横浜市磯子区制100周年記念「100歳の笑顔フォト」参加者募集！

横浜市

磯子区は、令和９（2027）年に迎える区制100周年を記念し、広報、イベントや展示など多彩な記念事業を展開します。

その一環として、区内の100歳以上の方々と磯子区の100周年をともに祝う「100歳の笑顔フォト」プロジェクトを実施します。本事業では、プロのカメラマンが笑顔の写真を撮影し、ご本人のメッセージとともに広報媒体や展示等で紹介します。撮影した写真はデータおよび２Ｌサイズの装丁品として贈呈します。

つきましては、本プロジェクトにご参加いただき、撮影にご協力いただける方を募集します。

１ 募集内容

プロのカメラマンによる写真撮影およびインタビューにご協力いただける方を募集します。なお、撮影した写真およびインタビューの内容は区制100周年記念事業の一環として発信します。

２ 応募資格

３ 応募方法

- 磯子区在住（住民票および実際の居住地）であること- 昭和２年12月31日までに出生の方- 撮影した写真およびインタビューしたメッセージ等の広報利用および、その他募集要項の記載事項に同意いただける方

郵送、窓口、電子申請のいずれかでお申し込みください。

（郵送先：〒235-0016 横浜市磯子区磯子３-５-１ 磯子区役所 高齢・障害支援課「100歳笑顔フォト」宛）

詳細は募集要項(https://www.city.yokohama.lg.jp/isogo/shokai/isogo100th/egaophoto.html)をご確認ください。

４応募人数

６名：応募者多数の場合は選考となります。結果は、書面にてご連絡します。

５ 応募締切

令和８年７月31日（金）

６ 写真・インタビュー内容の主な使用先

磯子区広報媒体への掲載、区制100周年記念の展示などで使用します。

掲載と展示時期は令和９年１月以降を予定しています。

７ カメラマン

介護美容写真家 山田 真由美（やまだ まゆみ）氏

介護福祉士歴15年、介護美容活動歴20年の経験を活かし安心安全な撮影と生き生きと美しいメイクアップをいたします。