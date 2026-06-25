株式会社サンクユー、BtoB-EC導入のROI試算方法を解説｜投資回収期間の考え方と導入が向かないケースとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351994/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、ROI（投資対効果）の試算方法と導入判断の考え方を整理したコラム『BtoB-EC導入のROIを自社で試算する方法｜回収期間の計算モデルと合わないケースの見分け方』を公開しました。
■ 「費用対効果が分からない」が導入の壁になる
BtoB-EC導入を検討する企業の多くが、
・本当に投資回収できるのか
・何年で元が取れるのか
・導入効果をどう説明すればいいのか
といった課題を抱えています。
特に経営層への説明や稟議では、ROIを定量的に示せないことが導入の障壁になるケースも少なくありません。
■ ROIは売上だけで計算してはいけない
本コラムでは、ROIを考える際に重要なのは、
・受注処理工数削減
・問い合わせ対応削減
・入力ミス削減
・営業活動時間の創出
・売上機会損失の防止
などを含めて評価することだと解説しています。
単純な売上増加だけでは、本来の投資効果を正しく把握できません。
■ 自社で試算できる計算モデルを紹介
コラムでは、
・現在の受注件数
・処理時間
・人件費
・想定削減工数
からROIを試算する考え方を紹介しています。
導入前に効果を数値化することで、投資判断や社内説明を進めやすくなります。
■ BtoB-EC導入が向かないケースもある
一方で、
・受注件数が極端に少ない
・取引先が限定的で増加予定がない
・業務課題が別の場所にある
場合は、BtoB-EC導入が最適解ではないケースもあります。
コラムでは、導入前に確認すべきポイントについても解説しています。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入のROIを自社で試算する方法｜回収期間の計算モデルと合わないケースの見分け方
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-roi/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-EC構築だけでなく、導入前のROI試算や投資判断の整理から支援しています。
・業務整理／要件定義
・ROI試算支援
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC導入の費用対効果を知りたい
・稟議資料を作成している
・投資回収期間を試算したい
・導入すべきか判断に迷っている
・経営層へ説明できる根拠が欲しい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、ROI（投資対効果）の試算方法と導入判断の考え方を整理したコラム『BtoB-EC導入のROIを自社で試算する方法｜回収期間の計算モデルと合わないケースの見分け方』を公開しました。
■ 「費用対効果が分からない」が導入の壁になる
BtoB-EC導入を検討する企業の多くが、
・本当に投資回収できるのか
・何年で元が取れるのか
・導入効果をどう説明すればいいのか
といった課題を抱えています。
特に経営層への説明や稟議では、ROIを定量的に示せないことが導入の障壁になるケースも少なくありません。
■ ROIは売上だけで計算してはいけない
本コラムでは、ROIを考える際に重要なのは、
・受注処理工数削減
・問い合わせ対応削減
・入力ミス削減
・営業活動時間の創出
・売上機会損失の防止
などを含めて評価することだと解説しています。
単純な売上増加だけでは、本来の投資効果を正しく把握できません。
■ 自社で試算できる計算モデルを紹介
コラムでは、
・現在の受注件数
・処理時間
・人件費
・想定削減工数
からROIを試算する考え方を紹介しています。
導入前に効果を数値化することで、投資判断や社内説明を進めやすくなります。
■ BtoB-EC導入が向かないケースもある
一方で、
・受注件数が極端に少ない
・取引先が限定的で増加予定がない
・業務課題が別の場所にある
場合は、BtoB-EC導入が最適解ではないケースもあります。
コラムでは、導入前に確認すべきポイントについても解説しています。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入のROIを自社で試算する方法｜回収期間の計算モデルと合わないケースの見分け方
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-roi/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-EC構築だけでなく、導入前のROI試算や投資判断の整理から支援しています。
・業務整理／要件定義
・ROI試算支援
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC導入の費用対効果を知りたい
・稟議資料を作成している
・投資回収期間を試算したい
・導入すべきか判断に迷っている
・経営層へ説明できる根拠が欲しい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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