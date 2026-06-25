コーナーインサーターシーマーグローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353591/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界経営層必携の最新調査レポート 「コーナーインサーターシーマーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表いたしました。
本レポートは、包装工程の自動化・高速化に伴い需要が拡大するコーナーインサーターシーマー市場に焦点を当て、売上、販売数量、価格推移、主要企業の市場シェア変遷などを多角的に分析した包括的な調査資料です。
グローバル包装機械市場は2025年に約505億ドルと評価され、2035年には約894億ドルに達する見通しで、年平均成長率（CAGR）は5.9％が見込まれています。この成長基調の中で、コーナーインサーターシーマーは包装ラインの最終工程において重要な役割を担い、特に食品・飲料、医薬品、日用品、エレクトロニクス分野で採用が拡大しています。市場は2024年に約15億ドルと評価され、2033年には約23億ドルに達すると予測されており、CAGRは4.8％を見込んでいます。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254763/corner-inserter-seamer
製品定義と市場セグメンテーションの全体像
コーナーインサーターシーマーとは、段ボール箱などの包装材のコーナー部に補強材（コーナーインサート）を挿入し、同時にシール（封緘）加工を施す専用の包装機械です。この工程は、輸送・保管時のパッケージ強度を高め、内容物保護と積載効率の向上に直結するため、物流品質の要として位置付けられています。
市場は以下のセグメントに明確に区分けされます。
製品タイプ別： Fully Automatic（全自動）、Semi Automatic（半自動）
食品・飲料や医薬品など高回転・高衛生基準が求められる分野では全自動機の導入が進み、多品種少量生産の現場では半自動機が柔軟性を提供しています。全自動コーナーインサーターシーマーは、高速包装ラインとの親和性が高く、今後も主要な成長セグメントとして位置付けられます。
用途別： Food（食品）、Print（印刷物）、Medicine（医薬品）、Daily Chemical（日用品）、Electronic（エレクトロニクス）、Other（その他）
特に食品・飲料分野が市場の最大シェアを占め、続いて医薬品、電子機器向けが成長を牽引しています。包装食品需要の拡大や電子商取引出荷量の増加が、これらの用途における需要を後押ししています。
地域別の視点： アジア太平洋地域が世界最大の包装機械市場であり、製造拠点の集積と中間層の拡大を背景に、コーナーインサーターシーマー需要も最も旺盛です。北米・欧州では、既存設備の更新需要と自動化投資が市場を支えています。
主要企業の競争環境と市場シェア動向
コーナーインサーターシーマー市場の主要企業には、以下のグローバルおよび地域プレイヤーが含まれます：Alpmac、Asset Plant and Machinery、Baileigh Industries、Empire Machinery、EVOBEND、Firmac Ltd.、Flagler Corporation、Iowa Precision、JOUANEL Industrie、Lockformer、Mestek Machinery、Roto-Die、Tin Knocker、Vicon、Mitsubishi Electric、Dongguan Dawei Machinery Equipment、Dongguan Henglitong Automation Equipment、Dongguan Seagate Automation Equipment、Dongguan Xiangbo Electromechanical Equipment、Dongguan Xinli Intelligent Equipment、Dongguan Yiyang Automation Equipment、Dongguan Yidong Automation Equipment、Shanghai Sutian Automation Equipment、Suzhou Wanchun Electromechanical Equipment、Wenzhou Xingye Machinery Equipment。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界経営層必携の最新調査レポート 「コーナーインサーターシーマーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表いたしました。
本レポートは、包装工程の自動化・高速化に伴い需要が拡大するコーナーインサーターシーマー市場に焦点を当て、売上、販売数量、価格推移、主要企業の市場シェア変遷などを多角的に分析した包括的な調査資料です。
グローバル包装機械市場は2025年に約505億ドルと評価され、2035年には約894億ドルに達する見通しで、年平均成長率（CAGR）は5.9％が見込まれています。この成長基調の中で、コーナーインサーターシーマーは包装ラインの最終工程において重要な役割を担い、特に食品・飲料、医薬品、日用品、エレクトロニクス分野で採用が拡大しています。市場は2024年に約15億ドルと評価され、2033年には約23億ドルに達すると予測されており、CAGRは4.8％を見込んでいます。
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製品定義と市場セグメンテーションの全体像
コーナーインサーターシーマーとは、段ボール箱などの包装材のコーナー部に補強材（コーナーインサート）を挿入し、同時にシール（封緘）加工を施す専用の包装機械です。この工程は、輸送・保管時のパッケージ強度を高め、内容物保護と積載効率の向上に直結するため、物流品質の要として位置付けられています。
市場は以下のセグメントに明確に区分けされます。
製品タイプ別： Fully Automatic（全自動）、Semi Automatic（半自動）
食品・飲料や医薬品など高回転・高衛生基準が求められる分野では全自動機の導入が進み、多品種少量生産の現場では半自動機が柔軟性を提供しています。全自動コーナーインサーターシーマーは、高速包装ラインとの親和性が高く、今後も主要な成長セグメントとして位置付けられます。
用途別： Food（食品）、Print（印刷物）、Medicine（医薬品）、Daily Chemical（日用品）、Electronic（エレクトロニクス）、Other（その他）
特に食品・飲料分野が市場の最大シェアを占め、続いて医薬品、電子機器向けが成長を牽引しています。包装食品需要の拡大や電子商取引出荷量の増加が、これらの用途における需要を後押ししています。
地域別の視点： アジア太平洋地域が世界最大の包装機械市場であり、製造拠点の集積と中間層の拡大を背景に、コーナーインサーターシーマー需要も最も旺盛です。北米・欧州では、既存設備の更新需要と自動化投資が市場を支えています。
主要企業の競争環境と市場シェア動向
コーナーインサーターシーマー市場の主要企業には、以下のグローバルおよび地域プレイヤーが含まれます：Alpmac、Asset Plant and Machinery、Baileigh Industries、Empire Machinery、EVOBEND、Firmac Ltd.、Flagler Corporation、Iowa Precision、JOUANEL Industrie、Lockformer、Mestek Machinery、Roto-Die、Tin Knocker、Vicon、Mitsubishi Electric、Dongguan Dawei Machinery Equipment、Dongguan Henglitong Automation Equipment、Dongguan Seagate Automation Equipment、Dongguan Xiangbo Electromechanical Equipment、Dongguan Xinli Intelligent Equipment、Dongguan Yiyang Automation Equipment、Dongguan Yidong Automation Equipment、Shanghai Sutian Automation Equipment、Suzhou Wanchun Electromechanical Equipment、Wenzhou Xingye Machinery Equipment。