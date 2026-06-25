世界最多の日本酒コンペ「SAKE COMPETITION 2026」で快挙！

～ 今春の鑑評会W受賞の最高峰2銘柄を6月下旬より限定発売＆8月には「日本酒ガーデン」も開催 ～

株式会社 外池酒造店

栃木県益子町の株式会社外池酒造店（所在地：栃木県芳賀郡益子町塙333-1、代表取締役社長：外池 茂樹）は、世界最多の出品数を誇る日本酒コンペティション「SAKE COMPETITION 2026」に清酒を出品し、1銘柄がSILVER（銀賞）、2銘柄がBRONZE（銅賞）を受賞いたしました。これはすべての出品酒の上位わずか20%のみに与えられる栄誉であり、当蔵の確かな技術力を証明する素晴らしい結果となりました。これに先立ち公式X（旧Twitter）で実施した上位入賞確定の記念キャンペーンは、インプレッションが1万6000回を突破するなど大きな話題を呼んでいます。



この熱いご期待と日頃の感謝に応えるべく、当蔵では、同じく今春の権威ある鑑評会（南部杜氏自醸清酒鑑評会・全国新酒鑑評会）にて見事な栄冠に輝いた、外池酒造店の技術の結晶とも言える最高峰の限定酒2銘柄を、2026年6月下旬より順次、数量限定で販売開始いたします。

さらに、8月の毎週土曜日には、これらの受賞酒をはじめとする「燦爛」の数々をリアルに体感していただける特別イベントとして、弊社の庭園で行う「燦爛 日本酒ガーデン（飲み放題イベント）」の開催も決定いたしました。

■SNSで話題沸騰！「SAKE COMPETITION 2026」上位入賞への熱い視線と確かな成果

「SAKE COMPETITION 2026」における「燦爛」の上位入賞（ノミネート）確定を記念し、公式Xにて実施したキャンペーンが大きな話題を呼んでいます。投稿直後から日本酒ファンの間で瞬く間に拡散され、インプレッション数は1.5万回を突破いたしました。

最終審査の結果、「燦爛」は見事にSILVER1つ、BRONZE2つを獲得。厳正な審査を勝ち抜き、出品酒全体の上位20%以内に3商品が同時入賞するという快挙を成し遂げました。SNSでのファンの皆様からの熱い期待に応える、まさに伝統と情熱が結実した結果となりました。

■伝統と技術の結晶。今春の鑑評会で栄冠に輝いた「燦爛」2銘柄、7月2日より限定発売！

「燦爛」ブランドが国内外で高く評価される中、このたび満を持して世に送り出すのは、伝統ある「南部杜氏自醸清酒鑑評会」および「全国新酒鑑評会」において最高賞クラスの評価をいただいた、外池酒造店の技術の粋を集めた2つの最高峰の限定酒です。



【販売概要】

発売時期： 2026年7月2日より順次

取扱店： 全国特約店、外池酒造店直売店、公式オンラインショップ（数量限定・無くなり次第終了）

燦爛 純米大吟醸

第107回 南部杜氏自醸清酒鑑評会【純米酒の部：次席】

南部杜氏の技が光る逸品。米の旨味と華やかな香りが調和した、純米酒の部の最高峰。



アルコール分 16度

精米歩合 38％

原材料名 米(国産）、米麹(国産米）



720ml 5,600円(税込)

https://tonoike.info/products/367 (オンラインショップ商品ページ)

燦爛 大吟醸

第107回 南部杜氏自醸清酒鑑評会【吟醸酒の部：優等賞】

令和8年 全国新酒鑑評会 【入賞】

2つの主要鑑評会で栄冠に輝いたダブル受賞酒。洗練されたキレと品格のある香りが特徴。

アルコール分 18度

精米歩合 38％

原材料名 米(国産）、米麹(国産米）、醸造アルコール

720ml 5,500円(税込)

https://tonoike.info/products/368 (オンラインショップ商品ページ)

■夏の夜を彩る、贅沢なひととき。「 日本酒ガーデン」8月毎週土曜日に開催！

受賞の興奮と最高状態の日本酒をリアルに味わっていただける特別イベントとして、8月の毎週土曜日、外池酒造店の美しい庭園を異空間として開放する「日本酒ガーデン」を開催いたします。蔵元だからこそできる贅沢な空間演出をお楽しみください。

2025年開催の最終日に参加者全員での集合写真2025年の様子

開催日時： 2026年8月の毎週土曜日（計5回開催予定） 18:00 ～ 20:00

場所： 外池酒造店 内 庭園（栃木県芳賀郡益子町大字塙333-1）

定員：各日60名

内容： 「燦爛」数種類&ウイルキンソンとコラボ日本酒カクテル 飲み放題

イベントの魅力： 夏の心地よい夜風が吹く日本庭園で、受賞酒をはじめとする「燦爛」の数々を心ゆくまでご堪能いただけます。

参加チケット：6,000円

宇都宮駅からの送迎バス：2,000円

チケット購入URL： https://tonoike.info/categories/20

【外池酒造店について】

1937年創業。栃木県芳賀郡益子町に位置し、清酒「燦爛（さんらん）」「望 bo:」を醸造する蔵元です。 『下野杜氏』の感性による手造りの技と、現代の分析技術の調和を両立させた酒造りを行い、国内や海外でのコンクールでも高い評価を得ています。 海外輸出にも力を入れており、2026年3月現在17ヵ国へ輸出。また、酒造りにとどまらず、日本酒の成分を活かした化粧品事業や、観光酒蔵としての地域活性化にも注力。益子の風土を醸し、日本酒の新たな可能性を国内外へ発信し続けています。



近年の主な受賞

2026年

・ワイングラスでおいしい日本酒アワード 最高金賞受賞

・TOKYO SAKE CHALLENGE プラチナ賞受賞

・International Wine Challenge TROPHY受賞

・第107回南部杜氏自醸清酒鑑評会 純米酒の部 次席

・令和8年 全国新酒鑑評会 入賞

2025年 ～国内外のコンテストで合計48個の賞を受賞～

・世界酒蔵ランキング 第５位

・香港Oriental Sake Awards 初出品で２部門チャンピオン受賞

・第106回南部杜氏自醸清酒鑑評会 史上初となる２部門同時制覇

・第96回関東信越国税局酒類鑑評会 純米吟醸酒の部 最優秀賞(史上初の３部門制覇を達成)

2024年 ～国内外のコンテストで合計46個の賞を受賞～

・US Sake Appraisal 全米日本酒歓評会 グランプリ

2023年 ～国内外のコンテストで合計48個の賞を受賞～

・US Sake Appraisal 全米日本酒歓評会 グランプリ

・SAKE COMPETITION GOLD(第３位)

2022年 ～国内外のコンテストで合計32個の賞を受賞～

・Kura Master(フランス) プレジデント賞[総合第１位]



【関連サイト】

公式HP：https://tonoike.jp

公式オンラインショップ：https://tonoike.info

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本件に関するお問い合わせ先

株式会社外池酒造店 担当：宮田 諭

TEL：0285-72-0001

Email：info@tonoike.jp