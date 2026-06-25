DRONE SPORTS、狭小空間点検ドローン「Rangle Pro」を初公開―東京ビッグサイト「第1回 建設DX展＋」に初出展、7月1日～3日

DRONE SPORTS株式会社

DRONE SPORTS株式会社は、2026年7月1日（水）から3日（金）の3日間、東京ビッグサイトで

開催される「第38回 ものづくり ワールド 東京」内の専門展「第1回 建設DX展＋」に出展いたします。

本出展では、当社の狭所点検向けフラッグシップ機「Rangle Pro」を初公開。

Rangle Proは、直径300mm（300Φ）の狭小空間に対応する国産点検ドローンです。

非GPS環境下でも安定した飛行を実現し、配管内部や狭隘空間など、人が立ち入りにくい現場の点検を可能にします。

ブースでは初公開となる実機を間近にご覧いただけるほか、Rangle Proによる実際の点検映像を上映し、ドローンが現場でどのように活用されているかを具体的にご紹介します。

あわせて7月2日（木）には、出展社セミナーに登壇し、狭小・狭隘・狭所空間におけるドローン点検の事例をご紹介します。

■ 展示会概要

展 示 会 名：第38回 ものづくり ワールド 東京／第1回 建設DX展＋

会 期：2026年7月1日（水）～7月3日（金） 10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 西4ホール

ブース番号：C1-68

入 場 料：無料

■ セミナー登壇のご案内

会期2日目には、出展社セミナー【製品・技術・事例 紹介】に登壇いたします。

配管内部・天井裏・下水管など、ドローン活用が安全性と効率をどう変えるのか――実際の事例をもとに解説します。

日 時：2026年7月2日（木）10:30～11:00

テ ー マ：狭小・狭隘・狭所空間の点検事例

会 場：セミナー会場F（西4ホール）／出展社セミナー【製品・技術・事例 紹介】

聴 講：どなたでも聴講いただけるオープンスペース会場です（事前予約不要・先着順）

■ 注目機種「Rangle Pro」を初公開

本展示会で初めて一般公開する「Rangle Pro」は、DRONE SPORTSの狭所点検向けドローン「Rangle」シリーズのフラッグシップ機です。

・300Φ（直径300mm）の狭小空間に対応

・自社独自のシステム搭載により、非GPS環境下でも安定飛行

・訓練わずか3日間で技能習得が可能で、初心者でも現場導入がスムーズに

実機にお手を触れて確かめられるのは本展示会が初めての機会です。

【Rangle Pro 特設サイト】

https://rangle.jp/ranglepro/

【Rangle Pro 点検映像】

https://youtu.be/JI_4r0qb-Rs?si=1YLtZ_0E7zWFn_Fo

■ 当社ブースの見どころ

詳細を見る :https://rangle.jp/ranglepro/

【1】初公開「Rangle Pro」実機の展示コーナー

本展示会で初公開となるフラッグシップ機Rangle Proをはじめ、現場ニーズに応えるドローン機体を展示します。

機体を間近にご覧いただき、サイズ・形状・質感などを直接ご確認いただけます。

「カタログだけではわからない実物を見てから検討したい」という方に最適な機会です。

【2】実際の点検映像の上映

狭小・狭隘・狭所空間での点検をはじめ、実際の現場で撮影した点検映像をブースで上映します。

ドローンが現場でどのように使われているかを、映像で具体的にご確認いただけます。

【3】導入相談コーナー

ドローン導入を検討中の企業様向けに、機体選定・運用フロー・法規制対応までワンストップでご相談いただけます。ご予約なしでも随時対応いたします。

■ Rangle シリーズ：点検環境に応じた機体ラインナップ

DRONE SPORTSのRangleシリーズは全8機種（Rangle Pro、Rangle X、Rangle Micro2、Rangle nano、Rangle6、Rangle Micro、Rangle mini、Rangle5）をラインナップ。

各機種は、非GPS環境下において配管径・点検方向・空間の広狭・用途ごとに最適化された専用設計であり、「この箇所はこの機体で」という選択肢を提供できることがDRONE SPORTSの強みです。

■ DRONE SPORTS株式会社について

▲ Rangle シリーズ 一例詳細を見る :https://rangle.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ranglelp

非GPS環境・狭隘空間でのドローン点検に特化した国産ドローンメーカー。顧客の点検環境に応じた機体の自社開発から、実際の点検飛行・データ納品まで一気通貫で提供する。狭小空間に対応する「Rangle」シリーズの開発・製造・点検サービスを展開。製鉄所・発電所・橋梁・下水道など多業種での点検実績を有し、下水道での1.6km連続飛行など国内屈指の点検実績を持つ。

会社名 ：DRONE SPORTS株式会社

所在地 ：神奈川県横浜市港北区新吉田204番地

代表者 ：代表取締役 小寺 悠

設立日 ：2018年2月1日

事業内容：ドローン関連製品の開発・販売、ドローンソリューションの提供

サービスサイト：https://rangle.jp(https://rangle.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ranglelp)