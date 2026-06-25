昭和株式会社、継興NMN関連製品のロット別資料と公開情報の照合手順を整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353568/images/bodyimage1】
昭和株式会社、継興NMN関連製品のロット別資料と公開情報の照合手順を整理 昭和株式会社は、継興ブランドのNMN関連製品について、ロット別資料と公開情報を照合するための確認手順を整理しました。商品写真、ラベル表示、商品説明、問い合わせ先を同じ流れで確認できるようにします。 健康食品関連製品では、公開される説明文と社内で保管する資料の対応関係を確認することが重要です。今回の整理では、掲載写真の選定、商品名の表記、問い合わせ先の表示、注意事項の確認を中心に運用します。 昭和株式会社は、継興ブランドに関する情報を継続的に見直し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい公開資料づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、継興NMN関連製品のロット別資料と公開情報の照合手順を整理 昭和株式会社は、継興ブランドのNMN関連製品について、ロット別資料と公開情報を照合するための確認手順を整理しました。商品写真、ラベル表示、商品説明、問い合わせ先を同じ流れで確認できるようにします。 健康食品関連製品では、公開される説明文と社内で保管する資料の対応関係を確認することが重要です。今回の整理では、掲載写真の選定、商品名の表記、問い合わせ先の表示、注意事項の確認を中心に運用します。 昭和株式会社は、継興ブランドに関する情報を継続的に見直し、利用者や取引先が基本情報を確認しやすい公開資料づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