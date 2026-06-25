【OWNDAYS｜オンデーズ】ポムポムプリンのお友だち、チームプリンも登場！ポムっとやさしいひとときを過ごす、コラボアイウェア第2弾が7月2日発売

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」の30周年アニバーサリーイヤーを記念したアイウェアコレクション「OWNDAYS × POMPOMPURIN」第2弾を発売いたします。前回ご好評をいただいたことを受け、今回は商品ラインアップにお子様にもご着用いただけるmini modelを加えた全7種類各2色に拡充（全14SKU）。本日6月25日（木）よりオンラインストア限定で先行予約を開始し、7月2日（木）より全国のOWNDAYS店舗※およびオンラインストアにて販売いたします。

さらに、コラボレーションを記念して、2026年6月25日（木）から7月2日（木）9:59まで、オンラインストアにて100セット限定でオリジナル巾着をプレゼントいたします。

この夏、お気に入りの一本を見つけて、ポムポムプリンたちと過ごす“ポムっとやさしい”毎日をお楽しみください。

OWNDAYS × POMPOMPURIN特設ページ：

https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin(https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin)

※アウトレット店舗を除く

30周年のアニバーサリーイヤーを記念した第2弾！「OWNDAYS × POMPOMPURIN」アイウェアコレクションが登場！

OWNDAYS × POMPOMPURIN

第1弾が好評を博した、OWNDAYSとサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションによるアイウェアコレクション第2弾が登場。

30周年のアニバーサリーイヤーを記念した本コレクションでは、のんびり屋さんでマイペースなポムポムプリンの魅力を、毎日にそっと寄り添うアイウェアに落とし込みました。甘いプリンを表現したカラーやモチーフ使いなど、ポムポムプリンらしいやさしくて愛らしい世界観を細部まで表現。フレームデザインには、ポムポムプリンのお友だち「チームプリン」も隠れており、かけるたびに小さなときめきを感じられるラインアップです。

大人向けモデルはもちろん、親子でお揃いを楽しめるキッズサイズのmini modelもご用意。さらに、毎日一緒に使いたくなる雑貨アイテムも登場します。

商品詳細

とろ～り model （とろ～り mini model）

とろけるカラメルを思わせるカラーが甘可愛いウェリントン型。

テンプルにポムポムプリンとお友だちの“マフィン”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。

甘さと遊び心が魅力の、毎日を楽しく彩る一本です。キッズサイズのmini modelもご用意しました。

SR1012M-6A C1 ブラウンデミSR1012M-6A C2 ブラウンSR1012M-6A

品番：SR1012M-6A

フレームカラー：C1 ブラウンデミ、C2 ブラウン

金額： \13,800（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#SR1012M-6A

mini model 品番：SRK1006M-6A

フレームカラー：C1 ブラウンデミ、C2 ブラウン

金額： \11,800（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#SRK1006M-6A

ぷるんっと model

プリンのような色合いと装飾が可愛らしいボストン型。

フロントの縁の周りに、ポムポムプリンを連想するモチーフを刻印。テンプルにポムポムプリンとお友だちの“ベーグル”のモチーフをあしらい、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。上品さと可愛らしさを兼ね備えた、長く愛用したくなる一本です。

SRK1013M-6A C1 ブラウンデミSRK1013M-6A C2 ミルキーブラウンハーフトーンSRK1013M-6A

品番：SRK1013M-6A

フレームカラー：C1 ブラウンデミ、C2 ミルキーブラウンハーフトーン

金額：\13,800（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#SRK1013M-6A

おさんぽ model

メガネにもサングラスにも変身できる、大好きなおでかけにぴったりな「チームプリン」の2WAYボストン型。

普段はメガネとして、おでかけ時にはSNAPレンズを装着して、サングラスにできる優れもの。歩くたびに揺れるポムポムプリンのチャーム付きテンプルで、アクセサリーのように輝くデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。実用性と心が弾む魅力を兼ね備えた、毎日のおでかけがもっと楽しくなる一本です。

SR1014M-6A C1 マットブラウンSR1014M-6A C2 ピンクゴールドSR1014M-6A

品番：SR1014M-6A

フレームカラー：C1 マットブラウン、C2 ピンクゴールド

金額：\14,800（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#SR1014M-6A

レトロ model

トレードマークのベレー帽に合わせた、クラシックデザインが肌に馴染むウェリントン型。

テンプルにポムポムプリンのロゴやお友だちの“スコーン”をあしらったパーツを施し、愛らしいふたりをいつもそばに感じられるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。ちょっぴり知的で、レトロな魅力が溢れる一本です。

