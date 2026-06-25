がん標的療法市場、2035年に1,754億8,000万米ドル規模へ｜CAGR6.87％が示す精密医療の成長機会 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
がん標的療法市場は、2025年から2035年にかけて908億9,000万米ドルから1,754億8,000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年のCAGRは6.87％と見込まれています。従来の化学療法や放射線療法では標的外の健康な細胞への影響が避けられない中、標的療法はがん細胞に特異的に作用する薬剤として、治療効果を最大化しつつ副作用を抑制する革新的なアプローチを提供します。本市場は、新規分子標的の発見や免疫療法との統合によって、今後の医療戦略における中心的存在となることが期待されます。
個別化医療へのシフトがもたらす成長機会
近年、がん治療は臓器中心のアプローチから、詳細な分子プロファイリングに基づく個別化医療への転換が進んでいます。腫瘍の特定の遺伝子変異やタンパク質発現を解析することで、研究者や医師は患者一人ひとりに最適化された標的治療薬を選択可能となります。プロテオミクス、ゲノミクス、免疫学データを活用した治療設計は、治療効果の予測性を高めるとともに、再発リスクの低減にも寄与します。この個別化医療の拡大は、標的療法市場の持続的成長を支える主要な推進力の一つです。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
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高コスト構造がもたらす市場制約
標的療法は開発・製造コストが高く、エンドユーザーにとって経済的負担が大きい点が市場成長の制約となります。特に低所得層や医療保険が整備されていない地域では、アクセスの制限が顕著であり、治療普及率を抑制する要因となります。加えて、複雑な治療プロトコルやモニタリング体制が必要なことも、導入ハードルを高める要素です。市場関係者は、コスト最適化と患者アクセスの改善策を模索する必要があり、これらが予測期間における市場拡大の鍵となります。
臨床研究の拡大による新たな市場機会
近年、胆管がんにおける免疫療法と標的療法の併用研究が注目を集めており、従来の化学療法単独よりも有効性が高い結果が報告されています。こうした統合的治療戦略への関心は、標的抗がん剤の研究開発を加速させる要因となっています。また、国内外の製薬企業はゲノム解析や官民連携のインセンティブを活用し、イノベーションを促進しています。これにより、新規作用機序の標的薬や適応症拡大の研究が進み、市場の成長余地がさらに拡大しています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年：モノクローナル抗体の承認拡大と臨床研究による市場牽引
● 2025年：手術・化学療法・放射線療法との併用プロトコル確立
● 2026年：新規標的薬の上市および個別化医療戦略への統合進展
● 2026年：アジア太平洋地域での医療インフラ強化と研究投資拡大
タイプ別市場動向：モノクローナル抗体の優位性
2025年には、モノクローナル抗体が標的療法市場の収益面を牽引しました。この成長は、がん治療の幅広い適用範囲と、手術、放射線療法、化学療法、免疫療法との併用プロトコルの確立に支えられています。臨床研究においても、既存抗体の新規適応症探索や改良型抗体の開発が進行中です。作用機序の多様性により、治療成績の改善や副作用低減が期待されており、モノクローナル抗体は今後の標的療法市場において重要な位置を占め続けます。
主要企業のリスト：
● Pfizer, Inc.
● AstraZeneca Plc.
● Amgen, Inc.
● F. Hoffmann-La Roche & Co.
個別化医療へのシフトがもたらす成長機会
近年、がん治療は臓器中心のアプローチから、詳細な分子プロファイリングに基づく個別化医療への転換が進んでいます。腫瘍の特定の遺伝子変異やタンパク質発現を解析することで、研究者や医師は患者一人ひとりに最適化された標的治療薬を選択可能となります。プロテオミクス、ゲノミクス、免疫学データを活用した治療設計は、治療効果の予測性を高めるとともに、再発リスクの低減にも寄与します。この個別化医療の拡大は、標的療法市場の持続的成長を支える主要な推進力の一つです。
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高コスト構造がもたらす市場制約
標的療法は開発・製造コストが高く、エンドユーザーにとって経済的負担が大きい点が市場成長の制約となります。特に低所得層や医療保険が整備されていない地域では、アクセスの制限が顕著であり、治療普及率を抑制する要因となります。加えて、複雑な治療プロトコルやモニタリング体制が必要なことも、導入ハードルを高める要素です。市場関係者は、コスト最適化と患者アクセスの改善策を模索する必要があり、これらが予測期間における市場拡大の鍵となります。
臨床研究の拡大による新たな市場機会
近年、胆管がんにおける免疫療法と標的療法の併用研究が注目を集めており、従来の化学療法単独よりも有効性が高い結果が報告されています。こうした統合的治療戦略への関心は、標的抗がん剤の研究開発を加速させる要因となっています。また、国内外の製薬企業はゲノム解析や官民連携のインセンティブを活用し、イノベーションを促進しています。これにより、新規作用機序の標的薬や適応症拡大の研究が進み、市場の成長余地がさらに拡大しています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年：モノクローナル抗体の承認拡大と臨床研究による市場牽引
● 2025年：手術・化学療法・放射線療法との併用プロトコル確立
● 2026年：新規標的薬の上市および個別化医療戦略への統合進展
● 2026年：アジア太平洋地域での医療インフラ強化と研究投資拡大
タイプ別市場動向：モノクローナル抗体の優位性
2025年には、モノクローナル抗体が標的療法市場の収益面を牽引しました。この成長は、がん治療の幅広い適用範囲と、手術、放射線療法、化学療法、免疫療法との併用プロトコルの確立に支えられています。臨床研究においても、既存抗体の新規適応症探索や改良型抗体の開発が進行中です。作用機序の多様性により、治療成績の改善や副作用低減が期待されており、モノクローナル抗体は今後の標的療法市場において重要な位置を占め続けます。
主要企業のリスト：
● Pfizer, Inc.
● AstraZeneca Plc.
● Amgen, Inc.
● F. Hoffmann-La Roche & Co.