【就活生必見】JR・大手私鉄など30社集結！「鉄道業界探求フェア2026」8月7日開幕　特典付き、鉄道模型コンテストと同時開催

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社は、学生を対象とした就活支援・業界研究イベント「鉄道業界探求フェア ～見つかる、つながる、鉄道の仕事～」を、8月7日（金）から9日（日）まで新宿住友ホール（東京都新宿区）で開催します。「最先端の鉄道運行、そして100年先を創るインフラ開発へ。日本の未来をアップデートする、やりがいある仕事に出会おう！」をテーマに、鉄道業界を牽引する約30社が集結。さらに、大学生・大学院生限定の「産学連携ネットワーキングパーティー」や、豪華来場特典、人気ゲーム「電車でGO!!」の体験など、業界への理解を深めながら楽しめるスペシャルコンテンツをご用意しています。

■出展予定企業は30社！ 業界を牽引する企業が集結

JR東日本、JR東海、京浜急行、東武鉄道をはじめとする鉄道事業者や、東京都交通局、さらには車両・信号機・インフラなどを支えるメーカーや建設・設備企業など、幅広い分野から30社が出展します（国土交通省も出展）。各企業の最前線で活躍する担当者から、直接仕事のやりがいや最新情報を聞くことができます。

【出展予定企業30社】江ノ島電鉄 ／ 京浜急行 ／ 相模鉄道 ／ JR東海 ／ 東京都交通局 ／ 東京臨海高速鉄道 ／ 東武鉄道 ／ NANKAI（南海電鉄） ／ JR貨物 ／ JR東日本 ／ 清田軌道工業 ／ 京王建設 ／ 京王設備サービス ／ 新生テクノス ／ 全溶 ／ 東鉄工業 ／ 東武建設 ／ 日本機械保線 ／ 日本電設工業 ／ 日本リーテック ／ 東日本電気エンジニアリング ／ 双葉鉄道工業 ／ 京三製作所 ／ コイト電工 ／ JR東海テクノクリエイト ／ 信号器材 ／ 新潟トランシス ／ NSEC（旧 日信ソフトエンジニアリング） ／ 関水金属 ／ 国土交通省

■企業と深くつながる SPECIAL CONTENTS

本イベントでは、企業や業界とより深くつながるための特別企画を実施いたします。

（1）大学生・大学院生限定!! 産学連携ネットワーキングパーティーに無料ご招待

8月8日（土）には、出展企業の若手社員や鉄道業界に精通している大学教授らが参加するネットワーキングパーティーを開催します。フランクな場で直接交流し、幅広い業界知識を得ることができます。

1部（16時～）アカデミック講演 東大、日大等の鉄道関連学科教授陣による講演。業界の魅力や将来性、仕事のやりがいを解説します。

2部（17時～）若手社員座談会 出展企業様の若手社員によるトーク。「現場の日常」や「入社後のギャップ」を払拭し、働くイメージを具体化できます。

3部（18時半～）ネットワーキングパーティー 本企画最大の目玉。企業の人事・採用担当者らと大学教員、高校教員、大学生・大学院生がフランクな雰囲気の中で交流できます（限定100名様を無料ご招待）。

（2）ここでしか聞けない業界研究セミナー＆就活相談

鉄道業界の役割や仕事の魅力、キャリア形成について深く学べる特別セミナーを実施します。

登壇者 : 大日方樹先生（元鉄道運転士、岩倉高等学校 進路指導担当教諭） ／ 山田諒氏（理系学生・大学院生に特化した就活支援サイト「アカリク」代表取締役社長）

就活相談ブース : 会場内には「アカリク」ブースも設置され、就活全般についての個別相談も可能です。

■学生必見の「豪華来場特典」をご用意！

来場いただいた学生の皆様の就活・業界研究を応援するため、以下の特典をご用意しています。

【来場特典1】電子マネーギフトカード（2000円相当）をプレゼント！ 異なる業種の企業ブースを3社訪問し、アンケートにご回答いただいた方が対象となります。

【来場特典2】グループ参加で「えらべるPay」をプレゼント！ 5人以上のグループでご参加いただき、アンケートにご回答いただいた方に、500円分の「えらべるPay」を一人ずつプレゼントします。

■会場内特設コーナー：「電車でGO!!」体験

会場内の特設コーナーでは、人気鉄道運転ゲーム「電車でGO!!」を体験いただけます。各日先着100名を予定しており、毎朝10時より整理券を配布いたします。

■【注目】「鉄道模型コンテスト2026」と同時開催！

会期中は同じ新宿住友ビル内で「鉄道模型コンテスト2026」も同時開催されています。本イベント「探求フェア」は地下2階、模型コンテストは1階の三角広場で行われます。企業研究の合間に、ぜひ両方のイベントをお楽しみください！

鉄道模型コンテスト公式サイト : https://www.moraco.jp/(https://www.moraco.jp/)

■開催概要

名称 : 鉄道業界探求フェア ～見つかる、つながる、鉄道の仕事～

開催日時 : 2026年8月7日（金）～9日（日） 各日とも10時～16時

会場 : 新宿住友ホール（東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル 地下2階）

来場対象 : 2028年卒業予定の学生（理系＆文系）

※高校2年生、大学3年生、高専4年生・専攻科1年生、短大・専門学校1年生、大学院M1など。2029年以降に卒業予定の学生（全学年）も大歓迎です！

参加費 : 入場無料（要事前登録）

主催 : 産経新聞社

後援 : 国土交通省

来場登録・詳細 : 公式サイト（ https://railway-career.jp/ ）よりご確認ください。

同時開催 : 鉄道模型コンテスト2026（新宿住友ビル三角広場）