お気に入りのハンカチーフを、バッグのチャームに。「見せるハンカチーフ」を楽しむ新アイテムが登場！

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西 一) が運営するハンカチーフ専門店です。このたび、2026年6月25日（木）より、ハンカチーフを新たな形でお楽しみいただけるアイテム「ハンカチーフチャーム」を発売いたします。

開発背景：「ハンカチーフには、思わず見せたくなるほど可愛いデザインがたくさんあるのに」そんな想いから生まれた「ハンカチーフチャーム」

新商品「ハンカチーフチャーム」は、約20年にわたりハンカチーフのデザインに携わってきたデザイナーの視点から生まれました。

「ハンカチーフは手や汗を拭うもの」というイメージがありますが、以前からお気に入りのハンカチをバッグやポケットにしまう際に、「ハンカチーフには、思わず見せたくなるほど可愛いデザインがたくさんあるのに」と、ふと思うことがありました。

店舗スタッフがハンカチーフをポシェットにつけている姿を見た際、改めて「見せる使い方」の魅力を

実感したことも開発のきっかけです。ハンカチーフを細く畳んで丸いカラビナとリングに通す仕様にすることで、結ぶのが苦手な方でも、簡単に美しくチャームのように取り付けられるアイテムが作れないかと試行錯誤を重ね、このハンカチーフチャームが誕生しました。

バッグを彩るチャームトレンドが広がる今だからこそ、ハンカチーフをファッションとして楽しむ新しいスタイルを提案します。布ならではのやわらかな質感や軽やかな動きが加わることで、新鮮なアクセントに。カラビナにはお手持ちのチャームを組み合わせることもでき、バッグを自分好みにカスタマイズしていただけます。

バッグとハンカチーフの組み合わせ次第で楽しみ方はさまざま。革のバッグにレースのハンカチーフを合わせて上品に、これからの季節にはかごバッグにビビッドカラーのハンカチーフを合わせて軽やかに。気分やコーディネートに合わせてアレンジをお楽しみいただけます。

■新商品「ハンカチーフチャーム」 概要

価格：3,300円（税込）

サイズ：カラビナ：外寸約43mm 内寸約34mm / ラインストーン付リング:外寸約25mm 内寸約17mm

いつものハンカチを、持ち歩くアクセサリーに。

リングにハンカチーフを通すだけで、ハンカチ

ーフチャームが完成します。カラビナにはブラ

ンドロゴをあしらい、ハンカチーフを通すリン

グ部分にはライトストーンを使用。シンプルながらも上品な煌めきを放ち、バッグにさりげない華

やかさを添えるハンカチーフリングです。

■CLASSICS the Small Luxuryについて

動画を見る :https://youtube.com/shorts/PmFHj-nZDdA

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)

・Instagram

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・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)

・YouTube

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■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