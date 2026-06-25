年に一度、初摘みならではの“おいしさ”『初摘みコーヒー トアルコ トラジャ 2026』



























※イメージ

『初摘みコーヒー トアルコ トラジャ 2026』は、キーコーヒーの直営パダマラン農園で今シーズン最初に収穫された「トアルコ トラジャ」100%のコーヒー。初摘みならではのさわやかな酸味とみずみずしい味わいが楽しめます。年に一度しか味わえない特別なコーヒーを、豆 2,000セット、粉 1,000セットの数量限定、完全予約制で発売します。キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。