【福利厚生】いーふらん、第70回「会長と行くバスツアー」開催！｜陶芸体験＆絶品お寿司で社員交流

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、社員のリフレッシュおよび社内コミュニケーションの活性化を目的とし、福利厚生制度の一つである「会長と行く日帰りバスツアー」を開催いたしました。今回で開催は70回目となります。

［画像：バスツアーを楽しむ代表取締役会長・渡辺喜久男と社員 ］

｜本格陶芸体験＆高級お寿司ランチで「いーふらん」ならではの休日を満喫

今回のツアーは、「あいかわ公園 工芸工房村」を訪問し、本格的な板作りによるお皿の作成体験を実施しました。陶芸が初体験の社員も多く、社員たちは土の感触を楽しみながら、それぞれ個性豊かなオリジナルのお皿を制作しました。

お昼には「銀八鮨」へ移動し、新鮮な海の幸をふんだんに使用した高級お寿司のランチコースを満喫。今回のバスツアーには北海道など遠方からも社員が参加し、美味しい食事を通じて、普段は業務で関わりの少ない他部署や他地域のメンバーとも自然と会話が弾み、親睦を深める素晴らしい時間となりました。

｜社員に大好評の「会長バスツアー」とは

［画像：陶芸体験の様子１.］［画像：高級お寿司ランチも振舞われた］

当社では、独自の福利厚生の一環として「会長と行く日帰りバスツアー」を定期的に開催しております。本企画は、代表取締役会長の渡辺喜久男が主催・同行しており、部署や役職の垣根を越えた社員同士の交流を促進し、より充実したリフレッシュを図ることを目的としています。 移動にはドライバー付きのエグゼクティブリムジンバスを手配しており、移動中の車内ではカラオケや、豪華景品が当たるビンゴ大会など、多彩なエンターテインメントをご用意しています。社員が心から楽しめる環境を会社全体でサポートしており、毎月参加者希望者からの抽選が行われるほど高い関心を集めている大人気イベントです。

｜参加者インタビュー

＜社員A＞

北海道の江別店で店長を務めて3ヶ月になりますが、今回のバスツアー、本当に楽しかったです！一番嬉しかったのは、普段なかなかお会いできない会長と、とても近い距離でお話しできたことですね。直接お話を伺うことで、会長の熱意や会社への想いがひしひしと伝わってきて、とても良い刺激をいただきました。

普段は関わりの少ない他部署の皆さんとも和気あいあいと交流でき、お料理もすごく美味しくて大満足です！私はキャリア入社ですが、福利厚生も含め業界トップクラスの環境で働けることに改めてやりがいを感じています。まだ参加したことがない社員の方には、ぜひおすすめしたいイベントです。

＜社員B＞

今回初めてバスツアーに参加しました！地方からの参加で、最初はとても緊張していましたが、想像以上に楽しくて、あっという間の1日でした。会長をはじめ、普段の業務ではなかなかお話しする機会のない他部署の先輩方や上司の方々とも、リラックスした雰囲気でたくさんお話しできたのが嬉しかったです。本当に良い経験になり、参加してよかったです！

｜大幅な会社負担でツアーを実施する理由とは

［画像：ランチの様子］［画像：陶芸体験の様子２.］

本ツアーの大きな魅力は、会社および当社代表の厚いサポートにより、社員が非常に少ない負担で豪華な体験を享受できる点にあります。 こうした手厚いサポートは、「一流のサービスを提供するには、一流の体験を通して感性を磨き、しっかりリフレッシュしてほしい」という当社の想いを形にしたものです。

このような独自のエンゲージメント施策を通し、いーふらんでは、おたからやの店舗や本社で働く社員たちが、高いモチベーションを維持しながらいきいきと働ける環境づくりを推進しています。

｜いーふらんのエグゼクティブリムジンバス

［画像：談笑する代表取締役会長・渡辺喜久男と若手社員 ］

いーふらんでは現在5台のエグゼクティブリムジンバスを所有しており、バスツアーをはじめとする様々なイベントで大活躍しています。運行は、社内の車両管理部に所属するプロのドライバーが担当するため、社員はいつでも安心・安全にイベントを楽しむことができます。

｜独自の福利厚生に加え「従業員満足度日本一」を目指す働き方改革の徹底

［画像：エグゼクティブリムジンバス ］

当社は、右肩上がりの成長を続けるリユース業界の中で、ブランド品や貴金属の高価買取「おたからや」を運営し、世界1,850店舗以上を展開する業界最大級の企業です（2026年6月時点）。地球環境に優しいサステナブルなエコビジネスとして高い社会貢献度を誇るだけでなく、今期は売上高2,000億円での着地を見込んでおり、直近5年での目覚ましい成長率は就職活動・転職活動を行う多くの求職者から注目を集めています。

私たちが何よりも大切にしているのは、「従業員満足度日本一」を目指した先進的な労働環境の整備です。現在は下記のような取り組みを実施しており、社員からも高い評価を獲得しています。

■働き方改革

・残業ほぼなし

「営業職=残業が多い職」というイメージが定着しておりますが、

当社では残業が発生しにくい環境を整備しています。

具体的には退勤時間を超えてしまいそうな場合は、買取をしたお品物の発送などの事務作業を本社で代行するなど、残業を発生させないための取り組みを強化しております。

実際に現在の従業員の平均残業時間は月に3時間35分程度となっており、少ない残業時間を維持することができています。

・有給取得率85.7%

当社はプライベートを充実させることによって社員の力を最大限発揮できる事が大切だと考えております。そのため従業員誰もが有給を自由に取得しやすい環境整備を徹底しており、有給申請書などは撤廃。一般的な企業の有給取得率58％に対し、当社は85.7％と高い有給取得率を誇っております。

※出典：厚生労働省 「令和4年就業条件総合調査 」





・自立的なキャリア選択を支援

当社では自らキャリアチェンジを志願できる「社内公募制度 / キャリア申請制度」を設けております。挑戦したい職種へフォームを通じて自ら立候補することができ、社員ひとりひとりが自分らしく輝けるポジションを提供しております。



・高額インセンティブの支給

当社では、平等な評価制度と「敢えて非上場企業であり続ける」という舵切りにより、

入社したばかりの新卒・中途社員の方々にも、高額なインセンティブをお渡しできております。

実際に営業社員の4人に1人が年収1,000万円を超えており、年齢や社歴にとらわれない風土のもと、入社1年目から大きなやりがいを持って業務に取り組んでいただけます。



・お洒落を楽しむ風土

服装規定は最小限にしており、社会人として「スーツを着こなす楽しさ」を感じていただきたいと考えております。

ネイル・髪色なども比較的自由に楽しんでいただけるため、自分らしいスタイルでモチベーションを上げて、日々の業務に臨んでいただけます。

■福利厚生制度

当社では、「日本で一番福利厚生の多い企業」を目指し、様々な福利厚生制度を導入しています。今後も、社員が安心して長く働ける環境づくりに努めてまいります。

▼いーふらんの福利厚生はこちらから

https://e-fran-recruit.jp/employee_benefits/

［画像：福利厚生一部抜粋 ］

この様な制度を通して、いーふらんに興味をお持ちいただいた就活生（27卒・28卒）・転職活動中の皆様はぜひ下記リンクからのご応募をお待ちしております。



【採用特設サイトはこちら↓】

・いーふらん中途採用サイト：https://e-fran.jp/mid_career/(https://e-fran.jp/mid_career/)

・いーふらん新卒採用サイト：https://e-fran-recruit.jp(https://e-fran-recruit.jp)

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/ (https://e-fran.jp/)

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410



