大阪エヴェッサ U18 2026-27シーズン 追加トライアウト開催のご案内

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサU18では、2026-27シーズンの追加トライアウトを開催します。

本トライアウトでは実技および提出書類による厳正な審査を行い、

コーチ陣での協議のうえ、合否を発表します。

世界で通用する選手の輩出を目指し、育成・強化に取り組んでまいります。

高校・大学に向けてバスケットボールに打ち込める環境を求めている方、将来B.LEAGUEを目指したい方など、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

大阪エヴェッサ ユースチームの詳細はこちら(https://www.evessa.com/team/youth/)

トライアウト開催概要

日時

第1回：2026年7月13日(月) 19:15～20:30 ＜受付＞ 18:50～

第2回：2026年8月17日(月) 19:15～20:30 ＜受付＞ 18:50～

場所

おおきにアリーナ舞洲

(大阪市此花区北港緑地2丁目2-15)

対象

・2026年度 中学3年生～高校3年生の男子

・トライアウト合格後より大阪エヴェッサU18の練習に参加できる選手

・JBA登録に関しましては【大阪エヴェッサU18】での登録を行います。

→高体連・中体連・クラブ連との二重登録は不可

参加者

各回15名まで受け付け（定員に到達次第受付終了）

※複数日程の参加不可



参加費

2,500円(税込)



持ち物

・シューズ

・着替え

・飲み物

・リバーシブル（お持ちの方のみ）

・チーム責任者承諾書(https://evessa.rcms-mng.jp/files/user/news/2025-26/u18_tryout_teamsekininnsyasyoudakusyo.pdf)（当日受付時にご提出ください）

応募方法

お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAilCuPGXiKPCl-IshzLCJlttVFUFStL88dR1MQH_QT6PAVg/viewform)

応募締切

第1回：2026年7月12日(日)12:00まで

第2回：2026年8月16日(日)12:00まで

結果発表

トライアウト結果はすべての日程のトライアウトが終了後、１週間以内を目安に発表します。

※判定結果に関するお問い合わせは一切お答えできませんので、ご了承ください。

特体制制度について

府・県代表レベルまたは高身長の選手、且つ弊クラブが実力を認め入団する選手に対して、月会費等の割引優遇制度を新設します。

割引の詳細については個別の対応となり、一般的な質問にはお答えできません。

※選考により特待生として認定した者には、個別でメールにてご連絡します。

※特待生となった場合でも大会の登録メンバーから外れる場合があります。

※入団後、成績・出席・素行が不良の場合は取り消す場合があります。

大阪エヴェッサU18 活動内容

活動日

月曜・火曜・水曜・木曜・金曜（月12～18日程度）



活動場所

メイン：おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区北港緑地2-2-15）

サブ：大阪府下体育館

※体育館の空き状況により練習場所・時間等が変更になる場合がございます。

月謝・その他費用

【月会費】15,000円(税込)

※別途【登録・保険費用（初回のみ）】3,000円(税込)

2025-26シーズン 活動実績

■インフロニアB.LEAGUEU18REGIONALLEAGUE 西地区 4位

■インフロニアB.LEAGUEU18CHAMPIONSHIP2025 4位

■インフロニアB. LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 出場

■大阪府バスケットボール協会主催大阪U18リーグ戦 出場

■各種招待試合参加

■各クラブ（Bユース）主催カップ戦

■Bリーグエキシビジョンゲーム出場

■上記大会以外に高校生・大学生との練習試合実施

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com