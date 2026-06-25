大阪 SNS 運用の新定番--株式会社キングプロテアが大阪エリアのサービス提供を正式開始｜累計動画1,500本超の実績チームが本格始動
～～～TikTok・Instagramショート動画を起点に、大阪の店舗ビジネスの集客課題を丸ごと解決する運用代行プランが新たに始動～～～
大阪 SNS 運用に特化した支援体制を求める店舗ビジネス経営者へ向けて、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日より大阪エリアへのSNS運用代行サービス提供を正式に開始した。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みに、累計1,500本以上の動画制作実績とZ世代クリエイターチームが大阪の店舗集客課題を丸ごと引き受ける。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350951/images/bodyimage1】
大阪 SNS 運用の現状と課題--なぜ今、専門代行が求められるのか
大阪 SNS 運用の市場は急拡大しているが、多くの店舗事業者が「始められない」「続かない」「伸びない」という3つの壁に直面している。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業におけるSNS活用率は年々上昇している一方で、「担当者不足・時間不足を理由に運用が止まっている」と回答した企業は全体の60%超に達している。大阪のような競争激しい商圏では、SNSの発信頻度と動画クオリティが集客格差を生む最大要因のひとつになっている。
株式会社キングプロテアがこれまでの支援現場で最も多く聞いてきた言葉は「TikTokやインスタに投稿しようとしたが、何を撮ればいいかわからなくなった」という声だ。この状態は投稿数ゼロのまま月日が経過し、アカウントが休眠化するという典型的なパターンを生む。投稿が止まったアカウントはアルゴリズムに評価されず、再起動にはゼロからの蓄積が必要になる。
こうした課題を解決するために必要なのは「プロのチームへの丸投げ」だとキングプロテアは考える。撮影・編集・投稿・分析という一連のオペレーションをすべて外部の専門チームに委託することで、経営者は本業の価値提供に集中できる。大阪のような商圏密度の高いエリアでは、この判断が集客格差の縮小に直結する。同社のクライアント事例では、運用開始から数ヶ月以内に再生数が急伸し、新規来客の導線が形成されるケースが複数報告されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350951/images/bodyimage2】
大阪 SNS 運用代行として選ばれる3つの理由--実績・チーム・一気通貫体制
大阪 SNS 運用代行の選定において、企業が重視する条件は「実績の透明性」「担当チームの専門性」「対応範囲の広さ」の3点に集約される。株式会社キングプロテアがこの3条件すべてを満たす理由を具体的に解説する。
理由1：累計1,500本以上の動画制作実績と26アカウントの並行運用ノウハウ
キングプロテアは現在26アカウントを同時に運用しており、業種別・フォロワー規模別の「伸びるフォーマット」を実戦データとして蓄積している。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、株式会社マーズデザイン様での88,000再生など、単発ではなく継続的に大型バズを生み出してきた実績がある。これらの数字は、アルゴリズムの仕組みと視聴者の行動パターンを熟知したチームによって達成されたものだ。
理由2：TikTokをリアルに使うZ世代クリエイターチームの企画力
ショート動画の最大の特徴は「ユーザーのスクロールを止める最初の1～2秒」で勝負が決まることだ。この感覚はプラットフォームをリアルに日常使いしているZ世代クリエイターにしか持てない肌感覚と言える。キングプロテアはこのZ世代チームを内製で抱えており、外注ではなくチームとして機動力高くPDCAを回せる体制を整えている。
理由3：「動画→SNS→LINE/予約」という最短集客導線を設計する一気通貫の力
動画を作るだけでは売上は変わらない。キングプロテアは「TikTok・Instagramで認知→プロフィール経由でLINE登録→来店・予約→リピート」という導線を最初から設計した上で運用プランを組む。手結整体院では公式LINEを活用した設計により支援1ヶ月目で前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を実現し、宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティング最適化でCPAを8～12万円から2万円へ引き下げ売上5倍を達成した。これは単なる投稿代行ではなく、集客設計ごと丸ごと引き受けた成果だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350951/images/bodyimage3】
