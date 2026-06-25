【OFFICE110】ビジネスフォン導入は「決めた後」に止まる？導入直前・工事調整相談126件を確認

株式会社ベルテクノス

株式会社ベルテクノスが運営する法人向けOA機器・ビジネスフォン相談窓口「OFFICE110」は、2025年3月3日～2026年2月28日に寄せられたビジネスフォン関連の匿名化済み問い合わせデータを分析し、ビジネスフォン導入時に発生しやすい相談傾向を調査しました。

その結果、問い合わせ段階のうち「導入直前・工事調整」に分類される相談が126件、構成比23.6%確認されました。

本調査から、ビジネスフォン導入は機種や料金を決めた時点で完了するものではなく、工事日、設置場所、既存配線、光電話、主装置、FAX、番号維持、保守条件など、設置直前の確認事項によって進行が止まる場合があることが分かりました。

人手不足が進む中、電話対応の設計ミスはそのまま現場負担につながります。代表番号やFAX、取次ぎ業務を残す中小企業では、導入前の現場条件確認が業務継続の観点でも重要です。

詳細な調査結果（グラフ付き）は、OFFICE110公式サイトで本日公開しました。

https://office110.jp/phone/knowledge/basic/business-phone-installation-final-check/

■ サマリー

1. 導入直前・工事調整に関する相談は126件、23.6%

直近問い合わせデータでは、問い合わせ段階のうち「導入直前・工事調整」に分類される相談が126件確認されました。比較検討や情報収集だけでなく、設置直前の段階でも一定数の相談が発生しています。

2. 課題は「機種選び」だけでなく、工事・配線・回線条件に広がる

導入直前の相談では、工事・設定、料金・見積、回線・ひかり電話、増設、移転、中古希望などが関連しやすい傾向が見られました。ビジネスフォンは電話機単体ではなく、主装置、配線、光電話、FAX、番号維持、保守条件を含めた設備として確認する必要があります。

3. 中小企業担当者は、設置前チェックの早期化が必要

ビジネスフォン導入では、見積取得後であっても、工事日、回線開通日、主装置やONUの設置場所、既存配線の利用可否、立ち会い者、発注・支払い条件などを確認する必要があります。設置前の確認不足は、導入遅延や追加費用の要因になる可能性があります。

■ ビジネスフォン導入は、比較検討だけで終わらない

OFFICE110の直近問い合わせデータでは、問い合わせ段階として「比較検討」が51.5%、「情報収集」が24.9%、「導入直前・工事調整」が23.6%を占めました。

ビジネスフォンの導入相談は、価格や機種を比較する段階に集中すると思われがちです。

しかし、今回の分析では、導入を決めた後や設置直前の段階でも、工事条件や回線条件を確認する相談が発生していることが分かりました。

ビジネスフォン導入は、機種を決めても終わりではありません。

■ 導入直前の相談は、工事・料金・回線の確認と重なりやすい

導入直前・工事調整に関する相談では、「工事・設定」「料金・見積」「回線・ひかり電話」などのテーマが関連して確認されました。

ビジネスフォンは、電話機本体だけでなく、主装置、配線、光電話、FAX、代表番号、スマホ連携、保守条件などを組み合わせて利用する設備です。そのため、機種や台数が決まっていても、回線開通日や配線ルート、設置場所が未確定の場合、導入作業が止まる可能性があります。

導入直前の課題は、価格ではなく現場条件に表れます。

■ 設置直前に多い不安は「本当に使い始められるか」

導入直前の相談では、工事費、必要台数、回線、中古の可否、移転時の利用可否、故障時対応などが確認されています。

これらの相談は、単に「安いか高いか」ではなく、「予定通りに開通できるか」「既存の番号やFAXを使い続けられるか」「主装置や配線はそのまま使えるか」といった、実際の業務開始に直結する内容です。

長期通話ログを背景分析として確認しても、工事日程、回線開通日、支払い条件、設置場所、既存配線、NTT機器やホームゲートウェイの設置位置など、設置前の調整に関する相談が繰り返し見られました。

