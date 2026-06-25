【MOS】2個でうなぎ一尾分を使用したモス史上最も贅沢なライスバーガー「『モスの匠味(たくみ)』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」6月26日（金）より予約注文の受付を開始

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、昨年ECサイトで販売し大変ご好評をいただいた、1箱（2個）で一尾分の国産うなぎを使用した逸品「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」を、今年は土用の丑の日（7月26日）に合わせて数量限定で販売します。2026年6月26日（金）～ 7月10日（金）の期間にネット特別予約注文を受け付け、7月17日（金）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）でのお渡しを開始します。また、モス公式オンラインショップでも予約販売を行います。

告知ツールイメージ『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞

当社では、2025年11月に「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」限定で「炭焼き 国産鰻重バーガー」を1000箱の数量限定で販売しました。1箱（2個）で一尾分の国産うなぎを使用しており、うなぎはもちろん、たれやライスプレートにまでこだわったプレミアムな冷凍モスライスバーガーです。モス史上最高価格の商品ながら、発売後約1週間で完売するなど大変ご好評いただきました。数量限定にもかかわらず大きな反響をいただいたことから、今回は“土用の丑の日”に合わせて販売数量を拡大し、事前予約にて販売します。

●「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー」

国産のうなぎ2切れをライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ、うな重をモス流にアレンジした商品です。国産うなぎは、一般的に流通しているものより一回り大きく、肉厚なものを厳選し、一尾ずつ手作業で捌いています。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとした食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じていただけます。1つのバーガーに2枚の蒲焼を重ねることで、口いっぱいに柔らかな食感と、豊かな風味を感じていただけます。

また、ライスプレートは通常よりもあえて重量を減らすことで、うなぎとお米のベストなバランスを追求しました。別添えの特製たれは、しょう油やみりん、砂糖などをベースに厳選した食材で本商品のために開発しています。さらに、付属のサンショー（花椒と山椒の混合香辛料）でお好みの味に調整しながらお楽しみいただけます。

専用の化粧箱に入れてお渡しするため、ご自宅用だけでなく、贈答用としてもご利用いただけます。

＜商品概要＞

■商品名・価格：「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー ＜2個入り＞」（5,800円/冷凍）

■商品内容：「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー」2個、特製たれ2袋、

混合香辛料（サンショー）2袋

＜ネット特別予約注文の概要＞

■事前注文期間：2026年6月26日（金）15:00 ～ 7月10日（金）23:59 ※数量限定、無くなり次第終了

■予約注文URL：https://www.mos.jp/cp/unaju_burger_2026/(https://www.mos.jp/cp/unaju_burger_2026/)

■受取期間：2026年7月17日（金）～7月26日（日）

■受取店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）

※保冷バッグと保冷剤をお付けしてお渡しします。

＜モス公式オンラインショップでの販売概要＞

■予約期間：2026年6月26日（金）15:00 ～ 7月10日（金）23:59 ※数量限定、無くなり次第終了

■予約注文URL：モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～ https://ec.mos.jp/(https://ec.mos.jp/)

モス公式ショップ楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/ec-mos/(https://www.rakuten.co.jp/ec-mos/)

■商品発送：2026年7月17日（金）以降順次

※オンラインショップでは、店頭価格（5,800円）に送料を加算した価格での販売となります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式オンラインショップ「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/(https://ec.mos.jp/)

※本資料中の価格はすべて税込です。