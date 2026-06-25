昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連製品の第三者検査資料と表示情報の確認項目を整理
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昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連製品の第三者検査資料と表示情報の確認項目を整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのDHA&EPA関連製品について、第三者検査資料と表示情報を確認するための項目を整理しました。公開資料と社内保管資料の対応を確認し、必要な情報を分かりやすく管理します。 確認項目には、商品写真、ラベル表示、成分表示、販売主体、問い合わせ先、注意表示、検査資料の保管状況を含めています。資料の有無や掲載範囲を確認することで、公開情報の整合性を高めます。 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドの資料管理において、確認可能な情報を中心に整理し、健康食品関連製品として適切な情報発信を継続してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA関連製品の第三者検査資料と表示情報の確認項目を整理 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドのDHA&EPA関連製品について、第三者検査資料と表示情報を確認するための項目を整理しました。公開資料と社内保管資料の対応を確認し、必要な情報を分かりやすく管理します。 確認項目には、商品写真、ラベル表示、成分表示、販売主体、問い合わせ先、注意表示、検査資料の保管状況を含めています。資料の有無や掲載範囲を確認することで、公開情報の整合性を高めます。 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドの資料管理において、確認可能な情報を中心に整理し、健康食品関連製品として適切な情報発信を継続してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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