【SMSデータテック】話題のヒューマノイド「シナモン」シリーズを導入サポート付きで販売スタート～工場の人手不足に新たな選択肢～

株式会社SMSデータテック

株式会社SMSデータテック（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松原哲朗、以下「SMSデータテック」）は、ドーナッツロボティクス株式会社（本社：東京都、代表取締役：小野泰助、以下「ドーナッツロボティクス」）と販売代理店契約を締結し、同社が開発するヒューマノイド「シナモン」シリーズの法人向け販売を開始します。

本取り組みでは、製造業の生産ラインや物流現場など、フィジカルAIの導入を検討する企業に向けて、ロボット本体の提案・販売に加え、現地設置、ネットワーク環境の構築、導入後の運用サポートまでを一貫して提供します。ロボットの導入にあたって課題となりやすい「設置」「ネットワーク」「運用定着」をSMSデータテックが支援することで、企業におけるヒューマノイド活用の第一歩を後押しします。

販売開始の背景

ドーナツロボティクス cinnamon1

少子高齢化に伴う人手不足や、製造・物流現場における省人化ニーズの高まりを背景に、AIとロボットを組み合わせたフィジカルAI領域への関心が高まっています。一方で、ヒューマノイドを実際の業務現場で活用するには、ロボット本体の導入だけでなく、現地環境に合わせた設置、ネットワーク構築、導入後の運用設計・保守体制が欠かせません。

SMSデータテックは、2001年の設立以来、官公庁、金融、流通、製造業界など幅広い分野において、ITシステムの開発・運用を手がけてきました。長年培ってきたIT運用の知見と現場実装力を活かし、近年は「AI運用」を重点領域として、AIシステムの導入から運用・保守、自動化までを一貫して支援しています。

今回の販売代理店契約を通じて、SMSデータテックはヒューマノイドロボットの販売に加え、導入企業の現場に合わせた運用支援を行い、フィジカルAIの社会実装を推進してまいります。

取り扱い製品について

今回、SMSデータテックが販売代理を行う「シナモン」シリーズには、ヒューマノイド「cinnamon 1」と、車輪型ヒューマノイド「cinnamon crew」が含まれます。

「cinnamon 1」は、画像や音声を理解し、自律的に判断・行動することを目指して開発されているヒューマノイドです。製造業の生産ライン、物流、介護・福祉施設、商業施設の受付など、さまざまな現場での活用が期待されています。

また、車輪型ヒューマノイド「cinnamon crew」も含め、導入企業の業務内容や現場環境に応じた提案を行うことで、段階的な導入・検証を支援します。

SMSデータテックが提供する導入支援

ドーナツロボティクス cinnamon1

本取り組みにおいて、SMSデータテックはドーナッツロボティクスの販売代理店として、法人顧客への提案・販売活動を行います。加えて、ITシステムの導入・運用で培ってきたノウハウを活かし、以下の支援をワンストップで提供します。

- ヒューマノイド導入に向けた提案・販売導入企業の業務内容や課題を踏まえ、ヒューマノイドの活用可能性や導入ステップを整理し、最適な製品・運用方法を提案します。- 現地設置・ネットワーク環境の構築ロボットを実際の現場で活用するために必要な設置作業や、ネットワーク環境の整備を支援します。導入企業の既存環境に合わせた構築を行うことで、スムーズな運用開始を目指します。- 導入後の運用サポート導入後も、現場で継続的に活用できるよう、運用面でのサポートを提供します。単なる機器販売にとどまらず、現場での定着と継続的な活用を支援する点が、SMSデータテックの強みです。- 現場データの取得とユースケース創出まずは工場内の一部業務など用途を絞った形で導入・検証を進め、導入企業とともにデータ取得を行います。現場で活用可能なユースケースを段階的に確立し、ヒューマノイドと人が共存する社会の実現に貢献してまいります。まずはSMSデータテックに相談してみる :https://www.sms-datatech.co.jp/contactドーナッツロボティクスについて

ドーナッツロボティクスは、2014年の創業以来、ロボット開発に取り組んできた企業です。2017年には「羽田空港ロボット実験プロジェクト」に採択され、2024年にはイノベーションを推進するスタートアップを表彰する「EY Innovative Startup 2024」のロボティクス部門を受賞するなど、国内外から注目を集めています。

同社は、画像と言語を統合して理解するAIモデルであるVLMを搭載した次世代ヒューマノイド「cinnamon 1」を発表するなど、フィジカルAI領域での開発を加速しています。

SMSデータテックについて

SMSデータテックは、2001年に設立し、官公庁、金融、流通、製造業界などに導入された基幹システムの運用・保守業務を担う企業としてスタートしました。その後、システム開発やITコンサルティングへと事業領域を拡大し、現在では600名超のエンジニアを擁するIT企業へと成長しています。

近年は「AI運用ならSMSデータテック」をスローガンに掲げ、長年培ってきたシステム運用の知見を活かしながら、DX推進支援、運用自動化ソリューションの提供、AI・データサイエンス・セキュリティ分野への取り組みを強化しています。

今後の展望

SMSデータテックは、ドーナッツロボティクスとの連携を通じて、ヒューマノイドの導入を検討する企業に対し、販売から導入・運用までを一貫して支援してまいります。

まずは工場や物流現場など、フィジカルAIの活用が期待される領域を中心に導入支援を進め、現場でのデータ取得や運用ノウハウの蓄積を通じて、ヒューマノイドの実用化と社会実装に貢献してまいります。

詳細を確認してみる :https://www.sms-datatech.co.jp/contact

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社SMSデータテック

広報担当：秋井、前多

お問い合わせフォーム：https://www.sms-datatech.co.jp/contact

電話番号：03-6222-0831

受付時間：平日9:00～17:30

【会社概要】

会社名：株式会社SMSデータテック

所在地：東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー29F

代表者：代表取締役社長 松原哲朗

設立：2001年

事業内容：ITシステム運用、システム開発、ITコンサルティング、DX推進支援、AI運用支援、セキュリティ関連サービス など

URL：https://www.sms-datatech.co.jp/

会社名：ドーナッツロボティクス株式会社

所在地：東京都

代表者：代表取締役 小野泰助

事業内容：ロボット開発、AI関連技術の開発 など

URL：https://www.donutrobotics.com/