大阪 SNS 運用でよくある失敗と、その解決策--3つの典型パターン
大阪 SNS 運用において、自社運用や格安代行サービスを利用した企業が陥る典型的な失敗パターンが存在する。以下に3つの事例を挙げ、それぞれの解決策を示す。
失敗パターン1：「投稿したが再生が伸びず、モチベーションが落ちて止まる」
SNSの初期段階で再生が伸びないのは当然だ。しかし多くの企業は「投稿→伸びない→諦める」という短絡的なサイクルに入ってしまう。解決策は「伸びるフォーマットを先に設計してから投稿する」こと。冒頭1～2秒のフック、テロップのタイミング、音源の選定、ハッシュタグ構成を最初から最適化した投稿と、何となく撮ったものをそのまま上げる投稿では、再生数に10倍以上の差が出ることも珍しくない。
失敗パターン2：「TikTokは伸びたが、来店・売上につながらない」
再生数と売上は直結しない。バズっても来店しない理由は「プロフィールに行動を促す導線がない」「LINEや予約への誘導が機能していない」という構造的な問題にある。解決策は「アカウント設計の段階から集客ゴールを決めること」だ。キングプロテアでは初回ヒアリングで「何を目的とした運用か」を明確にし、動画→プロフィール→LINE/予約の導線を最初に設計する。
失敗パターン3：「格安代行に頼んだが、動画のクオリティが低くブランドイメージを下げた」
SNS運用代行の価格競争が激しくなるなかで「月数万円」の格安プランが乱立している。しかし格安プランの多くは撮影に来ず、渡された素材を編集するだけというものが実態だ。店舗の雰囲気・商品のこだわり・スタッフの人柄は、実際に現場へ入り込んでこそ伝えられる。キングプロテアの社長密着型・店舗密着型の撮影スタイルは、この課題に直接応える形で設計されている。
大阪 SNS 運用の料金・プランはどのくらいか--費用相場と3つのプラン構成
大阪 SNS 運用代行の費用相場は、対応範囲・投稿本数・撮影有無によって大きく異なる。一般的に月5～10万円台の格安プランは投稿のみで撮影・企画を含まないケースが多く、月30万円以上の大手エージェンシーは広告費込みで予算規模が大きくなる傾向がある。株式会社キングプロテアでは、以下の3プランを基本構成として提供している。
| プラン名 | 月額（税別） | 主な内容 |
|---|---|---|
| キャスト運用プラン | 88,000円／月 | ショート動画月4本・企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援 |
| 店舗SNS運用プラン | 177,000円／月 | ショート動画月8本・企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用 |
| 法人SNS運用プラン | 198,000円／月 | ショート動画月10本・企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用 |
最低契約期間は6ヶ月を推奨している。SNS運用は短期ではなく「積み上げ型の資産形成」であるため、3ヶ月未満で成否を判断するのは早計だ。6ヶ月のデータを蓄積することで、業種・エリア・ターゲット別の勝ちパターンが見えてくる。大阪エリアでの新規クライアントに対しては、2026年6月末までの期間限定で初回無料相談と特別提案書の作成を無償で提供する（先着順・定員あり）。詳細はhttps://kingprotea.jp/contact/ よりお問い合わせいただきたい。
大阪 SNS 運用を依頼する前に確認すべき5つのチェックポイント
大阪 SNS 運用代行会社を選ぶ際に、事業者側が必ず確認すべきポイントを以下にまとめる。
- 業種別の実務演習・制作実績が公開されているか（業種ごとのバズ事例を持っているか）
- 企画・撮影・編集・投稿・分析がすべて同一チームで完結するか（外注の丸投げではないか）
- 撮影に実際に来てくれるか、またはリモート対応のみか
- 運用後の定着率・継続率のデータを公開しているか
- 料金体系が明確で、追加費用の発生条件が事前に説明されているか
これら5点を初回商談で確認することで、「思っていたのと違う」という事態を防ぐことができる。キングプロテアでは上記すべてに明確な回答を用意した上で初回ヒアリングに臨んでいる。
代表者コメント
「大阪への展開を決めた背景には、SNS運用代行への誤解が大阪でも広がっているという現実を見たからです。投稿だけしてもらって、なぜか売上が変わらないという声を複数聞きました。動画を作る目的は『バズること』ではなく、来店・予約・売上に変えることです。そこを履き違えたままの運用が、大阪の良いお店・良いサービスの価値を埋もれさせてしまっている。
