本格派スポーツブランド「BODYMAKER」が 「au PAY マーケット」に出店！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
この度、BODYMAKERは、KDDIグループの強みを活かした強固な顧客基盤を持つ「au PAY マーケット」に出店することになりました。
BODYMAKERは、トレーニング・格闘技用品の総合メーカーとして多くの格闘家・トレーニーの方にご愛顧いただいており、初心者向けのエクササイズグッズからプロ仕様の本格的なトレーニングマシン、機能性に優れたスポーツウェアまで幅広く展開しています。日頃からPontaポイントを活用されているユーザーや、スマホで手軽にお買い物を楽しむライト層へアプローチを拡大するため、au PAY マーケット」に出店しました。お買い物で「Pontaポイントが貯まる！使える！」をフックに、より身近でスマートなトレーニングライフを提案してまいります。
au PAY マーケット公式サイト
https://wowma.jp/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353458/images/bodyimage1】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
この度、BODYMAKERは、KDDIグループの強みを活かした強固な顧客基盤を持つ「au PAY マーケット」に出店することになりました。
BODYMAKERは、トレーニング・格闘技用品の総合メーカーとして多くの格闘家・トレーニーの方にご愛顧いただいており、初心者向けのエクササイズグッズからプロ仕様の本格的なトレーニングマシン、機能性に優れたスポーツウェアまで幅広く展開しています。日頃からPontaポイントを活用されているユーザーや、スマホで手軽にお買い物を楽しむライト層へアプローチを拡大するため、au PAY マーケット」に出店しました。お買い物で「Pontaポイントが貯まる！使える！」をフックに、より身近でスマートなトレーニングライフを提案してまいります。
au PAY マーケット公式サイト
https://wowma.jp/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
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配信元企業：BODYMAKER株式会社
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