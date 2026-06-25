大阪エヴェッサ U18 2026-27シーズン 追加トライアウト開催のご案内
大阪エヴェッサU18では、2026-27シーズンの追加トライアウトを開催します。
本トライアウトでは実技および提出書類による厳正な審査を行い、
コーチ陣での協議のうえ、合否を発表します。
世界で通用する選手の輩出を目指し、育成・強化に取り組んでまいります。
高校・大学に向けてバスケットボールに打ち込める環境を求めている方、将来B.LEAGUEを目指したい方など、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
大阪エヴェッサ ユースチームの詳細はこちら(https://www.evessa.com/team/youth/)
トライアウト開催概要
日時
第1回：2026年7月13日(月) 19:15～20:30 ＜受付＞ 18:50～
第2回：2026年8月17日(月) 19:15～20:30 ＜受付＞ 18:50～
場所
おおきにアリーナ舞洲
(大阪市此花区北港緑地2丁目2-15)
対象
・2026年度 中学3年生～高校3年生の男子
・トライアウト合格後より大阪エヴェッサU18の練習に参加できる選手
・JBA登録に関しましては【大阪エヴェッサU18】での登録を行います。
→高体連・中体連・クラブ連との二重登録は不可
参加者
各回15名まで受け付け（定員に到達次第受付終了）
※複数日程の参加不可
参加費
2,500円(税込)
持ち物
・シューズ
・着替え
・飲み物
・リバーシブル（お持ちの方のみ）
・チーム責任者承諾書(https://evessa.rcms-mng.jp/files/user/news/2025-26/u18_tryout_teamsekininnsyasyoudakusyo.pdf)（当日受付時にご提出ください）
応募方法
お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAilCuPGXiKPCl-IshzLCJlttVFUFStL88dR1MQH_QT6PAVg/viewform)
応募締切
第1回：2026年7月12日(日)12:00まで
第2回：2026年8月16日(日)12:00まで
結果発表
トライアウト結果はすべての日程のトライアウトが終了後、１週間以内を目安に発表します。
※判定結果に関するお問い合わせは一切お答えできませんので、ご了承ください。
特体制制度について
府・県代表レベルまたは高身長の選手、且つ弊クラブが実力を認め入団する選手に対して、月会費等の割引優遇制度を新設します。
割引の詳細については個別の対応となり、一般的な質問にはお答えできません。
※選考により特待生として認定した者には、個別でメールにてご連絡します。
※特待生となった場合でも大会の登録メンバーから外れる場合があります。
※入団後、成績・出席・素行が不良の場合は取り消す場合があります。
大阪エヴェッサU18 活動内容
活動日
月曜・火曜・水曜・木曜・金曜（月12～18日程度）
活動場所
メイン：おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区北港緑地2-2-15）
サブ：大阪府下体育館
※体育館の空き状況により練習場所・時間等が変更になる場合がございます。
月謝・その他費用
【月会費】15,000円(税込)
※別途【登録・保険費用（初回のみ）】3,000円(税込)
2025-26シーズン 活動実績
■インフロニアB.LEAGUEU18REGIONALLEAGUE 西地区 4位
■インフロニアB.LEAGUEU18CHAMPIONSHIP2025 4位
■インフロニアB. LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 出場
■大阪府バスケットボール協会主催大阪U18リーグ戦 出場
■各種招待試合参加
■各クラブ（Bユース）主催カップ戦
■Bリーグエキシビジョンゲーム出場
■上記大会以外に高校生・大学生との練習試合実施
ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------
B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。
●代表取締役 ：磯村 英孝
●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階
●資本金 ：5,000万円
●URL ： https://hp.athuman.com/
ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------
「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。
●代表取締役 ： 佐藤 朋也
●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階
●資本金 ：12億9,900万円
●URL ： https://www.athuman.com