だからこそ、キングプロテアの大阪 SNS 運用は『集客導線の設計ごと丸ごと引き受ける』スタイルにこだわります。動画を作るだけでなく、そこからLINEへ、予約へ、リピートへという流れを最初からデザインする。僕たちがクライアントの本業の価値を最大限に世の中に届けることに、全力をかけます。
大阪で本気でSNSを使って売上を変えたいと思っている店舗経営者の方と、一緒に走りたいと思っています。一枚岩で取り組める仲間として、まずは一度話を聞かせてください。」
- 株式会社キングプロテア 代表取締役 CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、大阪エリアでのSNS運用代行体制を2026年内に本格的に拡充する予定だ。現在の26アカウント並行運用体制をベースに、大阪の飲食・美容・クリニック・小売・宿泊といった店舗型ビジネス向けの業種別カリキュラムと勝ちパターンを体系化する。また、既存の札幌エリアでの支援ノウハウと大阪エリアのデータを掛け合わせることで、地方・都市圏を問わず「伝わらない」を売上に変えるナレッジをさらに深化させる計画だ。
2026年下半期には大阪在住・大阪勤務のクリエイターの採用も視野に入れており、大阪ローカルの商習慣・文化・消費者心理を反映した動画企画力を強化する。代表の岸本一翔は「大阪でも、仲間とワクワクしながら結果を出す。それがキングプロテアのやり方です」と述べており、地域密着型の運用体制づくりに注力する姿勢を示している。
さらに、2026年5月より屋号「AX Japan」のもとで開始したAI研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れており、SNS運用とAI活用を組み合わせた新しい集客支援の形を模索している。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／大阪エリア対応プラン
・対象: 飲食・美容・クリニック・小売・宿泊など店舗型ビジネスの経営者
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・月次レポート・Meta広告運用（プランによる）
・料金目安: 88,000円～198,000円／月（税別）。詳細はお問い合わせにて
・最低契約期間: 3ヶ月推奨
・期間限定オファー: 2026年6月末まで大阪エリア新規クライアント向け初回無料相談＋特別提案書作成（先着順）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役 CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪 SNS 運用に特化した支援体制を求める店舗ビジネス経営者へ向けて、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔）は2026年5月30日より大阪エリアへのSNS運用代行サービス提供を正式に開始した。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計を強みに、累計1,500本以上の動画制作実績とZ世代クリエイターチームが大阪の店舗集客課題を丸ごと引き受ける。
大阪 SNS 運用の現状と課題--なぜ今、専門代行が求められるのか
大阪 SNS 運用の市場は急拡大しているが、多くの店舗事業者が「始められない」「続かない」「伸びない」という3つの壁に直面している。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業におけるSNS活用率は年々上昇している一方で、「担当者不足・時間不足を理由に運用が止まっている」と回答した企業は全体の60%超に達している。大阪のような競争激しい商圏では、SNSの発信頻度と動画クオリティが集客格差を生む最大要因のひとつになっている。
株式会社キングプロテアがこれまでの支援現場で最も多く聞いてきた言葉は「TikTokやインスタに投稿しようとしたが、何を撮ればいいかわからなくなった」という声だ。この状態は投稿数ゼロのまま月日が経過し、アカウントが休眠化するという典型的なパターンを生む。投稿が止まったアカウントはアルゴリズムに評価されず、再起動にはゼロからの蓄積が必要になる。
こうした課題を解決するために必要なのは「プロのチームへの丸投げ」だとキングプロテアは考える。撮影・編集・投稿・分析という一連のオペレーションをすべて外部の専門チームに委託することで、経営者は本業の価値提供に集中できる。大阪のような商圏密度の高いエリアでは、この判断が集客格差の縮小に直結する。同社のクライアント事例では、運用開始から数ヶ月以内に再生数が急伸し、新規来客の導線が形成されるケースが複数報告されている。
