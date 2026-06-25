nana′s green tea、ロサンゼルス・パサデナ店が好調スタート！

ダイコク電機株式会社nana's green tea 漢神洲際店

当社の関連会社である株式会社七葉（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：朽網一人、以下「七葉」）は、2026年5月9日、ロサンゼルス・パサデナに北米初の直営旗艦店として「Pasadena店」をオープンしました。

オープン初日は店頭に約300人が並び、最大で2時間待ちになるなど、好調なスタートとなりました。中には深夜1時頃から来店を待つお客様も見られ、終日行列が続きました。

nana's green tea Haymarket Sydney店 店舗概要

詳細を見る :https://www.nanasgreentea.com/blogs/news/20260625

●住所： 45 N Raymond Ave, Pasadena, CA 91103

●席数：約75席

●URL：公式サイト：https://nanasgreenteausa.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_usa/

■nana's green teaのPR TIMESリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000042376.html)

nana's green tea Pasadena店について

nana's green tea Pasadena店は、ロサンゼルス・パサデナにある歴史的な商業地区「オールド・パサデナ」に位置しています。オールド・パサデナは、レストランやカフェ、ブティックなどが集まる人気エリアとして知られ、多くの人で賑わう街です。

当店は、nana's green teaにとって北米初の直営旗艦店として2026年5月9日にオープンしました。店内には約75席を設け、抹茶や日本茶をはじめ、日本の食文化を幅広く楽しめるメニューを提供しています。

nana's green teaとは

抹茶白玉パフェを中心に人気のパフェメニューチキン南蛮（Chicken Nanban Plate）カツカレー（Katsu Curry）

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で抹茶・日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

■食材へのこだわり

・抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 160年以上にわたり宇治茶の伝統を守り続ける京都・宇治の山政小山園をはじめ、日本各地の茶生産者と連携し、nana’s green teaのために仕立てられた本格的な抹茶をご提供しています。

※提供メニューや使用する食材は、国・地域・店舗により異なります。

■空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

■運営サイト・SNS

・公式サイト：https://www.nanasgreentea.com

・公式オンラインストア：https://www.nanasgreentea.com/collections/nanas-online

・Instagram：https://www.instagram.com/nanasgreentea_official/

・X：https://x.com/nanasgreentea_j

・公式アプリ（App Store(https://apps.apple.com/jp/app/nanasgreentea/1610127396)・Google Play Store(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanasgreentea.app)）

株式会社七葉について

株式会社七葉は、2003年7月1日に設立されました。「新しい日本のカタチ」をブランドコンセプトに据え、抹茶カフェ「nana’s green tea」を国内外に展開しています。

2024年10月1日に第三者割当増資を実施し、ダイコク電機株式会社の関連会社となりました。

ダイコク電機株式会社について

ダイコク電機株式会社は、「イノベーションによる新しい価値づくり」を経営理念に掲げ、パチンコ業界における情報システムおよびアミューズメント事業を展開しています。パチンコホール向けコンピュータシステムでは約4割のシェアを有し、業界をリード。膨大なビッグデータを活用し、新たな価値創出に取り組んでいます。

ダイコク電機株式会社 :https://www.daikoku.co.jp/