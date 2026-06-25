AIは『道具』から『相棒』へ。代表溝橋とCRO大須賀が語る、働き方の新OSと『1年で40のAIエージェントを輩出する』真意

株式会社Parkour Japan

深刻な労働力不足という壁に直面する現代企業において、AIはもはや単なる「効率化ツール」ではありません。累計250社以上のデータ活用を支援してきた代表の溝橋 正輝と、現場の課題を解決に導くCROの大須賀 利一が対談 。AIエージェントが「同僚」としてSlackで働き、人間の「手」の不足を解消する新サービス『AI Copan』。そして、自社固有の知見をAIに宿す『Agentforce』や『人材開発』事業を通じて、彼らが描く「人間がより人間らしく輝ける未来」の地図を紐解きます。

対談トピック（ダイジェスト）

1. 「AI Copan」は、なぜチャットボットではないのか

溝橋： これまで多くのワークショップをやってきて確信したのは、現場が求めているのは「便利なツール」ではなく、「作業を完結させてくれる労働力」なんですよね。

大須賀： そうですね。だからこそ「AI Copan」（フランス語で「同僚」「仲間」）という呼び方にしました。指示を待つだけのボットではなく、Slackというデジタルオフィスに派遣され、自律して商談リスクを検知する「Mamoru」や議事録からCRM入力を完結させる「Shiori」のように、キャラクターと役割を持たせることで組織の文化に溶け込むんです。

2. 2026年、40のエージェントが生まれる衝撃

大須賀： 年内に40のAIエージェントを構築するというビジョンは、あらゆる専門領域に「即戦力のプロ」を配置するという宣言です。

溝橋： 15、25、35……と着実に増やしていく。例えばビジネスアドバイザーの「Tomoya」や技術支援の「Takumi」など、それぞれのクルーが異なる個性を持ち、人間とタッグを組む 。これが実現したとき、企業の生産性は単なる効率化を超え、全く新しい「働き方のOS」にアップデートされるはず。人間は、より創造的でエモーショナルな仕事に集中できるようになります。

3. 現場の「暗黙知」をAIに宿す、独自の支援スタイル

溝橋： 慶應義塾大学での研究活動を通じて感じているのは、理論だけでなく現場の「泥臭い知恵」こそが価値だということ。だから僕たちは、現場のベテランへのインタビューから暗黙知を吸い上げる「ナレッジハーベスト」を大切にしています。

大須賀： 単にAgentforceを導入するだけでなく、現場の「生きた知恵」をAIにインストールすることで、AIは初めて「トップパフォーマー」へと進化します。FDEサービスや、AIエンジニア「Tsumugi」による24時間365日の伴走支援などを通して、僕たち自身がテクノロジーを使い倒し、変化の証明となってクライアントを導きたいですね。

4. 私たちが描く「1年後の景色」

溝橋： 1年後、僕たちのクライアント企業のデスク（Slack）には、当たり前のようにAI Copanが座っている。それは「データの民主化」を超え、誰もがAIを使いこなし、自走する組織文化が根付いている状態です。

大須賀： 楽しい会社、明るい未来。それを証明するために、遊び心も忘れずにいたいですね。ディズニー研修やグループ会社との交流のような活気ある文化を持ちながら、AI技術を活用し続け、人と組織を強くしていく。それがパルクールジャパンの使命だと思っています。

■追加リソース

LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/parkourjapan/)で パルクールジャパン をフォローする

◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当 上原【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/

※「Agentforce」は、米国Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。その他、本文中に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



