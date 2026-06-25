抵抗溶接用電源市場2026-2032：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析 「Globalinforesearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353586/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート 「抵抗溶接用電源の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表いたしました。本レポートは、抵抗溶接用電源市場の成長力学を定量的・定性的に解明し、販売数量、売上高、価格推移、主要企業別の市場シェア変動などを多角的に分析した包括的な調査資料です。
近年、自動車車体の軽量化に伴う高張力鋼板の多用や電動化（EV）バッテリーパックの製造プロセスにおいて、抵抗溶接の工程管理はますます重要性を増しています。なかでも、溶接品質を直接左右する「抵抗溶接用電源」は、生産性と信頼性を支える中核デバイスとして、世界中の製造現場から注目を集めています。当市場は、インバータ制御技術の高度化や産業オートメーションの波に乗り、2026年から2032年にかけて安定的な成長軌道を描くと見込まれます。
本調査では、地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）、国別、さらに製品タイプ別・用途別の市場データを精緻にセグメント化。2021年までの過去動向と2032年までの中期予測を提示するだけでなく、競合環境の変化や各社の成長戦略を読み解くための定性的洞察も盛り込みました。これにより、エンドユーザー企業の設備投資担当者やメーカーの事業戦略策定者にとって、より実践的な意思決定を支援する内容となっています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254762/resistance-welding-power-supply
競争激化する主要企業の市場シェア動向
抵抗溶接用電源業界では、制御精度とエネルギー効率を武器にしたグローバルプレイヤーと、特定ニーズに特化した地域メーカーの競争が激化しています。本レポートで分析対象とする主要企業は以下の通りです：
AMADA WELD TECH Inc. 、DUROPOWER GROUP、HERON、ITECH、Liburdi Dimetrics Corporation、Nippon Avionics、PUNBONN、SOUDAX、Beijing Weituo Times Technology、Beijing Xiangyuan Tenghui Technology、Guangzhou Jingyuan Electronic Equipment、Huangwei Technology、Shanghai Daoyi Precision Machinery Equipment、Shanghai Baoxiao Technology、Shanghai Weituo Optoelectronics Equipment、Shenzhen Fuweite Welding Machine、Shenzhen Sine Power Technology、Wellda Welding Equipment
これらの企業群は、インバータ式電源の高出力化やデジタル制御機能の拡充により、自動車や航空宇宙といった高付加価値分野でのシェア拡大を狙っています。一方、中国市場を中心とした新興メーカーは、コスト競争力と旺盛な内需を背景にプレゼンスを高めており、市場シェアの変動は今後さらに活発化すると予想されます。本レポートでは、これらの企業別の販売量、売上、市場シェアの詳細データに加え、M&Aや技術提携などの最新動向も網羅的に分析しています。
多様化する製品別・用途別市場セグメント
抵抗溶接用電源市場は、エンドユーザーの多様な要望に応える形で、以下の通り明確に区分けされます。
製品タイプ別：Constant Current（定電流制御）、Constant Pressure（定圧制御）、Constant Power（定電力制御）、Fixed Pulse Width（固定パルス幅制御）
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート 「抵抗溶接用電源の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表いたしました。本レポートは、抵抗溶接用電源市場の成長力学を定量的・定性的に解明し、販売数量、売上高、価格推移、主要企業別の市場シェア変動などを多角的に分析した包括的な調査資料です。
近年、自動車車体の軽量化に伴う高張力鋼板の多用や電動化（EV）バッテリーパックの製造プロセスにおいて、抵抗溶接の工程管理はますます重要性を増しています。なかでも、溶接品質を直接左右する「抵抗溶接用電源」は、生産性と信頼性を支える中核デバイスとして、世界中の製造現場から注目を集めています。当市場は、インバータ制御技術の高度化や産業オートメーションの波に乗り、2026年から2032年にかけて安定的な成長軌道を描くと見込まれます。
本調査では、地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）、国別、さらに製品タイプ別・用途別の市場データを精緻にセグメント化。2021年までの過去動向と2032年までの中期予測を提示するだけでなく、競合環境の変化や各社の成長戦略を読み解くための定性的洞察も盛り込みました。これにより、エンドユーザー企業の設備投資担当者やメーカーの事業戦略策定者にとって、より実践的な意思決定を支援する内容となっています。
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https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254762/resistance-welding-power-supply
競争激化する主要企業の市場シェア動向
抵抗溶接用電源業界では、制御精度とエネルギー効率を武器にしたグローバルプレイヤーと、特定ニーズに特化した地域メーカーの競争が激化しています。本レポートで分析対象とする主要企業は以下の通りです：
AMADA WELD TECH Inc. 、DUROPOWER GROUP、HERON、ITECH、Liburdi Dimetrics Corporation、Nippon Avionics、PUNBONN、SOUDAX、Beijing Weituo Times Technology、Beijing Xiangyuan Tenghui Technology、Guangzhou Jingyuan Electronic Equipment、Huangwei Technology、Shanghai Daoyi Precision Machinery Equipment、Shanghai Baoxiao Technology、Shanghai Weituo Optoelectronics Equipment、Shenzhen Fuweite Welding Machine、Shenzhen Sine Power Technology、Wellda Welding Equipment
これらの企業群は、インバータ式電源の高出力化やデジタル制御機能の拡充により、自動車や航空宇宙といった高付加価値分野でのシェア拡大を狙っています。一方、中国市場を中心とした新興メーカーは、コスト競争力と旺盛な内需を背景にプレゼンスを高めており、市場シェアの変動は今後さらに活発化すると予想されます。本レポートでは、これらの企業別の販売量、売上、市場シェアの詳細データに加え、M&Aや技術提携などの最新動向も網羅的に分析しています。
多様化する製品別・用途別市場セグメント
抵抗溶接用電源市場は、エンドユーザーの多様な要望に応える形で、以下の通り明確に区分けされます。
製品タイプ別：Constant Current（定電流制御）、Constant Pressure（定圧制御）、Constant Power（定電力制御）、Fixed Pulse Width（固定パルス幅制御）