SR2009M-6A C1 ブラウンSR2009M-6A C2 クリアグレージュSR2009M-6A

品番：SR2009M-6A

フレームカラー：C1 ブラウン、C2 クリアグレージュ

金額：\13,800（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#SR2009M-6A

なかよし model（なかよし mini model）

ポムポムプリンの丸く柔らかいフォルムを思わせるデザインに、こげ茶色のベレー帽カラーを組み合わせたボストン型。

テンプルには寝そべったポムポムプリンや「チームプリン」のみんなをあしらい、横顔にさりげない賑やかさを添えるデザインに。テンプルエンドにはプリン型パーツを使用し、右側の内にはおしりのしるしがさりげなくチラ見え。ポムポムプリンとお友だちが大集合した、癒しレベルMAXの一本です。キッズサイズのmini modelもご用意しました。

SR2010M-6A C1 ブラウンSR2010M-6A C2 ブラウンハーフトーンSR2010M-6A

品番：SR2010M-6A

フレームカラー：C1 ブラウン、C2 ブラウンハーフトーン

金額：\12,800（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#SR2010M-6A

mini model 品番：SRK2002M-6A

フレームカラー：C1 ブラウン、C2 ブラウンハーフトーン

金額：\11,800（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#SRK2002M-6A

コラボ限定付属ケース、メガネ拭き

ポムポムプリンのお顔がそのままデザインされた、もこもこ素材のメガネケース。

大切なメガネをポムポムプリンがふんわり優しく守ってくれます。付属のクリーニングクロスは「チームプリン」が大集合した、キュートなデザインです。

コラボ限定グッズ

コラボ限定付属ケース、メガネ拭き

ふわもこクリーニングクロス

メガネをかけたポムポムプリンのふわもこクリーニングクロス。

お気に入りのメガネをポムポムプリンが一緒にきれいにしてくれます。着用しているのは「なかよし model（SR2010M-6A）」です。

SR-CLOTH-003-6A

品番：SR-CLOTH-003-6A

金額：\2,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#accessories

2WAYグラスコード

ポムポムプリンのシルエット型チャームにメガネがかけられる2WAYグラスコード。

トレンド感のあるロープスタイルのストラップで、かけ外しの多いPCメガネなどの持ち歩きに便利なアイテム。スマホタグも付いているので、大好きなポムポムプリンとメガネやスマホを忘れずに身につけられます。

SR-CODE-001-6A

品番：SR-CODE-001-6A

金額：\1,800（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/pompompurin#accessories

オンラインストア先行予約

本日6月25日（木）から7月2日（木）09:59までの期間、OWNDAYS公式オンラインストア限定で先行予約を実施いたします。

オンラインストア100セット限定特典

オンラインストア100セット限定特典※

本コラボレーションを記念して、ポムポムプリンの魅力をぎゅっと詰め込んだオリジナル巾着がオンラインストアにて100セット限定で登場。コラボコレクションのメガネ2本を自由に組み合わせてお選びいただけるほか、「ふわもこクリーニングクロス」や「2WAYグラスコード」などのコラボ限定グッズも合わせてご購入いただける特別なセットです。

ポムポムプリンとのコラボレーションアイテムをぜひお早めにチェックしてください。

＜ オリジナル巾着セット内容＞

・メガネ 2本（付属のメガネケース／セリート付き）

※コラボコレクションの中からお好きな商品をお選びいただけます

・販売雑貨アクセサリー ふわもこクリーニングクロス

・販売雑貨 2WAYグラスコード

ポムポムプリンとのコラボレーションを記念した、Xプレゼントキャンペーン

OWNDAYS × POMPOMPURIN プレゼントキャンペーン

2026年6月25日（木）から7月1日（水）23:59まで「メガネをかけさせてねキャンペーン」を開催します。抽選で6名様に「OWNDAYS × POMPOMPURIN」のアイウェアをプレゼントいたします。ご応募の前に、応募規約を必ずご確認ください。皆様のご参加をお待ちしています！

＜概要＞

参加条件

1. OWNDAYS公式Xアカウント（@OWNDAYS_PR(https://x.com/owndays_PR)）をフォロー

2. 投稿素材(GIF)をタップし、素材内のポムポムプリンにメガネがかかった状態で一時停止。この状態をスクリーンショット。

3. キャンペーン投稿を引用、2.のスクリーンショットを添付して投稿

プレゼント内容

・なかよし model（SR2010M-6A C1）：3名様

・とろ～り model（SR1012M-6A C1）：3名様

キャンペーン詳細・応募規約：

https://www.owndays.com/jp/ja/information/1032

サンリオキャラクター「ポムポムプリン」について

ポムポムプリンについて

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。飼い主のお父さんの革ぐつ、お母さんのサンダルなど、片っぽずつ、こっそり隠している。ミルクと、ふにゃふにゃしたものと、ママが作ったプリンが好き。特技は、お昼寝とプリン体操。誰とでも仲良くなれちゃうこと。将来の夢は、もっともっとおっきくなること。飼い主のお姉さんの家の玄関にあるプリン用バスケットがお家。

HP：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp/ (https://pompompurin30th.sanrio.co.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/pompompurin_30th

X： https://x.com/purin_sanrio(https://x.com/purin_sanrio)

TikTok： https://www.tiktok.com/@pompompurin_anime

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN"your"DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界13カ国・地域で約630店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

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