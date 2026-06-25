【7月16日開催】DGFT×DGBT共催ウェビナー 『3Dセキュア義務化後の「決済体験の最適化」』

株式会社DGビジネステクノロジー

デジタルビジネス総合支援を手掛ける株式会社DGビジネステクノロジー（デジタルガレージグループ会社 /本社：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員：清水 和徳、以下：DGBT）は、決済事業を手掛ける株式会社DGフィナンシャルテクノロジー（以下：DGFT）と2026年7月16日（木）に無料オンラインセミナー『3Dセキュア義務化後の「決済体験の最適化」～今こそ見直す、承認率改善と不正対策の両立～(https://www.dgft.jp/tips/webinar/260716.html?utm_source=webinar&utm_medium=webinar&utm_campaign=webinar&utm_id=webi155)』を開催します。

■セミナー概要

キャッシュレス決済の普及と決済手段の多様化に伴い、今や「決済」は単なる手続きではなく、顧客がECサイトを選ぶ重要な基準（決済体験）へと変化しています。この変化を背景に、物販ECだけでなく、予約・サブスク・インバウンド向けサービスなど、決済を介する事業領域も急速に広がっています。

こうした市場や消費者行動の動きに伴い、多くのEC事業者がフロント（顧客体験）とバックエンド（セキュリティ）の双方で新たな課題に直面しています。

・「希望の決済手段がない、または購入フローが複雑で離脱（カゴ落ち）が起きている」

・「3Dセキュア導入後に承認率が落ち、かなりの規模で売上機会を失っている」

・「クレジットマスター攻撃など、新たな不正手口への対応に困っている」

3Dセキュアは導入して終わりではなく、運用の最適化こそが売上を左右する時代に入りました。毎月、本来取れたはずの売上が静かに失われている今、決済環境の見直しは「待ったなしの経営課題」です。

しかし裏を返せば、このプロセスをわずかに改善するだけで機会損失を防ぎ、成果を最大化できる大きな余地が残されているとも言えます。

本ウェビナーでは、第1部にDGFTが登壇。

変化する市場トレンドを踏まえ、顧客に選ばれるECサイトに不可欠な「離脱を防ぐ決済体験(UX向上)」の最新戦略を解説します。

第2部ではDGBTより、「承認率改善と不正対策の両立」について、市場動向や具体事例をもとに解決策をお届けします。

物販ECにとどまらず、予約サービスなど、決済を扱うあらゆる業態における取り組みをご紹介します。自社の決済環境を、顧客体験とセキュリティの両面から改めて見直すきっかけとなるセミナーです。EC事業に関わる皆様のご参加をお待ちしております。

■こんな方におすすめ

■開催概要

- 決済プロセスのカゴ落ちやユーザーの離脱を減らし、売上を伸ばしたい- 顧客ニーズに合わせた最適な決済手段の選び方や、UX向上（入力手間の削減など）に興味がある- 3Dセキュア導入後、承認率の低下や売上減少に悩んでいる- 不正対策と承認率改善を両立させ、機会損失を最小限に防ぎたい

タイトル：3Dセキュア義務化後の「決済体験の最適化」

～今こそ見直す、承認率改善と不正対策の両立～

開催日時：【LIVE】2026年7月16日(木) 13:00～14:00

【アーカイブ】2026年7月17日(金)、7月21日(火) 13:00～14:00

参加費 ：無料

定員数 ：30名

開催場所：お申し込みフォームからご登録いただいた後、メールにてご案内させていただきます。

参加方法：以下のイベント紹介ページよりお申し込みください。

https://www.dgft.jp/tips/webinar/260716.html(https://www.dgft.jp/tips/webinar/260716.html?utm_source=webinar&utm_medium=webinar&utm_campaign=webinar&utm_id=webi155)

■プログラム

【第一部】キャッシュレス時代の決済戦略｜顧客に選ばれる「決済体験」と離脱を防ぐ環境構築

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー

営業本部 ソリューション営業部 山崎 鷹平

【第二部】食べログ事例に学ぶ、3DS義務化後の売上最大化と不正対策の両立

株式会社DGビジネステクノロジー

プロフェッショナルソリューション本部 セキュリティソリューション部 宮下 風翔

【DGフィナンシャルテクノロジーについて】https://company.dgft.jp/

DGフィナンシャルテクノロジー（DGFT）は、決済とデータ、テクノロジーを融合したグループ戦略のもと日本全国の加盟店の130万を超える対面および非対面拠点に対して、クレジットカード、QRコード等の多様なキャッシュレス決済ソリューションを提供しています。また、決済代行事業に加え、デジタルガレージグループおよびパートナーとの連携のもと、EC基盤の構築やマーケティングツール、不正検知ソリューション等を提供し、世の中の役に立つインフラ事業として、持続可能な社会の発展に貢献し続けていきます。

【DGビジネステクノロジーについて】https://www.dgbt.jp

DGビジネステクノロジー（DGBT）は、デジタルガレージグループのデジタルビジネス総合支援企業です。戦略支援、システム戦略、デジタルマーケティング、セキュリティ、データ活用など、多彩なソリューションを組み合わせ、戦略策定から販促、購入、リピートまで、コマースやデジタルビジネスのあらゆるプロセスを包括的に支援し、事業者の成長を後押しします。また、グループ戦略「DG FinTech Shift」をもとに、決済事業を展開する株式会社DGフィナンシャルテクノロジーとDGBTの両輪体制で、事業者のビジネス最大化と経営基盤の強化を支援します。