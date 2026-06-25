【うまい棒ケース】のアクテックが、オンライン決済端末用ソフトケースの製作事例レポートを公開。
アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、6月23日に製作事例レポート「いれもん通信」第257号を公開いたしました。
今月号の特集はオンライン決済端末用ソフトケースの紹介をはじめ、公式マスコット、アルミーヌが活躍する「てくてく散歩」のコーナーや、ご好評のプレゼントなど、盛りだくさんな内容となっています。
レポートはURLにてご覧ください。https://actec1972.co.jp/iremon/list/no257/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352725/images/bodyimage1】
ケースに装着したまま、キャッシュレス決済をスムーズに行えるように設計された専用ケースです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352725/images/bodyimage2】
記念すべき「てくてく散歩」第1回目は、カフェサボローゾ様にお邪魔しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352725/images/bodyimage3】
いれもん通信にご興味のある方は、下記のURLからご覧ください！
■ いれもん通信バックナンバー
https://actec1972.co.jp/iremon/list/
「いれもん通信」って何ですか？
いれもん通信は、アクテック株式会社がお届けするメールマガジンです。
オーダーメイドケースの製作事例や展示会・イベント情報など、ものづくりに役立つ情報を配信。
オーダーメイドケースのお問い合わせはこちらから
https://actec1972.co.jp/inquiry/
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