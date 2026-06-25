やおりん全店にて、サッカー応援気分を盛り上げる「日本カラーりんご飴」を期間限定販売

株式会社大澤屋青を基調とした限定カラーのりんご飴で、観戦シーンを楽しく演出

株式会社大澤屋（代表：坂口政廣、本社：長野県長野市）が運営するりんご飴専門店「やおりん」は、2026年6月26日より、やおりん全店にて、サッカー観戦シーズンをより楽しく彩る期間限定商品「日本カラーりんご飴」を販売いたします。

本商品は、日本を応援する気持ちを表現した、青を基調とした限定カラーのりんご飴です。パリッとした飴の食感と、みずみずしいりんごの甘みをそのままに、観戦前後のお出かけや手土産、ご家族・ご友人との応援シーンにもぴったりな一品に仕上げました。

やおりんでは、スポーツを楽しむ多くの方に向けて、りんご飴を通じた“おいしい応援体験”をお届けしたいと考えています。今後は、日本カラーに続き、各国をイメージしたカラフルなりんご飴も順次販売予定です。

【商品概要】

商品名：日本カラーりんご飴

販売開始日：2026年6月26日

販売店舗：やおりん全店（新宿店、クリスタ長堀店、鎌倉駅店、大船店、丸亀町グリーン店）

販売期間：2026年6月26日～7月19日予定

内容：青を基調とした限定カラーのりんご飴

※販売状況により、品切れとなる場合がございます。

※店舗により販売開始日・販売数量が異なる場合がございます。

※本商品は、特定の大会、団体、チーム、選手との公式な提携・協賛・承認商品ではありません。

※画像はイメージです。

【公式SNS】

[Instagram]やおりん

https://www.instagram.com/yaorin_ringoame/

[TikTok]やおりん

https://www.tiktok.com/@yaorin_karuizawa

【株式会社大澤屋 会社概要】

・業種：青果物の卸、小売

・本社所在地：長野県長野市東和田501番地4

・創業年：平成11年6月（決算月11月）

・代表取締役社長：坂口政廣

・WEBサイト：https://ohsawaya.co.jp/

皆様のご来店を心よりお待ちしております。りんご飴を通じて、楽しいひとときをお過ごしください。