【累計販売台数100万台突破！】工進の充電式ガーデンツールシリーズ「スマートコーシン」が、皆様に愛されて大台を達成

株式会社工進

株式会社工進（本社：京都府長岡京市、代表取締役社長：小原英一）が展開する、バッテリー共通で使える充電式ガーデンツールシリーズ「スマートコーシン（SMART KOSHIN）」は、【2026年6月】をもって累計販売台数100万台を突破いたしました。 これまでご愛顧いただいた多くのお客様に心より感謝申し上げるとともに、今後もより快適なガーデニング・農作業ライフをサポートする製品開発に努めてまいります。

共通バッテリーシステム「スマートコーシン」シリーズ

■ 累計販売台数100万台達成の背景

「スマートコーシン」は、草刈機やヘッジトリマー、噴霧器、チェンソーなど、庭のお手入れや農作業に欠かせない機器を共通のバッテリーで動かせるシリーズです。 近年、ガーデニング需要の拡大や、環境に配慮した「排気ガスゼロ」の充電式ツールの普及を背景に、多くのお客様から支持を集めてまいりました。特に、エンジン式に比べて「静か」「操作が簡単」という特長から、女性やシニア層のお客様にも広くご愛用いただいております。

■ 「スマートコーシン」シリーズの3つの特長

1. 経済的で便利な「バッテリー共通システム」

18V、36V電圧ごとの共通バッテリーを採用。草刈りから消毒、剪定まで、ひとつのバッテリーを複数の機器で使い回すことができるため、コストパフォーマンスに優れており、長時間使用したい場合にも便利です。

2. 初心者にも安心の「簡単操作」

エンジン式のような燃料の準備や面倒な始動作業は一切不要。バッテリーを差し込み、スイッチを押すだけでどなたでも簡単に使い始めることができます。

3. 住宅街でも使いやすい「静音性・環境配慮」

排気ガスが出ないクリーンな設計。さらにエンジン音がないため非常に静かで、早朝や住宅密集地での作業も周囲を気にせず行うことができます。

弊社は開発当初から『どなたでも手軽に、安全に使えるツール』を目指して、商品開発・改良を重ねてまいりました。これからもお客様の声を第一に、作業の負担を減らし、自然と触れ合う楽しさを提供できる製品をお届けしてまいります。

■工進の企業情報

工進は1948年の創業以来「ポンプ一筋」のメーカーとして、これまで多種多様な商品とサービスを供給することで信頼を蓄積し、経験と実績を積み重ねてきました。当社の歴史は「革新と挑戦」です。「お客様にとって、より良い商品とサービスをお届けしたい。」という変わらぬ思いで、現場に寄り添いながら、事業を通じて社会発展と人々の生活の向上に貢献してきました 。創業100年に向けて、豊かな社会、産業、生活の創造に持続的な貢献を果たす企業であり続けることを目指して、お客さまと向き合い、抱える現場の課題にフォーカスし、お役立ちできる「ベストソリューション」を提供できる、新しい価値創造し続ける集団でありたいと思っています。これからも企業理念の実践を通じ、新たな発想でチャレンジを続けることで、社会的課題の解決や人々の生活の向上に貢献していく努力を続けてまいります。

・企業名：株式会社工進

・代表取締役社長：小原英一

・本社所在地：〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

・事業内容：ポンプ、草刈機、発電機、噴霧器、充電式家電製品、家庭用品の開発・製造・販売

＊ホームページ ：https://www.koshin-ltd.jp/info/

＊工進公式Youtube：https://www.youtube.com/user/koshinkyoto/videos

＊工進公式Instagram：official_koshin