大阪エヴェッサ U18 2026-27シーズン 追加トライアウト開催のご案内

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ヒューマンプランニング株式会社


大阪エヴェッサU18では、2026-27シーズンの追加トライアウトを開催します。


本トライアウトでは実技および提出書類による厳正な審査を行い、


コーチ陣での協議のうえ、合否を発表します。



世界で通用する選手の輩出を目指し、育成・強化に取り組んでまいります。


高校・大学に向けてバスケットボールに打ち込める環境を求めている方、将来B.LEAGUEを目指したい方など、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。



大阪エヴェッサ ユースチームの詳細はこちら(https://www.evessa.com/team/youth/)




トライアウト開催概要

日時


第1回：2026年7月13日(月) 19:15～20:30 ＜受付＞ 18:50～
第2回：2026年8月17日(月) 19:15～20:30 ＜受付＞ 18:50～



場所


おおきにアリーナ舞洲
(大阪市此花区北港緑地2丁目2-15)



対象
・2026年度 中学3年生～高校3年生の男子


・トライアウト合格後より大阪エヴェッサU18の練習に参加できる選手


・JBA登録に関しましては【大阪エヴェッサU18】での登録を行います。


　→高体連・中体連・クラブ連との二重登録は不可



参加者


各回15名まで受け付け（定員に到達次第受付終了）


※複数日程の参加不可

参加費
2,500円(税込)

持ち物
・シューズ


・着替え


・飲み物


・リバーシブル（お持ちの方のみ）


・チーム責任者承諾書(https://evessa.rcms-mng.jp/files/user/news/2025-26/u18_tryout_teamsekininnsyasyoudakusyo.pdf)（当日受付時にご提出ください）



応募方法


お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAilCuPGXiKPCl-IshzLCJlttVFUFStL88dR1MQH_QT6PAVg/viewform)



応募締切


第1回：2026年7月12日(日)12:00まで


第2回：2026年8月16日(日)12:00まで



結果発表


トライアウト結果はすべての日程のトライアウトが終了後、１週間以内を目安に発表します。
※判定結果に関するお問い合わせは一切お答えできませんので、ご了承ください。


特体制制度について

府・県代表レベルまたは高身長の選手、且つ弊クラブが実力を認め入団する選手に対して、月会費等の割引優遇制度を新設します。


割引の詳細については個別の対応となり、一般的な質問にはお答えできません。


※選考により特待生として認定した者には、個別でメールにてご連絡します。


※特待生となった場合でも大会の登録メンバーから外れる場合があります。


※入団後、成績・出席・素行が不良の場合は取り消す場合があります。


大阪エヴェッサU18 活動内容

活動日
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜（月12～18日程度）

活動場所
メイン：おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区北港緑地2-2-15）
サブ：大阪府下体育館
※体育館の空き状況により練習場所・時間等が変更になる場合がございます。



月謝・その他費用


【月会費】15,000円(税込)


※別途【登録・保険費用（初回のみ）】3,000円(税込)


2025-26シーズン 活動実績

■インフロニアB.LEAGUEU18REGIONALLEAGUE　西地区　4位


■インフロニアB.LEAGUEU18CHAMPIONSHIP2025　4位


■インフロニアB. LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP　出場


■大阪府バスケットボール協会主催大阪U18リーグ戦　出場


■各種招待試合参加


■各クラブ（Bユース）主催カップ戦


■Bリーグエキシビジョンゲーム出場


■上記大会以外に高校生・大学生との練習試合実施





ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------


B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。


●代表取締役 ：磯村 英孝


●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階


●資本金 ：5,000万円


●URL ： https://hp.athuman.com/



ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------


「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。


●代表取締役 ： 佐藤 朋也


●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階


●資本金 ：12億9,900万円


●URL ： https://www.athuman.com