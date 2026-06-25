有限会社レジスタは6月25日（木）「祇園回廊・改」Nintendo SwitchTMDL版を発売しました。 発売記念のセール価格にて販売中。 通常価格:990円(税込)→セール価格:660円(税込)
有限会社レジスタは6月25日（木）「祇園回廊・改」Nintendo SwitchTMDL版を発売致しました。
発売記念のセール価格にて販売を行なっております。
通常価格:990円(税込)→セール価格:660円(税込)
変化を嫌う怪異、異変を操る狐。
──味方なき世界で、真実にたどり着け。
和風な街並みが並ぶ、まるで祇園のような幻想的な世界観を味わえる、8番ライクな探索ホラーゲームです。
プレイヤーは、潜む"異変"を見つけ出しながら、その裏に隠された真実へと近づいていきます。
あなたは、この世界に潜む異常をすべて見抜くことができるでしょうか？
●ストーリー
変わらないはずの日々。
なのに、なぜわたしはこの場所にいるのだろう--。
異変を引き起こす狐と、その変化を嫌う怪異たちの存在。
味方もいないこの世界で、
ただ一人選ばれてしまった「わたし」は、
祈りとともにその謎を追うことになる。
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000125086
YouTube
https://youtu.be/ZaR41IFy_A0
タイトル ：祇園回廊・改
ジャンル ：アドベンチャー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年6月25日（木）
通常価格 ：990円(税込)
セール価格 ：660円(税込)
ＣＥＲＯ ：「B」12才以上対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語・英語・フランス語・イタリア語・ドイツ語・スペイン語・オランダ語・ポルトガル語・ロシア語・韓国語・繁体字・簡体字
コピーライト ：Burg Game Studio/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/produtcs/gion/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353579/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353579/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353579/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
発売記念のセール価格にて販売を行なっております。
通常価格:990円(税込)→セール価格:660円(税込)
変化を嫌う怪異、異変を操る狐。
──味方なき世界で、真実にたどり着け。
和風な街並みが並ぶ、まるで祇園のような幻想的な世界観を味わえる、8番ライクな探索ホラーゲームです。
プレイヤーは、潜む"異変"を見つけ出しながら、その裏に隠された真実へと近づいていきます。
あなたは、この世界に潜む異常をすべて見抜くことができるでしょうか？
●ストーリー
変わらないはずの日々。
なのに、なぜわたしはこの場所にいるのだろう--。
異変を引き起こす狐と、その変化を嫌う怪異たちの存在。
味方もいないこの世界で、
ただ一人選ばれてしまった「わたし」は、
祈りとともにその謎を追うことになる。
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000125086
YouTube
https://youtu.be/ZaR41IFy_A0
タイトル ：祇園回廊・改
ジャンル ：アドベンチャー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年6月25日（木）
通常価格 ：990円(税込)
セール価格 ：660円(税込)
ＣＥＲＯ ：「B」12才以上対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語・英語・フランス語・イタリア語・ドイツ語・スペイン語・オランダ語・ポルトガル語・ロシア語・韓国語・繁体字・簡体字
コピーライト ：Burg Game Studio/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/produtcs/gion/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353579/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353579/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
プレスリリース詳細へ