直近問い合わせデータと長期通話ログは合算していませんが、相談文脈としては同じ傾向が確認できます。

■ 設置前に確認すべき5つの条件

ビジネスフォン導入では、設置前に以下のような条件を確認することが重要です。

- 回線状況光電話、既存回線、インターネット回線、番号維持の可否- 主装置と配線主装置の対応台数、設置場所、既存配線の利用可否- 電話機台数・FAX・代表番号同時通話数、内線、FAX番号、代表番号、スマホ連携の有無- 工事日・立ち会い者回線工事日、電話工事日、立ち会い者、ビル側の工事条件 発注・支払い・保守条件発注書、入金確認、請求条件、保証、故障時の保守対応

スマホ化やクラウド化が進んでも、代表番号・FAX・取次ぎ業務は簡単には消えません。

固定電話運用を残す企業では、導入前の設計と現場確認が引き続き必要です。

■ 監修者コメント

株式会社デジコンnet 代表取締役 登 雄三

工事担任者（AI・DD総合種） / 電気工事士

株式会社デジコンnet 代表取締役の登 雄三氏は、工事担任者（AI・DD総合種）および電気工事士として、神戸を拠点に全国の電話設備・通信設備の施工、配線、回線設計、運用保守に携わっています。2023年には名古屋へ拠点を広げ、ビジネスフォン導入・移設・増設・保守の現場対応を行っています。

ビジネスフォンは、電話機のスペックや価格だけで判断すると、設置段階で問題が出ることがあります。

現場では、主装置の設置場所、既存配線の状態、光電話やホームゲートウェイとの接続、FAXや複合機との連携、代表番号の扱い、保守対応の範囲などを確認する必要があります。特に移転や増設、故障起点の買い替えでは、工事日と回線開通日の順番が合わないだけでも、予定通り使い始められない場合があります。

価格だけで判断すると、導入後の増設や修理、番号維持、保守対応で想定外の負担が出ることがあります。現場条件を無視した提案は、導入遅延や追加費用の原因になりやすいと考えています。

今回のように、問い合わせデータを公開することで、ビジネスフォン導入における不透明な部分を少しでも減らし、企業担当者が事前に確認すべき項目を整理できるようになることを期待しています。

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

完全版レポートでは、問い合わせ段階別の構成比、導入直前・工事調整相談に関連しやすいテーマ、設置前チェックフロー、FAQなどを掲載しています。

https://office110.jp/phone/knowledge/basic/business-phone-installation-final-check/

■ 会社概要・問い合わせ先

会社名: 株式会社ベルテクノス

サービス名: OFFICE110（オフィス110）

代表者: 代表取締役 中嶋 大介

所在地: 福岡県福岡市中央区薬院3-11-3 TSビル6F

事業内容: OA機器販売、施工、保守、メディア運営

本リリースに関する報道お問い合わせ先:

■OFFICE110（オフィス110）

URL：https://office110.jp/

■ビジネスフォンTOP：https://office110.jp/phone/

電話番号：0120-595-110

■株式会社ベルテクノス（コーポレートサイト）

URL：https://www.bell-group.co.jp/

電話番号:092-791-4163

【調査概要】

・調査機関（調査主体）：OFFICE110（運営会社：株式会社ベルテクノス）

・調査対象：OFFICE110に寄せられたビジネスフォン関連の匿名化済み問い合わせデータ

・有効回答数（分析対象件数）：534件

・調査期間：2025年3月3日～2026年2月28日

・調査方法：OFFICE110に寄せられた問い合わせ記録を匿名化したうえで、問い合わせ段階、テーマ分類、キーワード分類、相談文脈の確認を実施

・算出方法：対象データ内で、問い合わせ段階が「導入直前・工事調整」に分類された相談を抽出し、126件を確認。構成比は、導入直前・工事調整に該当する126件を分析対象件数534件で除して算出

・個人情報の取り扱い：会社名、個人名、電話番号、住所、メールアドレス、個別契約条件など、個社・個人を特定できる情報は除外または一般化

・注意事項：本調査はOFFICE110に寄せられた問い合わせデータをもとにした独自分析であり、国内企業全体の傾向を示すものではありません

・補足：長期通話ログは、設置前の工事日程、回線、配線、支払い条件、設置場所などの相談文脈を確認するための補助データとして参照しています。直近問い合わせデータとは合算していません。