2026夏の福袋7/3(金)発売決定！気になる中身を大公開【久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップ限定】

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップにて、2026年7月3日 (金)15時より「2026 夏の福袋」を数量限定で発売いたします。

「粉末万能だし」など毎日の料理が楽しくなる久世福の定番商品や、「冷やし中華」など夏の暑さを爽やかにしてくれるアイテムをセレクト。今年大人気の「黒糖ミルク珈琲の素」も含む計8品、4,605円相当の商品を4,080円(税込・送料無料)でお買い求めいただけます。ぜひお見逃しなく。

※予約は受け付けておりません。

※全国の久世福商店店舗では販売いたしません。

※電話・FAXでのご注文は受け付けておりません。

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=DMF0042

「2026 夏の福袋」気になる中身を大公開！

【セット内容全８品】

2026 夏の福袋：4,080円（税込・送料無料）

■商品名：2026 夏の福袋

■税込価格：4,080円（送料無料）

・粉末万能だし 40g

・至高のひと時 大人のしゃけしゃけめんたい 80g

・黒糖ミルク珈琲の素 275ml

・二段熟成・手もみ製法 冷やし中華 120g

・秋田で燻された いぶりがっこタルタル 160g

・レモンアップルジャム 325g

・国産フルーツのひとくちゼリー うめ 150g

・しろえびせんべい 万能だし味 78g（13g×6袋）

※久世福の紙袋付き

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=DMF0042

そのまま振って使える「粉末万能だし」

粉末万能だし

「粉末万能だし」は、お味噌汁をさっと作れるほか、揚げ物や炒め物の味付けにも使える万能アイテムです。 夏野菜の天ぷらにかければ、野菜の旨みを引き出す上品な味わいに仕上がります。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02758

燻しの香りが程よく広がる「いぶりがっこタルタル」

秋田で燻された いぶりがっこタルタル

いぶりがっこのポリポリとした食感と、飽きのこないマイルドな味わいが料理を引き立てる魅惑のソース。揚げ物はもちろん、夏野菜のサラダにもぴったりです。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fk00277

朝の時間を爽やかにする「レモンアップルジャム」

レモンアップルジャム

りんごのやさしい甘みとレモンのすっきりとした酸味が調和した、シンプルながら飽きのこない味わい。暑い季節にも心地よく楽しめる爽やかなジャムです。ヨーグルトにかけたり、炭酸で割るのもおすすめ。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fj00150

麺もタレも一味違う国内産小麦の「冷やし中華」

二段熟成・手もみ製法 冷やし中華

国内産小麦を独自配合し、二段熟成・手延べ製法で仕上げたこだわり麺。タレが絡む細さと、小麦の豊かな風味、もっちりした食感が自慢です。タレには、味に深みを出す「毎日だし」と、鹿児島の伝統製法による壺づくりで熟成させた米黒酢をブレンドし、コク深い味わいに仕上げています。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02967

大好評の「黒糖ミルク珈琲の素」

黒糖ミルク珈琲の素

沖縄黒糖のまろやかな甘みと、隠し味の塩こうじで仕上げた、優しい味わいの黒糖ミルク珈琲のドリンクベース。暑い日には、バニラアイスにかけたり、凍らせてシャーベットにしたりと、ひんやりスイーツアレンジも◎

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fj00141

ロングセラー商品「大人のしゃけしゃけめんたい」

至高のひと時 大人のしゃけしゃけめんたい

久世福商店のごはんのお供人気No.1。明太子のピリッとした辛さと鮭の旨みが織りなす絶妙なバランスが、多くの方に愛され続けています。炊きたてのごはんはもちろん、暑い季節には冷やし茶漬けもおすすめです。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02488

紀州産梅を使った「ひとくちゼリー」

国産フルーツのひとくちゼリー うめ

和歌山県紀州産の梅を使用した、上品でさわやかなひとくちサイズのゼリー。梅のスッキリとした酸味と風味が広がります。冷やして食べると、暑い日のおやつにぴったりです。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh03048

富山湾の宝石「しろえび」×久世福の「万能だし」

しろえびせんべい 万能だし味

ふわっと香る「万能だし」と、“富山湾の宝石”と称されるしろえびの旨みが織りなす贅沢な味わい。個包装で、みんなで分けやすいのも魅力です。

商品詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh02814

プレゼントキャンペーン開催！

久世福商店公式Xでは、「2026 夏の福袋」が抽選で5名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

■企画内容：「2026 夏の福袋」を抽選で5名様にプレゼント

■期間：6月25日(木)～6月30日(火)23:59まで

■応募方法：

久世福商店公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストするだけ！下記、久世福商店公式Xよりご応募ください。

Xはこちら :https://x.com/kuzefuku

久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair



Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/

Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/



Facebook（久世福商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku/

Facebook（サンクゼール）：https://www.facebook.com/stcousaircoltd/



note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest