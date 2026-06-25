日本の名邸・プレミアム不動産を世界のトップ層へ。完全非公開で売却をサポートする【ウィスパー・ネットワーク】プライベート・セールス・サービスを新設

H2Group株式会社「ウィスパー・ネットワーク」「プライベート・セールス・サービス」完全非公開での売却をサポートする「プライベート・セールス・サービス」を正式に新設いたしました。

ラグジュアリー不動産市場において、世界中の投資家と日本のプレミアム不動産を繋ぐ「H2 Christie’s International Real Estate（以下、H2 CIRE 東京オフィス）」は、この度、不動産の売却を検討されている日本のオーナー様および資産管理者様向けに、完全非公開での売却をサポートする「プライベート・セールス・サービス」を正式に新設いたしました。

■ 日本の最高級不動産売却における「公開」のリスク 歴史的な名邸、都心のペントハウス、あるいは法人の保養所など、数十億円規模のプレミアム不動産をご売却される際、多くのオーナー様が「インターネットや広告で広く公開されることによるプライバシーの侵害」や「ブランド価値の毀損」に強い懸念を抱かれています。

一般的な不動産市場では「広く情報を公開して買い手を探す」ことが常識ですが、ウルトラ・ラグジュアリー市場においては、不特定多数に物件情報を晒すことは、かえって真の富裕層から敬遠される要因となり得ます。

■ 買い手へ直接届ける「ウィスパー・ネットワーク」の力 H2 CIREが提供する最大の価値は、単に物件を「未公開」にするだけでなく、自社が保有する強固な「ウィスパー・ネットワーク」を通じて、物件の価値を真に理解する世界のトップ層へダイレクトに情報をお届けできる点にあります。

私たちのネットワークには、世界的なオークションハウス「クリスティーズ」のブランドへの信頼を背景に、アジア、北米、ヨーロッパ等の超富裕層（HNWI）、ファミリーオフィス、そして彼らの資産を管理するプライベートバンカーたちが名を連ねています。不特定多数への広告を一切行わず、厳格なNDA（秘密保持契約）を結んだ、身元の確かな「本気の買い手」に対してのみ、専任のアドバイザーが個別にご提案（キュレーション）を行います。

■ 「プライベート・セールス・サービス」が提供するシームレスな売却体験 本サービスでは、売り手のお客様に対し、以下のサービスをお約束します。

- デジタル上の足跡を一切残さず、ご近隣や業界に知られることなく極秘裏に売却活動を進めます。- 日本国内の需要にとらわれず、円安の恩恵を受ける海外の潤沢な機関・個人マネーへ直接アプローチし、資産価値の最大化を図ります。- 言語や商習慣の異なる海外バイヤーとの複雑な交渉、契約、決済に至るまで、H2 CIREの専門チームがシームレスにサポートし、オーナー様のストレスを排除します。

大切な資産の売却や、次世代に向けた資産の組み換えをご検討のオーナー様、および顧問税理士・弁護士の皆様は、当サービスまで個別にご相談ください。

【お問い合わせ先】：

H2 Christie's International Real Estate 東京オフィス「プライベート・セールス・サービス」

メールから：tokyo.office@h2group.com

公式サイトから：https://h2realestate.jp/ (https://h2realestate.jp/ja/list-your-property)

H2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートについて

20年以上の歴史を持つH2グループの一部であるH2クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステートは、日本の高級不動産市場における屈指のリーダーです。北海道の世界的リゾート地であるニセコと富良野に拠点を持ち、現在は東京に旗艦オフィスを構え、高級物件の売買、賃貸、開発、物件管理を専門としています。同社は、クリスティーズ・インターナショナル・リアルエステート・ネットワークのグローバルな影響力と名声を活用し、国内および国際的なお客様にオーダーメイドのサービスを提供することに尽力しています。

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