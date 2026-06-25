事業創出をミッションにするリーダーのための「伴走支援サービス」をアップデート

株式会社TR-55

事業創出の伴走支援を提供する株式会社TR-55（本社：東京都渋谷区、代表取締役：広岡 一実、以下TR-55）は、数多くの顧客企業と現場で培ってきた「伴走の実態」をベースに事業投資の哲学・原則を更新し、事業創出に関わる事業投資活動や事業開発活動の「伴走支援サービス」を大幅にアップデートいたしました。

（TR-55 伴走支援事業HP : https://www.ghs.tokyo/）

今回のアップデートに踏み切った背景と経営と現場、それぞれの悩み

事業開発はリーンスタートアップやデザイン思考を、事業投資はCVCやオープンイノベーションを取り込みながら、数多くの企業が事業創出に取り組んでいます。

しかし実態として「次なる成長の選択肢（オプション）の創出には至らない」「しっくりくる事業が立ち上がってこない」というケースが後を絶ちません。

経営も現場も合理的かつ情熱的に動いているのに、なぜ創出には至らないのか。



その根本的な原因は、成長の可能性が低いと感じている仮説や計画を捨てたり変えたりすることができないこと、すなわち「人」と「意思決定」が機能不全に陥っているという本質的な課題に行き着きます。そしてこの機能不全はそれぞれの立場で異なる悩みとして現れます。

【経営】「投資の妥当な規模が判断できない」「任せられる担当者がいない」「プロジェクトが進まない」

【現場】「説明しても投資が受けられない」「リリース・買収しても数字が上がらない」「メンバーへの説明が重い」

TR-55は、「合理だけでは動けない、情熱だけでは続かない」というジレンマに孤独に苦しむリーダーに寄り添ってきました。事業戦略や計画の確度を上げる伴走支援だけにとどまらず、組織のしがらみを抱えたまま現場を動かすアプローチとしての伴走支援にまで進化させました。

担い手が「やらなければいけない」を「自分がやる」に変える。この起動があってはじめて、事業戦略・事業計画・提供価値・現場の活動までが、借り物ではなく自分の判断として前に進みます。

サービス資料より：https://readlink.actibookone.com/content/detail/7f07163d942f3b599a1e74d5b4c3195e

※セキュリティ対策のためメール認証あり

アップデートの概要・3つのコアポイント

１. 「伴走の実態」をベースに事業投資・事業開発における理論の見直し

TR-55がこれまで数々の顧客企業と泥臭く現場で培ってきた実践知をベースに、事業創出に関与する論理の対象範囲を広げより多様な論理を統合。原則から支援のあり方を再構造化しました。統合した原則とプロセスは、TR-55の事業投資ガイド『ORBITAL(https://ghs.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjozNTc0NjUsImNhdGVnb3J5TnVtIjozMzIxOH0=)』にも整理・反映しています。

２. 言語化に留まらない「事業投資・事業開発チームへの総合支援」へ拡張

事業戦略や提供価値の言語化だけでなく、主要関係者との1on1や現場向け勉強会を通じて「現場の自走」を支援。伴走者がチームとより深く同期できるよう設計しました。

３. 「経営企画」へ支援対象を拡大（両利きの経営化）

中期経営計画をより成長戦略へ転換するために経営企画領域へも対象を拡大。「既存事業の深化」と「新規事業の探索」を両立する組織アルゴリズム（仕組み・評価指標）の言語化から、各部門への定着までを支援します。

TR-55が提供する「伴走支援サービス」の対象

TR-55の伴走支援サービスは、「組織のしがらみと自分の認知をこえ、未来を創るミッションを持つ全てのリーダー」を対象としています。特に、以下のような課題や役割を持つ組織のサポートに強みを持っています。