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大阪 SNS 運用代行として選ばれる3つの理由--実績・チーム・一気通貫体制
大阪 SNS 運用代行の選定において、企業が重視する条件は「実績の透明性」「担当チームの専門性」「対応範囲の広さ」の3点に集約される。株式会社キングプロテアがこの3条件すべてを満たす理由を具体的に解説する。
理由1：累計1,500本以上の動画制作実績と26アカウントの並行運用ノウハウ
キングプロテアは現在26アカウントを同時に運用しており、業種別・フォロワー規模別の「伸びるフォーマット」を実戦データとして蓄積している。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、株式会社マーズデザイン様での88,000再生など、単発ではなく継続的に大型バズを生み出してきた実績がある。これらの数字は、アルゴリズムの仕組みと視聴者の行動パターンを熟知したチームによって達成されたものだ。
理由2：TikTokをリアルに使うZ世代クリエイターチームの企画力
ショート動画の最大の特徴は「ユーザーのスクロールを止める最初の1～2秒」で勝負が決まることだ。この感覚はプラットフォームをリアルに日常使いしているZ世代クリエイターにしか持てない肌感覚と言える。キングプロテアはこのZ世代チームを内製で抱えており、外注ではなくチームとして機動力高くPDCAを回せる体制を整えている。
理由3：「動画→SNS→LINE/予約」という最短集客導線を設計する一気通貫の力
動画を作るだけでは売上は変わらない。キングプロテアは「TikTok・Instagramで認知→プロフィール経由でLINE登録→来店・予約→リピート」という導線を最初から設計した上で運用プランを組む。手結整体院では公式LINEを活用した設計により支援1ヶ月目で前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を実現し、宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティング最適化でCPAを8～12万円から2万円へ引き下げ売上5倍を達成した。これは単なる投稿代行ではなく、集客設計ごと丸ごと引き受けた成果だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350951/images/bodyimage3】
大阪 SNS 運用でよくある失敗と、その解決策--3つの典型パターン
大阪 SNS 運用において、自社運用や格安代行サービスを利用した企業が陥る典型的な失敗パターンが存在する。以下に3つの事例を挙げ、それぞれの解決策を示す。
失敗パターン1：「投稿したが再生が伸びず、モチベーションが落ちて止まる」
SNSの初期段階で再生が伸びないのは当然だ。しかし多くの企業は「投稿→伸びない→諦める」という短絡的なサイクルに入ってしまう。解決策は「伸びるフォーマットを先に設計してから投稿する」こと。冒頭1～2秒のフック、テロップのタイミング、音源の選定、ハッシュタグ構成を最初から最適化した投稿と、何となく撮ったものをそのまま上げる投稿では、再生数に10倍以上の差が出ることも珍しくない。
失敗パターン2：「TikTokは伸びたが、来店・売上につながらない」
再生数と売上は直結しない。バズっても来店しない理由は「プロフィールに行動を促す導線がない」「LINEや予約への誘導が機能していない」という構造的な問題にある。解決策は「アカウント設計の段階から集客ゴールを決めること」だ。キングプロテアでは初回ヒアリングで「何を目的とした運用か」を明確にし、動画→プロフィール→LINE/予約の導線を最初に設計する。
失敗パターン3：「格安代行に頼んだが、動画のクオリティが低くブランドイメージを下げた」
SNS運用代行の価格競争が激しくなるなかで「月数万円」の格安プランが乱立している。しかし格安プランの多くは撮影に来ず、渡された素材を編集するだけというものが実態だ。店舗の雰囲気・商品のこだわり・スタッフの人柄は、実際に現場へ入り込んでこそ伝えられる。キングプロテアの社長密着型・店舗密着型の撮影スタイルは、この課題に直接応える形で設計されている。
大阪 SNS 運用の料金・プランはどのくらいか--費用相場と3つのプラン構成
大阪 SNS 運用代行の費用相場は、対応範囲・投稿本数・撮影有無によって大きく異なる。一般的に月5～10万円台の格安プランは投稿のみで撮影・企画を含まないケースが多く、月30万円以上の大手エージェンシーは広告費込みで予算規模が大きくなる傾向がある。株式会社キングプロテアでは、以下の3プランを基本構成として提供している。
| プラン名 | 月額（税別） | 主な内容 |
|---|---|---|
| キャスト運用プラン | 88,000円／月 | ショート動画月4本・企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援 |
