『生徒も先生も夢中になれる！ ソルフェージュレッスン講座』

会場・日程：大阪 6/12（済）・銀座 6/14（済）・広島 6/19（済）・恵比寿（東京）7/2（木）

＜7/2 開催 恵比寿（東京）＞

・日時：2026年7月2日（木）10:00～12:00

・会場：KIRA Hall（東京都渋谷区恵比寿南1-21-5）

・受講料：一般 6,600円／ピティナ会員 5,500円（税込）

・定員：30名

・主催：ピティナ 新宿×響ステーション ／ 後援：株式会社ヤマハミュージックジャパン 銀座店

・参加者特典：オリジナルワークPDFを進呈。講座後は著者・尾島未佳を囲むランチ会あり（12:30～14:00予定／実費1,500円前後・事前申込制）

＜セミナー詳細＞

https://mika-ojima.com/seminar/7-2ebisu/

◼️書籍について

『生徒が変わる！新しいソルフェージュ指導の教科書』（ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス刊）2026年1月の発売後、約1カ月で重版となり、音楽教育関係者やピアノ指導者の間で反響を呼んでいます。

＜書籍URL＞

https://www.amazon.co.jp/dp/4636120787/

著者プロフィール

尾島未佳（おじま・みか）

株式会社ひなぎく 代表取締役／Daisy Music Academy代表。

武蔵野音楽大学大学院ピアノ専攻修了。

これまで延べ2万人以上の子どもたちにソルフェージュ指導を行い、歌って楽譜が読めるようになるオリジナルメソッド「うたハノン(R)」を開発。武蔵野音楽大学付属音楽教室での指導経験をもとに確立した独自の指導法は、多くの指導者から高い評価を受けている。

指導者向け講座には延べ1,600人以上が参加し、「生徒が変わった」「レッスンが楽しくなった」という声が全国から寄せられている。

現在は全国の指導者に向けた講座やレッスンを通じて、音楽教育の普及と質の向上に取り組んでいる。

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会社概要

株式会社ひなぎく（Daisy Music Academy）

【所在地】東京都練馬区

【代表者】尾島未佳

【事業内容】音楽教育事業、指導者育成講座、教材開発

【URL】https://daisymusic-ac.jp/

【セミナー詳細】

https://mika-ojima.com/seminar/7-2ebisu/