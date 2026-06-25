PoCから本導入まですぐに使えるラズパイ対応の業務用センサシリーズに温湿度センサが新たにラインナップ

メカトラックス株式会社

メカトラックス株式会社（本社：福岡市早良区、代表取締役：永里壮一、以下「当社」）は、ラズベリーパイに対応した業務用センサシリーズの新製品として、温湿度センサ（SHT45搭載）の販売を2026年6月23日に開始しました。価格は29,500円（税別）。2026年4月に発売したCO2センサ・加速度センサに温湿度センサが加わり、温湿度・CO2・振動を、最大4ch・15mの長距離配線で自由に組み合わせて計測できるようになりました。

ラズパイ対応センサシリーズの概要

ラズパイ対応センサシリーズは、ラズベリーパイで動作実績のあるセンサ素子を堅牢な金属筐体に収めた業務用センサユニットです。

I2Cバス延長技術（エキスパンダ）の実装により最大15mの長距離配線に対応しました。（※）

今回の追加で計測対象はCO2・加速度・温湿度の3種に拡大。温湿度を含む複数のセンサを自由に組み合わせ、1台のラズパイにまとめて接続できるようになりました。温湿度センサとCO2センサを1枚の基板で同時に測る、温湿度センサを多点で測る、といった構成も選べます。

※センサユニットとセンサ用4chインターフェース基板の併用を前提としております。

温湿度センサとセンサ用4chインターフェース基板（ラズベリーパイ搭載状態）をインターフェス基板接続用ケーブルで接続。ケーブルは最大15mまで延長可能で、センサと基板を離れた場所に配置できます。

温湿度センサ（SHT45搭載）の特長

1. SUS304製の専用筐体と焼結部材で、通気性と耐久性を両立

温湿度センサは、ラズパイで動作実績が豊富なSensirion製の温湿度センサ素子「SHT45」を、SUS304製の専用筐体に収めたユニットです。計測部に通気性を有した多孔質の焼結部材を採用することで、耐久性を確保しつつ温湿度計測を可能にしました。

2. 日射・熱源の影響を抑えた、信頼性の高い計測

本体部には鏡面に近い仕上げを施し、日射の影響を極力低減。さらに、熱源となるインターフェース部とセンサ素子との間に距離を設けることで、外部環境の影響を抑えた信頼性の高い計測を実現します。

※直射日光の当たる場所では正確な計測ができません。直射日光を避けて設置してください。

3. 既存の4chインターフェース基板にそのまま追加

既存のセンサ用4chインターフェース基板にそのまま接続できます。同シリーズのCO2・加速度センサと同じ基板・配線方式で扱えるため、配線や制御を新たに覚える必要はありません。

販売情報

販売開始日：2026年6月23日

温湿度センサ（SHT45搭載）：29,500円（税別）

販売場所：https://store.mechatrax.com/product.php?id=(https://store.mechatrax.com/product.php?id=102)102(https://store.mechatrax.com/product.php?id=102)

（メカトラックスオンラインストア 温湿度センサ（SHT45搭載）購入ページ）

製品詳細：https://mechatrax.com/products/sensor-series/

（メカトラックス公式Webサイト ラズパイ対応センサシリーズ製品ページ）

※過去シリーズの販売開始のご案内はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000023719.html)

※お買い求めいただいた商品は、2026年7月上旬以降、順次発送いたします。

会社概要

メカトラックス株式会社

2005年の創業から、主にハードウエアの開発/製造業務を行っています。電子回路/組込ソフト/センサー/機構などの技術分野を得意としており、様々な企業や大学・官公庁等から多種多様な業務を受託してきました。特に業務用途でのラズベリーパイ活用に関しては各種機能拡張基板の製品化やこれらを組合せたプロトタイピング、小ロット製造まで幅広く事業を展開しており、英ラズベリーパイ社から国内初のDesign Partnerに認定されています。