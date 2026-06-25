【SMSデータテック】話題のヒューマノイド「シナモン」シリーズを導入サポート付きで販売スタート～工場の人手不足に新たな選択肢～
株式会社SMSデータテック（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松原哲朗、以下「SMSデータテック」）は、ドーナッツロボティクス株式会社（本社：東京都、代表取締役：小野泰助、以下「ドーナッツロボティクス」）と販売代理店契約を締結し、同社が開発するヒューマノイド「シナモン」シリーズの法人向け販売を開始します。
本取り組みでは、製造業の生産ラインや物流現場など、フィジカルAIの導入を検討する企業に向けて、ロボット本体の提案・販売に加え、現地設置、ネットワーク環境の構築、導入後の運用サポートまでを一貫して提供します。ロボットの導入にあたって課題となりやすい「設置」「ネットワーク」「運用定着」をSMSデータテックが支援することで、企業におけるヒューマノイド活用の第一歩を後押しします。
ドーナツロボティクス cinnamon1
販売開始の背景
少子高齢化に伴う人手不足や、製造・物流現場における省人化ニーズの高まりを背景に、AIとロボットを組み合わせたフィジカルAI領域への関心が高まっています。一方で、ヒューマノイドを実際の業務現場で活用するには、ロボット本体の導入だけでなく、現地環境に合わせた設置、ネットワーク構築、導入後の運用設計・保守体制が欠かせません。
SMSデータテックは、2001年の設立以来、官公庁、金融、流通、製造業界など幅広い分野において、ITシステムの開発・運用を手がけてきました。長年培ってきたIT運用の知見と現場実装力を活かし、近年は「AI運用」を重点領域として、AIシステムの導入から運用・保守、自動化までを一貫して支援しています。
今回の販売代理店契約を通じて、SMSデータテックはヒューマノイドロボットの販売に加え、導入企業の現場に合わせた運用支援を行い、フィジカルAIの社会実装を推進してまいります。
取り扱い製品について
今回、SMSデータテックが販売代理を行う「シナモン」シリーズには、ヒューマノイド「cinnamon 1」と、車輪型ヒューマノイド「cinnamon crew」が含まれます。
「cinnamon 1」は、画像や音声を理解し、自律的に判断・行動することを目指して開発されているヒューマノイドです。製造業の生産ライン、物流、介護・福祉施設、商業施設の受付など、さまざまな現場での活用が期待されています。
また、車輪型ヒューマノイド「cinnamon crew」も含め、導入企業の業務内容や現場環境に応じた提案を行うことで、段階的な導入・検証を支援します。
ドーナツロボティクス cinnamon1
SMSデータテックが提供する導入支援
本取り組みにおいて、SMSデータテックはドーナッツロボティクスの販売代理店として、法人顧客への提案・販売活動を行います。加えて、ITシステムの導入・運用で培ってきたノウハウを活かし、以下の支援をワンストップで提供します。
- ヒューマノイド導入に向けた提案・販売
導入企業の業務内容や課題を踏まえ、ヒューマノイドの活用可能性や導入ステップを整理し、最適な製品・運用方法を提案します。
- 現地設置・ネットワーク環境の構築
ロボットを実際の現場で活用するために必要な設置作業や、ネットワーク環境の整備を支援します。導入企業の既存環境に合わせた構築を行うことで、スムーズな運用開始を目指します。
- 導入後の運用サポート
導入後も、現場で継続的に活用できるよう、運用面でのサポートを提供します。単なる機器販売にとどまらず、現場での定着と継続的な活用を支援する点が、SMSデータテックの強みです。
- 現場データの取得とユースケース創出
まずは工場内の一部業務など用途を絞った形で導入・検証を進め、導入企業とともにデータ取得を行います。現場で活用可能なユースケースを段階的に確立し、ヒューマノイドと人が共存する社会の実現に貢献してまいります。
まずはSMSデータテックに相談してみる :
https://www.sms-datatech.co.jp/contact
ドーナッツロボティクスについて
ドーナッツロボティクスは、2014年の創業以来、ロボット開発に取り組んできた企業です。2017年には「羽田空港ロボット実験プロジェクト」に採択され、2024年にはイノベーションを推進するスタートアップを表彰する「EY Innovative Startup 2024」のロボティクス部門を受賞するなど、国内外から注目を集めています。
同社は、画像と言語を統合して理解するAIモデルであるVLMを搭載した次世代ヒューマノイド「cinnamon 1」を発表するなど、フィジカルAI領域での開発を加速しています。
SMSデータテックについて
SMSデータテックは、2001年に設立し、官公庁、金融、流通、製造業界などに導入された基幹システムの運用・保守業務を担う企業としてスタートしました。その後、システム開発やITコンサルティングへと事業領域を拡大し、現在では600名超のエンジニアを擁するIT企業へと成長しています。
近年は「AI運用ならSMSデータテック」をスローガンに掲げ、長年培ってきたシステム運用の知見を活かしながら、DX推進支援、運用自動化ソリューションの提供、AI・データサイエンス・セキュリティ分野への取り組みを強化しています。
今後の展望
SMSデータテックは、ドーナッツロボティクスとの連携を通じて、ヒューマノイドの導入を検討する企業に対し、販売から導入・運用までを一貫して支援してまいります。
まずは工場や物流現場など、フィジカルAIの活用が期待される領域を中心に導入支援を進め、現場でのデータ取得や運用ノウハウの蓄積を通じて、ヒューマノイドの実用化と社会実装に貢献してまいります。
詳細を確認してみる :
https://www.sms-datatech.co.jp/contact
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社SMSデータテック
広報担当：秋井、前多
お問い合わせフォーム：https://www.sms-datatech.co.jp/contact
電話番号：03-6222-0831
受付時間：平日9:00～17:30
【会社概要】
会社名：株式会社SMSデータテック
所在地：東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー29F
代表者：代表取締役社長 松原哲朗
設立：2001年
事業内容：ITシステム運用、システム開発、ITコンサルティング、DX推進支援、AI運用支援、セキュリティ関連サービス など
URL：https://www.sms-datatech.co.jp/
会社名：ドーナッツロボティクス株式会社
所在地：東京都
代表者：代表取締役 小野泰助
事業内容：ロボット開発、AI関連技術の開発 など
URL：https://www.donutrobotics.com/