新製品 “自己消火性のある使い切り防護服” AZ GUARD(R) 8100FR（2026年7月1日発売）

アゼアス株式会社

防護服の専門サプライヤー、アゼアス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：斉藤 文明）は、難燃性作業服の性能維持と作業者の安全性向上を目的に、自己消火性能を有する使い切り防護服「AZ GUARD(R) 8100FR」を開発しました。

燃焼の広がりを遅らせる難燃性能素材を採用した、AZ GUARD(R) 8100FR

火気を伴う作業現場において、一般的な作業服は着火や溶融による火傷リスクを伴います。そのため、多くの現場では特殊な繊維を用いたり、生地に加工を施した難燃作業服が採用されていますが、鉄粉・煤・粉塵などの付着により、難燃性能の低下や製品寿命の短縮といった課題が発生しています。

「AZ GUARD(R) 8100FR」は、難燃作業服の上から着用することで、これらの汚れの付着を防止し、作業服本来の性能を維持します。さらに、火源から離れることで燃焼が継続しにくい自己消火性素材を採用しており、万一の着火時にも延焼を抑制し、溶融による二次的な火傷リスクの低減に寄与します。

AZ GUARD(R) 8100FR

本製品は使い切りタイプとすることで、難燃作業服の汚染除去やメンテナンスの手間を削減すると同時に、常に安定した性能を確保。結果として、難燃作業服の交換頻度低減によるトータルコストの最適化と、現場の安全性向上を両立します。

※AZ GUARD(R) 8100FRは、難燃性を有していますが、あくまで補助的なものです。必ず難燃作業服の上に着用してください。

●製品情報：AZ GUARD 8100FR 製品紹介/防護服の知恵.com(https://www.b-chie.com/product/?id=A258100-0003)

●製品カタログ：AZ GUARD 8100FR(https://my.ebook5.net/azearth/AZG8100FR/)

主な用途

■作業者の汚れ防止・万一の衣服への着火時の火傷のリスク低減に

鉄鋼、化学プラントなどでの汚れ防止として使用をご検討ください。

製品の特長

- JIS T 8130:2018（防護服-火炎に対する防護服）に規定された火炎伝ぱ性についてインデックス1の性能を持っています。- フードゴム入/袖口・裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付- 展開サイズ：L、LL、3L、4L- 販売単位：1着

製品名：AZ GUARD(R) 8100FR 続服

発売日：2026年7月1日

販売ルート：全国代理店

販売目標：初年度 30,000着

参考価格：2,178円（税抜価格 1,980円）

アゼアス株式会社について

AZ GUARD(R) 8100FR 仕様・サイズ表

個人防護と環境保全のトータルソリューションサプライヤー。

汚れ作業から、有害な粉じん作業、危険な化学物質の取り扱い、新型インフルエンザ等の感染症対策に至るまで、さまざまな用途に対応した化学防護服や環境改善資機材を供給しています。

また、アークフラッシュ防護服などの難燃防護服、高視認性防護服など、多様なリスクから作業者を守る製品も取り扱っており、防護服の導入や教育についてのサポートなど、安全な作業環境を実現するためのトータルなソリューションを提供しています。

- 所在地：東京都台東区蔵前4-13-7- 代表取締役社長：斉藤 文明- 設立：1947年- 公式サイト：https://www.azearth.co.jp- 防護服・環境資機材事業ポータルサイト「防護服の知恵.com」：https://www.b-chie.com/

お客様お問い合わせ先

アゼアス株式会社 防護服・環境資機材営業部 TEL：03-3861-3537

お問い合わせフォーム（防護服の知恵.com）はこちら(https://www.b-chie.com/contact/)から