【このような組織・リーダーの伴走者となります】

- 経営者 ∕ ボードメンバー：事業投資が計画通りに進まないという課題をお持ちの方- 新規事業推進担当 ∕ 既存事業責任者 ∕ CVC担当者：戦略や計画が合意できず、既存組織との壁や摩擦、社内調整のジレンマに悩んでいる方- 経営企画 ∕ 組織改革・DX推進担当：社内の共通言語をつくり、全社の目線を揃えて企業を再起動させたい方- 次世代リーダー：自身が将来経営を担う準備をしていきたい方

組織の中で板挟みになりながらも、なんとか成果を出したいと奮闘する実務責任者の方々に寄り添い、共に歩みを進めます。

TR-55が提供する「3つのソリューション」

新しいサービス体系では、TR-55が提供できる具体的な解決アプローチを「3つのソリューション」として再定義・アップデートしています

１. 共通言語集

組織内の「認識のズレ」という課題に対し、対話を可能にするための共通言語（ガイド）です。安易な処方箋ではなく、意思決定を下すリーダーの拠り所をつくります。

２. 支援サービス（実践の伴走）

戦略と実行の「埋まらない溝」に対し、お客様の組織の中に深く入り込み、共に「大義と志」を言葉にしながら仮説検証のサイクルを回し続ける、どストレートな伴走支援です。

３. 研修・勉強会（組織の起動）

現場が当事者意識を高めながら、理論を実務に落とし込み、メンバーが自発的に動き出す（起動する）ための最新ワークショッププログラムです。

担当者コメント：代表取締役 広岡 一実

サービス資料より：https://readlink.actibookone.com/content/detail/7f07163d942f3b599a1e74d5b4c3195e ※セキュリティ対策のためメール認証あり株式会社TR-55 代表取締役 広岡 一実

事業創出の現場では、確固たる戦略図すらない混沌とした状態から、既存のルールや制約に阻まれて身動きが取れなくなるジレンマが常に存在します。これは誰のせいでもなく、構造に組み込まれている解決ができない問題と認識しています。

私は、制約の中で葛藤するリーダーの最も近くに立ち、私自身が『伴走者』として、制約をリーダーと一緒に受け止め粘り強く事業創出の前進に働きかけていきます。

■広岡プロフィール

豪化粧品JurliqueとAesopのマーケティングに従事した後、日本初のGPSゴルフナビゲーション事業の立ち上げに参画。その後、インターネット企業にてメディア事業の立ち上げ、海外スタートアップへの投資、M&Aなどに従事。その後アドイノベーション株式会社に参画し、取締役CFOとして2回の資金調達や全社戦略、およびIPO準備等に従事。2015年4月に株式会社TR-55を創業。これまでも大手企業を中心に、数多くの事業投資・事業開発の現場の「伴走者」として深く入り込み、支援を行っている。note : https://note.com/tr55

今後の展望：日本の事業創出を「どストレート」に加速させる

新たにアップデートした「伴走支援サービス」は、現場のフィードバックや実践知を取り入れながら、今後もさらに進化させていく予定です。TR-55は「個の主体性と全体の連携によって、新しい価値を共に創ることに貢献する」というパーパスのもと、本サービスを通じて日本企業の事業創出がより健全かつ力強く進む社会を目指します。

【資料の閲覧方法】

新しくなった「事業投資支援サービス概要説明企画書」は、以下よりメール認証後閲覧いただけます。

URL：https://readlink.actibookone.com/content/detail/7f07163d942f3b599a1e74d5b4c3195e

※セキュリティ対策のためメール認証あり

【無料勉強会開催中】

事業創出に関する無料の勉強会を開催しています。

お一人でのご参加も、関係者の皆様とのご参加も、どちらも歓迎いたします。

勉強会の詳細 : https://peatix.com/group/16537226

※詳細はPeatixのイベントページより確認ください。

【株式会社TR-55について】

会社名：株式会社TR-55

代表者：代表取締役 広岡 一実

設立：2015年4月

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階

事業内容：事業投資支援、新規事業コンサルティング

Purpose：個の主体性と全体の連携によって、新しい価値を共に創ることに貢献する

Values ：問いを形にし、どストレートに進む

URL：https://www.tr-55.com

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム：https://www.ghs.tokyo/contact_2