人気のクレーンゲームシリーズ第3弾！Nintendo Switch(TM)／Steam『ねらって！クレーンゲーム』本日配信開始！
SAT-BOX株式会社は、Nintendo Switch(TM)およびSteam向けソフト『ねらって！クレーンゲーム』を2026年6月25日（木）に発売いたしました。
本作は発売前から多くの皆様にご注目いただき、予約受付期間中よりニンテンドーeショップのランキングにランクインしました。
本作は、ゲームセンターでおなじみのクレーンゲームをテーマにしたアーケードゲームです。
プレイヤーはさまざまなクレーンアームを使い分けながら景品の獲得を目指します。
通常のクレーンだけでなく、吸盤・フック・鎖・水場など個性豊かなギミックを搭載。リアルな物理挙動を活かした操作感で、クレーンゲームならではの「あと少し！」というドキドキ感や景品を獲得したときの達成感を楽しめます。
全36ステージを収録しており、それぞれ異なる仕掛けや景品が登場。プレイヤーはステージごとの攻略法を見つけながら景品コンプリートを目指します。
■ 全36ステージを攻略しよう！【フリープレイ】
通常のクレーンから特殊なクレーンアームまで、多彩なステージに挑戦！
景品をすべて取ればステージクリアとなり、クリアタイムに応じて星評価を獲得できます。
最速クリアを目指して星3評価に挑戦しましょう。
■ 世界ランキングに挑戦！【チャレンジ】
6ステージ連続クリアに挑戦するチャレンジモードを搭載。
クリアタイムを競い合い、世界中のプレイヤーとランキングで腕前を競うことができます。
何度も挑戦して自己ベスト更新を目指しましょう。
■ 集めた景品を自由に飾ろう！【コレクションルーム】
ゲーム中に獲得した景品はコレクションルームに展示可能。
自分好みにレイアウトしながら、オリジナルのコレクションルームを作ることができます。
■ ゲーム紹介動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fs1clz4yctI ]
https://youtu.be/fs1clz4yctI
■ 商品情報
タイトル：ねらって！クレーンゲーム
発売日：2026年6月25日（木）
価格：800円（税込）
※発売記念セール価格 600円（税込）
ジャンル：アーケード／パズル
プレイ人数：1人
対応モード：TVモード／テーブルモード／携帯モード
対応言語：日本語、英語
オンライン：ランキング対応
■ 関連リンク
Nintendo Switch(TM)
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000124787
Steam
https://store.steampowered.com/app/4794370/_/
公式サイト
https://sat-box.jp/Game/crane3_switch.html