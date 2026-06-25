創業50周年、お客様への感謝を込めた「お客様感謝祭」を3エリアで開催

株式会社小野写真館

株式会社小野写真館（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役：小野哲人）は、2026年7月で創業50周年を迎えます。

日頃ご愛顧いただいているお客様への感謝を込めた「お客様感謝祭」を、2026年6月28日（日）から7月12日（日）にかけて、茨城県南・茨城県央・神奈川の3エリアで開催いたします。

創業以来支えてくださったお客様や地域の皆さまへの感謝を直接お伝えする機会として、ご家族・ご友人と楽しめる特別なイベントを企画しました。

【感謝祭特設サイト】

https://ono-group.jp/opsfestival/2026/

創業50周年の感謝を形に

1976年の創業以来、小野写真館グループは「人生の節目を写真で残す」ことを使命に、お客様一人ひとりの大切な瞬間に寄り添ってまいりました。2026年に創業50周年という大きな節目を迎えることができたのは、長年にわたりご利用いただいたお客様、地域の皆さま、取引先の皆さまの支えがあってこそです。感謝祭は、その感謝の気持ちを直接お伝えするために開催する特別なイベントです。

お客様感謝祭の見どころ

会場では、プロカメラマンによる撮影体験をはじめ、家族や友人と楽しめるフォトブース、フードコーナー、ゲーム企画など、世代を問わず楽しめるコンテンツを多数ご用意しています。さらに、各エリアごとにスタッフが企画した特別イベントも開催し、豪華賞品が当たる抽選企画も実施予定です。

また、前売券をご購入いただいた方には、1,000円分の商品券またはポイントを進呈。会場内で使用できるイベントカードも付属し、実質無料でイベントを楽しめる特典をご用意しています。

開催概要

【茨城県南エリア】

日時：2026年6月28日（日）

会場：アルシェ龍ケ崎

（茨城県龍ケ崎市松ケ丘4-3-4）

詳細はこちら(https://note.com/aznagareyama/n/n9f7809efdad8)

【茨城県央エリア】

日時：2026年7月5日（日）

会場：アンシャンテひたちなか

（茨城県ひたちなか市東大島4-2-12）

詳細はこちら(https://note.com/cocoahitachinaka/n/n78af7092ff9e?app_launch=false)

【神奈川エリア】

日時：2026年7月12日（日）

会場：アンシャンテ横浜

（神奈川県横浜市中区仲尾台7）

詳細はこちら(https://note.com/cocoayamate/n/n1c3bb2d6fb16)

■各会場共通

第一部：11:00～14:00

第二部：15:00～18:00

代表コメント

株式会社小野写真館 代表取締役 小野哲人

「創業50周年という節目を迎えられたのは、お客様や地域の皆さまのおかげです。写真館は単に写真を撮る場所ではなく、お客様の人生に寄り添い、思い出を未来へつなぐ存在でありたいと考えています。感謝祭では、これまでの感謝を直接お伝えするとともに、ご家族やご友人との新たな思い出をつくる機会をご提供したいと思っています。ぜひお気軽にご参加ください。」

今後について

50年前の小野写真館現在の小野写真館

小野写真館グループは、創業50周年を新たなスタート地点と捉え、これからもお客様一人ひとりの人生の節目に寄り添い続けます。写真撮影にとどまらず、衣装レンタル、結婚式、宿泊などの事業を通じて、ご家族の大切な思い出づくりを支援し、地域の皆さまと共に歩む企業であり続けます。

【感謝祭特設サイト】前売り券がお得！

https://ono-group.jp/opsfestival/2026/

株式会社小野写真館

＜会社名＞ 株式会社 小野写真館

＜所在地＞ 茨城県ひたちなか市東大島2-2-16

＜事業内容＞ 和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・ブライダル事業・宿泊事業

＜連絡先＞ 株式会社 小野写真館 管理本部（担当：堀越）

(HP) https://ono-group.jp/ (TEL) 029-274-1791/070-3170-0919