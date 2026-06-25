【東京ばな奈】新東京みやげ誕生！「ばにゃ奈」のとびっきりザックザクな『ザックサンド』新発売

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」。2026年7月1日(水)より『東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味』を新発売いたします。

https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html)

【待望】新キャラクター「ばにゃ奈」が主役！新たな東京みやげが誕生

東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味 5個入 ※ステッカー入り

東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されています。

この度、「東京ばな奈ワールド」から生まれる新たなスイーツは「ばにゃ奈」が主役！『東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味』は、その名の通り“ザックザク食感”にこだわったクッキーサンドです。ばにゃ奈達のステッカーまで入っている、楽しさいっぱいの新東京みやげが誕生します。

くいしんぼうなばにゃ奈たちのお菓子の物語は新章突入！東京駅のお店だけでなく、みなさんに会える機会を広げていきます。

軽やかなのにとびっきりザックザク！抜群に香ばしいチョコバナナクッキー

ばにゃ奈達は、 NEKOTOKYO(ネコトーキョー)に暮らす、 食いしん坊なねこ達。

“ばにゃ奈のしっぽ”のような、ばな奈型で焼き上げたクラフトクッキーです。バナナのおいしさを練り込んだザックザク食感のクッキーに、とろ～りなめらかなミルクショコラをサンドしました。コーンフレークとフィアンティーヌをクッキー生地に混ぜ込むことで、とっても軽やかなのに、とびっきりザックザク！ひとくち食べると抜群に香ばしいチョコバナナ味のクッキーサンドです。

生地の柄は「ばにゃ奈のしっぽ柄」とキュートな「ばにゃ奈フェイス柄」の2種類。味も食感も見た目も、楽しさにあふれた新東京みやげです。

ばにゃ奈たちが付いてくる！全21種のかわいいステッカー入り

東京ばな奈が大好きな食いしん坊のねこたち「東京ばにゃ奈」のステッカー全21種類(※)がランダムで1枚入っています。スマートフォンに貼ったりシール帳のコレクションに加えたり、楽しみ方はいろいろ。お気に入りの「東京ばにゃ奈」を見つけて、推し活してみて！

※正面イラストのステッカーは7月下旬ごろ追加予定です。

本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)GRAPESTONE/CHOCOLATE

商品情報

東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味 10個入 ※ステッカー入り

【商品名】

東京ばにゃ奈ザックサンド チョコバナナ味

【価 格】

5個入 999円(本体価格925円)、10個入 1,922円(本体価格1,780円)

※5個入、10個入ともにステッカーがランダムで1枚入っています。

【発売日】

2026年7月1日(水)～

東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外) にて先行販売

2026年7月15日(水)～

東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、羽田空港 第1ターミナル 特選洋菓子館、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前にて販売

CHOCOLATE Inc.について

CHOCOLATE Inc.は、様々なかたちのエンターテインメントを生み出し、たのしみな未来をつくり出していく会社です。映画やアニメ・キャラクター、展覧会・広告など、世の中の「たのしみなもの」を増やす事業を幅広く展開しています。

公式サイト：https://www.chocolate-inc.com/

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。