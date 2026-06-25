RFID対応スマートシェルフの世界市場2026年、グローバル市場規模（医薬品用、書籍用、食品用）・分析レポートを発表
2026年6月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「RFID対応スマートシェルフの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、RFID対応スマートシェルフのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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RFID対応スマートシェルフ市場は、超高周波帯の無線識別技術を活用し、電子タグが取り付けられた物品やパレットの入出庫管理、在庫管理、リアルタイム監視を自動化する高度な管理システムとして注目されています。
本システムは、読み書き装置、アンテナ、統合端末、認証装置などを組み合わせることで、効率的かつ正確な資産管理を実現します。
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本レポートによると、世界のRFID対応スマートシェルフ市場規模は2024年に9億2200万米ドルと評価されており、2031年には15億6200万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は7.9％と見込まれており、さまざまな業界における自動化需要の拡大が市場成長を支える主要要因となっています。
また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応についても分析しており、競争環境、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を評価しています。国際貿易環境の変化は製造コストや流通構造に影響を与えるため、市場参加企業にとって重要な検討事項となっています。
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本レポートは、世界市場を対象として定量分析と定性分析の両面から詳細な調査を実施しています。市場規模、販売数量、平均販売価格の推移を2020年から2031年まで分析し、地域別、製品別、用途別の市場動向を包括的に評価しています。
さらに、需給バランスの変化、競争環境、市場拡大を促進する要因や抑制する要因についても詳しく検討しています。主要企業の事業概要、製品ポートフォリオ、地域展開状況、収益動向、市場シェアなども分析対象となっており、市場の全体像を把握できる内容となっています。
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製品タイプ別では、医薬品向け、書籍向け、食品向け、その他の用途向けに分類されています。
医薬品向けでは、病院や医療機関における薬剤管理や医療資材管理の効率化需要が拡大しています。書籍向けでは図書館における蔵書管理の自動化が進展しています。食品向けでは在庫状況や賞味期限管理の高度化が求められており、導入が進んでいます。その他の用途では、多様な業界における資産管理や物流管理の効率化に活用されています。
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用途別では、工場、物流パーク、病院、図書館、小売倉庫、その他に分類されています。
工場では生産資材や部品の管理効率向上に利用されています。物流パークでは入出庫管理や在庫可視化のための導入が進んでいます。病院では医療機器や医薬品の追跡管理に活用されています。図書館では貸出・返却管理の自動化に貢献しています。小売倉庫では在庫精度向上や欠品防止を目的として導入が拡大しています。
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主要企業としては、Keonn Technologies、Newave、EMS Technology、EnvisionWare、RST-Invent、WISERF Technologies、GreenFuturz、Quantum Library Supplies、SATO Holdings、Mobile Aspects、Terson Solutions、Palex Medical、Nexess、Bowei、Lenovo PCCW Solutions、IWistron NeWeb、Chung King、Xiaomai、Suphon、Kunton、Cykeo Information、Keepsens、Auto-ID Technology、Nafake、Kakashine Technologyなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「RFID対応スマートシェルフの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、RFID対応スマートシェルフのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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RFID対応スマートシェルフ市場は、超高周波帯の無線識別技術を活用し、電子タグが取り付けられた物品やパレットの入出庫管理、在庫管理、リアルタイム監視を自動化する高度な管理システムとして注目されています。
本システムは、読み書き装置、アンテナ、統合端末、認証装置などを組み合わせることで、効率的かつ正確な資産管理を実現します。
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本レポートによると、世界のRFID対応スマートシェルフ市場規模は2024年に9億2200万米ドルと評価されており、2031年には15億6200万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は7.9％と見込まれており、さまざまな業界における自動化需要の拡大が市場成長を支える主要要因となっています。
また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応についても分析しており、競争環境、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を評価しています。国際貿易環境の変化は製造コストや流通構造に影響を与えるため、市場参加企業にとって重要な検討事項となっています。
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本レポートは、世界市場を対象として定量分析と定性分析の両面から詳細な調査を実施しています。市場規模、販売数量、平均販売価格の推移を2020年から2031年まで分析し、地域別、製品別、用途別の市場動向を包括的に評価しています。
さらに、需給バランスの変化、競争環境、市場拡大を促進する要因や抑制する要因についても詳しく検討しています。主要企業の事業概要、製品ポートフォリオ、地域展開状況、収益動向、市場シェアなども分析対象となっており、市場の全体像を把握できる内容となっています。
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製品タイプ別では、医薬品向け、書籍向け、食品向け、その他の用途向けに分類されています。
医薬品向けでは、病院や医療機関における薬剤管理や医療資材管理の効率化需要が拡大しています。書籍向けでは図書館における蔵書管理の自動化が進展しています。食品向けでは在庫状況や賞味期限管理の高度化が求められており、導入が進んでいます。その他の用途では、多様な業界における資産管理や物流管理の効率化に活用されています。
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用途別では、工場、物流パーク、病院、図書館、小売倉庫、その他に分類されています。
工場では生産資材や部品の管理効率向上に利用されています。物流パークでは入出庫管理や在庫可視化のための導入が進んでいます。病院では医療機器や医薬品の追跡管理に活用されています。図書館では貸出・返却管理の自動化に貢献しています。小売倉庫では在庫精度向上や欠品防止を目的として導入が拡大しています。
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主要企業としては、Keonn Technologies、Newave、EMS Technology、EnvisionWare、RST-Invent、WISERF Technologies、GreenFuturz、Quantum Library Supplies、SATO Holdings、Mobile Aspects、Terson Solutions、Palex Medical、Nexess、Bowei、Lenovo PCCW Solutions、IWistron NeWeb、Chung King、Xiaomai、Suphon、Kunton、Cykeo Information、Keepsens、Auto-ID Technology、Nafake、Kakashine Technologyなどが挙げられています。