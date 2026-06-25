山を歩きながら「最期はどこに還るか」を考える　山旅人と循環葬、初のコラボツアーを10月20日に開催。

at FOREST株式会社

at FOREST株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：小池友紀）が運営する循環葬(R) RETURN TO NATUREと、少人数の山旅専門旅行会社である株式会社山旅人（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：堀祐希）は、2026年10月20日（火）、初のコラボ登山ツアー「山に還るという選択肢『循環葬』を知る 能勢の妙見山・上杉尾根」を開催します。

能勢の妙見山、上杉尾根コースからの絶景

本ツアーは、登山・ハイキングを楽しみながら、散骨・樹木葬とは異なる新しい選択肢である「循環葬」について知る、両社初のコラボレーション企画です。舞台は、北摂の霊場・能勢妙見山。妙見口駅を出発し、上杉尾根を歩いて山頂へ向かい、循環葬の森を見学。その後、山麓の古民家カフェで昼食と交流会を行う日帰りツアーです。登山経験豊富なスタッフ2名のサポート体制ですので、シニアの方でも安心してご参加いただけます。

企画のきっかけは、2026年4月29日に開催されたリアルイベント「山好きのための未来を考える終活―散骨・樹木葬と違う新しい選択肢『循環葬』」でした。同イベントでは、「これからをどう歩くか」と「最期はどこに還るか」をテーマに、自分らしい人生の歩み方を考える時間が設けられ、参加者からは「山旅人さん企画で循環葬の森へのハイキングを計画してほしい」という声も寄せられました。今回のツアーは、その要望に応えるかたちで実現したものです。

■背景

日本では高齢化が進み、内閣府の令和7年版高齢社会白書によると、65歳以上人口の割合は29.3％に達し、2070年には38.7％まで上昇すると推計されています。長く生きる時代において、「どのように生きるか」と同時に、「自分らしい最期の選択」を考える機会への関心も高まっています。

循環葬(R) RETURN TO NATUREは、粉骨した遺骨を森の土中に埋葬し、自然循環の輪の中に取り込むという考え方の埋葬サービスです。山や森に親しんできた人にとって、“自然に還る”という選択は、人生の延長線上にある新たな終活のあり方として受け止められています。

今回のツアーでは、単に埋葬方法を学ぶだけでなく、秋の妙見山を歩きながら、これまでの人生、これからの時間、そして自分が最後に還りたい場所について、参加者一人ひとりがゆっくり考える機会を提供します。

■開催概要

ツアー名

山に還るという選択肢「循環葬」を知る 能勢の妙見山・上杉尾根

開催日

2026年10月20日（火）

行程

能勢電鉄「妙見口駅」 9:00集合

妙見口駅 → 登山口 → 上杉尾根 → 能勢妙見山「循環葬の森」見学 → 山上駐車場 → 山麓にて昼食・交流会 → 妙見口駅 16:00解散予定

旅行日数

日帰り

旅行代金

33,000円 ★古民家カフェでの昼食付き

募集定員

14名 最少催行人数6名

歩行時間

歩行約3時間、行動時間約3.5時間

累計高低差：上り519m／下り88m

備考

登山が難しい方は、山麓を散策し、車で山上へ移動することも可能です。

申込・問い合わせ

以下 山旅人公式ツアーページより

循環葬(R) RETURN TO NATUREについて

詳細を見る :https://yamatabito.com/tour/jyunkan-myouken2026

循環葬(R)︎RETURN TO NATUREは、「森と生きる・森に還る・森をつくる」を合言葉に、墓標も何も残さず、土壌学の専門家監修のもとご遺骨を森林に埋葬するサービスです。放置林を再生させた森を拠点に、誰にでも訪れる“死”を森づくりにつなげ、豊かな自然を未来世代に遺す、お墓の新たな選択肢を提案するとともに、人生の終わりを入り口に、今と未来を見つめ直すイベントを開催しています。また、売上の一部を森林保全団体に寄付することで、循環葬(R)︎RETURN TO NATUREのメンバーが増えれば増えるほど、豊かな森が広がる仕組みをつくり、サポートしています。

https://returntonature.jp/

株式会社山旅人について

山旅人は、少人数の山旅専門旅行会社です。参加者の体力や山歩きの経験値にあわせて、歩くペースや順番をガイドが細やかに調整するのはもちろんのこと、天気や現地の状況に合わせて柔軟に行程を変えることで、参加者さまが行きよりも元気になって帰ることができる山旅を実現。いくつになっても大自然を楽しまれる方をサポートし、次世代の方々へ夢と希望をもって頂くことを使命として活動しています。

https://yamatabito.com/