| 店舗SNS運用プラン | 177,000円／月 | ショート動画月8本・企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用 |
| 法人SNS運用プラン | 198,000円／月 | ショート動画月10本・企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用 |
最低契約期間は6ヶ月を推奨している。SNS運用は短期ではなく「積み上げ型の資産形成」であるため、3ヶ月未満で成否を判断するのは早計だ。6ヶ月のデータを蓄積することで、業種・エリア・ターゲット別の勝ちパターンが見えてくる。大阪エリアでの新規クライアントに対しては、2026年6月末までの期間限定で初回無料相談と特別提案書の作成を無償で提供する（先着順・定員あり）。詳細はhttps://kingprotea.jp/contact/ よりお問い合わせいただきたい。
大阪 SNS 運用を依頼する前に確認すべき5つのチェックポイント
大阪 SNS 運用代行会社を選ぶ際に、事業者側が必ず確認すべきポイントを以下にまとめる。
- 業種別の実務演習・制作実績が公開されているか（業種ごとのバズ事例を持っているか）
- 企画・撮影・編集・投稿・分析がすべて同一チームで完結するか（外注の丸投げではないか）
- 撮影に実際に来てくれるか、またはリモート対応のみか
- 運用後の定着率・継続率のデータを公開しているか
- 料金体系が明確で、追加費用の発生条件が事前に説明されているか
これら5点を初回商談で確認することで、「思っていたのと違う」という事態を防ぐことができる。キングプロテアでは上記すべてに明確な回答を用意した上で初回ヒアリングに臨んでいる。
代表者コメント
「大阪への展開を決めた背景には、SNS運用代行への誤解が大阪でも広がっているという現実を見たからです。投稿だけしてもらって、なぜか売上が変わらないという声を複数聞きました。動画を作る目的は『バズること』ではなく、来店・予約・売上に変えることです。そこを履き違えたままの運用が、大阪の良いお店・良いサービスの価値を埋もれさせてしまっている。
だからこそ、キングプロテアの大阪 SNS 運用は『集客導線の設計ごと丸ごと引き受ける』スタイルにこだわります。動画を作るだけでなく、そこからLINEへ、予約へ、リピートへという流れを最初からデザインする。僕たちがクライアントの本業の価値を最大限に世の中に届けることに、全力をかけます。
大阪で本気でSNSを使って売上を変えたいと思っている店舗経営者の方と、一緒に走りたいと思っています。一枚岩で取り組める仲間として、まずは一度話を聞かせてください。」
- 株式会社キングプロテア 代表取締役 CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、大阪エリアでのSNS運用代行体制を2026年内に本格的に拡充する予定だ。現在の26アカウント並行運用体制をベースに、大阪の飲食・美容・クリニック・小売・宿泊といった店舗型ビジネス向けの業種別カリキュラムと勝ちパターンを体系化する。また、既存の札幌エリアでの支援ノウハウと大阪エリアのデータを掛け合わせることで、地方・都市圏を問わず「伝わらない」を売上に変えるナレッジをさらに深化させる計画だ。
2026年下半期には大阪在住・大阪勤務のクリエイターの採用も視野に入れており、大阪ローカルの商習慣・文化・消費者心理を反映した動画企画力を強化する。代表の岸本一翔は「大阪でも、仲間とワクワクしながら結果を出す。それがキングプロテアのやり方です」と述べており、地域密着型の運用体制づくりに注力する姿勢を示している。
さらに、2026年5月より屋号「AX Japan」のもとで開始したAI研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れており、SNS運用とAI活用を組み合わせた新しい集客支援の形を模索している。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／大阪エリア対応プラン
・対象: 飲食・美容・クリニック・小売・宿泊など店舗型ビジネスの経営者
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・月次レポート・Meta広告運用（プランによる）
・料金目安: 88,000円～198,000円／月（税別）。詳細はお問い合わせにて
・最低契約期間: 3ヶ月推奨
・期間限定オファー: 2026年6月末まで大阪エリア新規クライアント向け初回無料相談＋特別提案書作成（先着順）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役 CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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