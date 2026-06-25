日本発AIスタートアップFelo、ソフトバンクのグループ企業SB C&Sとディストリビューター契約を締結

Felo株式会社

AI検索・生成AIプラットフォーム「Felo（フェロー）」を提供する日本発AIスタートアップFelo株式会社（本社：東京都千代田区 以下Felo）は、ソフトバンクのグループ企業でIT流通・ソリューション事業会社であるSB C&S株式会社（本社：東京都港区 以下SB C&S）とディストリビューター契約を締結しました。2026年6月より、SB C&SはFeloの企業向けAIプラットフォーム「Felo Enterprise」を中心に、法人向けの取り扱いを開始しました。

これにより、SB C&Sが持つ全国約15,000社・約47,000拠点に及ぶ販売パートナーネットワークを通じて、Feloの各種AI製品を幅広い業種・規模の法人顧客に届けることが可能となります。今回

の契約締結は、Feloにとって単なる販路拡大にとどまらず、国内法人市場への本格的な市場浸透を一気に加速させる戦略的な一手となります。

■契約締結の背景

日本の法人市場では、生成AIの業務活用に対する関心が急速に高まる一方、「導入したものの社内に定着しない」「セキュリティやデータ管理が不安で踏み切れない」という課題も多く存在しています。Feloの企業向けプラットフォーム「Felo Enterprise」は、情報収集・多言語翻訳・資料自動生成を一つのプラットフォームで一気通貫で完結させることができ、セキュリティ面ではISO27001認証及びSOC2 TypeI 認証取得・AWS日本リージョンでのデータ保管・企業データをAI学習に利用しない厳格なプライバシー保護体制を整えており、エンタープライズの要件に応えるセキュリティと使いやすさを両立した製品です。

一方SB C&Sは、AIを次世代の最重要成長ドライバーと位置づけ、「ハイブリッドAI」戦略のもと、Microsoft Azure OpenAI Serviceを中核としたサービス提供、AIインフラ・ネットワークを組み合わせた提案を積極的に推進しています。社内AI活用率86%という実践実績を持ち、エンタープライズ向けAI製品の目利き力と企業への提案力において業界内で突出した存在です。Felo EnterpriseはこのSB C&SのAIソリューションポートフォリオと高い親和性を持ち、日本の大手企業・中堅企業へのAI浸透を加速させる製品として期待されています。

■本契約締結により期待される効果

【1】全国規模での販路拡大と市場浸透

SB C&Sが擁する全国約15,000社の販売パートナー（システムインテグレーター、事務機販社、法人販社など）を通じ、これまでFeloが直接アプローチできていなかった地方の優良企業や特定業界に強みを持つSIer経由での導入が加速します。SB C&Sは再販・再々販モデルも活用しており、多層的なチャネルを通じて市場の隅々まで製品を届けることが可能です。

【2】AI戦略とのシナジーによる高付加価値提案

SB C&SのAIインフラ・クラウドソリューションと組み合わせることで、Feloの製品は単体の導入にとどまらず、企業のDX推進・業務改革を総合的に支援するソリューションとして企業に提案することが可能となります。製造業・流通業・サービス業など、AI活用による業務効率化やビジネス変革を目指す企業に対して、より強力なアプローチを行ってまいります。

【3】SB C&Sが強みを持つ業界・分野へのリーチ

・ IT・通信およびシステムインテグレーション（SI）分野

・ 製造業

・ 流通業・サービス業

・ 文教分野

・ 家電量販店等のコンシューマ・小売り分野

販売パートナーにとっても、Felo Enterpriseは企業の生成AI導入ニーズに対して提案しやすい商材です。単体導入に加え、クラウド、セキュリティ、ネットワーク、業務システムとの組み合わせ提案が可能であり、既存顧客へのアップセルやDX提案の拡充にもつながります。

■取り扱い製品

SB C&Sを通じて提供する主力製品は、企業向けAIプラットフォーム「Felo Enterprise」です。

Felo Enterprise：

Felo Enterpriseは、企業の情報活用・業務効率化を一気通貫で支援する法人特化型のAIプラットフォームです。Felo Enterpriseは、単なるチャット型AIツールではなく、企業内外の情報検索、調査、要約、翻訳、資料生成を一気通貫で支援する業務特化型AIプラットフォームです。生成AIの導入が進む一方で、多くの企業では「何に使えばよいか分からない」「現場で定着しない」という課題が残っています。Feloは、日常業務に直結するユースケースを豊富に備えることで、導入後すぐに業務効率化を実感しやすい点が評価されています。社内外の情報を横断検索する「Felo Search」、調査結果から提案書・レポートを自動生成する「LiveDoc」、業界調査や企業分析を自律的に実行するAIエージェントシステム「Felo Agent」など、企業が日常業務で直面するあらゆる情報処理の課題をカバーします。

エンタープライズ向けセキュリティ・管理機能：

・ ISO27001 及びSOC2 Type I 認証取得済み

・ AWS日本リージョンでのデータ保管

・ 企業データをAI学習に利用しない厳格なプライバシー保護

・ 管理者向けダッシュボード・利用状況の一元管理

・ シングルサインオン（SSO）対応

導入企業の活用事例

・ コンサルティング業界：社外ナレッジの横断検索・提案資料作成支援

・ 金融業界：企業・市場の分析、競合情報の自動要約

・ 人材業界：求人原稿・職務経歴書の生成、業界調査

・ 製造業：製品比較調査、市場動向レポート作成

・ 教育・研究機関：学術論文の要約、研究テーマのリサーチ支援

■導入支援・販売支援体制

Feloは、SB C&Sおよび販売パートナーと連携し、製品説明、デモ、導入時の初期設定、活用トレーニング、業務別ユースケース提案などを通じて、企業における生成AIの実務定着を支援してまいります。

■SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

■Feloについて

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。Feloは、情報収集・資料生成・多言語リアルタイム翻訳を一つのプラットフォームで完結させることで、「調べる・まとめる・伝える」にかかる時間を大幅に削減し、人の判断力・創造力により多くの経営資源を集中できる環境を提供します。2025年には企業向けプロダクト「Felo Enterprise」を発表し、社内外のデータ横断検索や市場調査の効率化を支援。「Agent Store」では各社のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入も可能にしています。

https://felo.ai/ja/search

■会社概要

社 名 Felo株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 新丸の内ビルディング10階

設立年月 2024年7月16日

資本金 5,000万円

運営URL https://felo.ai/ja/search

■本件に関する問い合わせ

Felo株式会社 広報担当

E-mail：media@felo.ai

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