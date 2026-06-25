「MM総研大賞2026」DX支援ソリューション分野の最優秀賞を受賞

東芝テック株式会社

東芝テック株式会社（以下「東芝テック」）は、株式会社MM総研（本社：東京都港区、代表取締役所長 兼 CEO：横田英明）が主催する「MM総研大賞2026」において、スマートソリューション部門 DX支援ソリューション分野の最優秀賞を受賞しました。

本受賞は、AI技術を活用した小売店舗向けスマートストアソリューションの取り組みが、小売業界における社会課題への対応および実用性の観点から高く評価されたものです。

小売業界では労働力人口の減少や業務負荷の増大を背景に、省人化や業務効率化への対応が急務となっています。こうした中、東芝テックはこれまで培ってきた技術と小売業界に対する知見を活用し、スマートストアソリューションの開発・展開を進めてきました。例えば、画像認識AIによるセルフレジでのスキャン漏れの検知や支払い漏れ防止、空き状況を可視化する案内機能、リモートアテンダントによる接客・年齢確認支援など、店舗における精算業務や接客対応を支援する各種ソリューションを提供しています。これらのソリューションは2026年6月時点で8社50店舗以上に導入され、ロス削減や業務効率化に寄与していると評価されています。

東芝テックは今後も、AIをはじめとした先進技術を活用し、小売業界における課題解決に取り組んでまいります。スマートストアの実現に向けてソリューションのさらなる高度化と普及を推進し、持続可能な店舗運営と新たな価値創出に貢献します。

＜MM総研の研究員および審査委員会での評価ポイント＞

- 画像認識AIをはじめとする先端技術を活用し、小売店舗における防犯強化と省人化を実現するスマートストアソリューションを本格展開している点- フルセルフレジ不正検知、支払い漏れ検知、セルフレジ空きレジ案内、リモートアテンダントといったソリューション群により、店舗における精算業務や接客対応を支援する体制を構築している点- 人手不足や業務効率化など小売業界が直面する社会課題への対応に加え、AI技術を実装段階へ落とし込み、実利用を見据えた価値創出を進めている点- アンケート調査においてユーザーから高い評価を得ている点、および製品の品質・信頼性、導入・運用を支援するサポート体制が高く評価されている点