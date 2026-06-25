【ハンドボール　女子ジュニア日本代表】第25回女子ジュニア世界選手権第2戦　強敵・ノルウェーと対戦

公益財団法人日本ハンドボール協会

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6月24日、中国で第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権が開幕しました。



予選ラウンドHに入った日本は、24日、初戦でフェロー諸島と対戦。

既報のとおり、32-22で見事勝利を手にし、幸先のいいスタートを切りました（フェロー諸島戦の詳細はこちら(https://handball.or.jp/system/prog/content.php?sd=g&c=1&sc=1&article_idno=1524)）。



この勢いをさらにふくらませ、現地時間で6月25日の18時30分（日本時間19時30分）から、予選ラウンド第2戦・ノルウェー戦へと向かいます。

初戦突破の勢いがぶつかり合う

第2戦で対戦するノルウェーは、この大会の予選となる2025年女子U-19ヨーロッパ選手権で14位とふるいませんでしたが、過去2回優勝の実績があり、シニアの代表は2024年のパリ・オリンピック、昨年の第27回世界選手権を連覇し、現在進行形で世界最強を誇っています。



初戦も後半、クロアチアを突き放して白星発進。勢いづいたチーム同士の対戦となります。



試合は初戦と同じ18:30（日本時間19:30）スローオフ。

引き続きIHF（国際ハンドボール連盟）の公式YouTubeチャンネルを通じて、以下のリンクより視聴可能です。ぜひ、ご注目ください。



予選ラウンド第2戦 ノルウェー戦（6月25日・ライブ配信）(https://www.youtube.com/watch?v=v95gXyL7Wzs)



予選ラウンド第1戦 フェロー諸島戦（6月24日・アーカイブ）(https://www.youtube.com/watch?v=P1ZOyIU2e6I)

予選ラウンド第3戦 クロアチア戦（6月27日・ライブ配信予定）(https://www.youtube.com/watch?v=kGhozyjvawU)

大会概要

大会名：第25回IHF女子ジュニア(U-20)ハンドボール世界選手権

期 間：2026年6月24日（水）～7月5日（日）

開催地：中国



【日本代表 対戦日程】

■予選ラウンド

6月25日（木）18:30（日本時間19:30）vsノルウェー

6月27日（土）18:30（日本時間19:30）vsクロアチア

（グループ1・2位がメインラウンド進出、3・4位はプレジデントカップへ）

■メインラウンド以降日程

6月29日（月）・30日（火） メインラウンドまたはプレジデントカップ

7月2日（木）・3日（金） 準々決勝・準決勝または順位決定戦

7月5日（日） 決勝・3位決定戦・準決勝



【予選ラウンド・グループ分け】

グループA：フランス、エジプト、スウェーデン、インド

グループB：オーストリア、セルビア、アンゴラ、パラグアイ

グループC：ドイツ、ルーマニア、ブラジル、カナダ

グループD：スペイン、韓国、アルゼンチン、トルコ

グループE：デンマーク、中国、ギニア、アルジェリア

グループF：モンテネグロ、チェコ、アイスランド、アメリカ

グループG：ハンガリー、ポーランド、チャイニーズ・タイペイ、チュニジア

グループH：クロアチア、日本、ノルウェー、フェロー諸島

大会ページ(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=&sm=g&ed=&eid=412)

女子日本代表U-20（ジュニア）メンバー(https://handball.or.jp/nationalteam/members/women_2026_u20_25wwjc.html)