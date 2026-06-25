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あのハイジがネスレに入社！？“係長”として会社での日常をSNSで発信 公式SNSアカウント「ネスレ日本の係長ハイジ」6月25日（木）より開設
“未来のことを考えよっ課”に配属され、毎日奮闘しながら、持続可能な未来に向けた取り組みを発信
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO： 深谷 龍彦）は、公式SNSアカウント「ネスレ日本の係長ハイジ」を2026年6月25日（木）より開設します。
6月25日（木）より新たに公式SNSアカウント「ネスレ日本の係長ハイジ」を開設します。昨年の大阪・関西万博スイス館での出会いをきっかけに、「アルプスの少女ハイジ」がこの夏ネスレ日本に入社し、“未来のことを考えよっ課”に配属され、“係長”として働きはじめます。この課では、「ハシレ ネスレ 未来が拍手することを、今。」*をテーマに、ネスレ日本がこれまで大切にし続けてきた共通価値の創造（CSV）やサステナビリティに向けての取り組みを、「未来に対して責任ある一歩を踏み出し、進み続ける」という姿勢とともに、分かりやすく社会に伝えていきます。
「日本のみんな、こんにちは。ネスレ日本の係長になったハイジよ！」そんなちょっと不思議だけど、ハイジらしく元気いっぱいの投稿を通じて、会社での日常や出来事をSNSで発信していきます。まだ会社に慣れていないハイジは、社員たちに囲まれて毎日奮闘します。時にはちょっとズレたことを言ってしまったり、うまくいかないことも。それでも一生懸命に働く姿は、どこか応援したくなります。ネスレ日本のオフィスにおけるハイジの様子や、さまざまな取り組みの裏側も少しずつ明らかにしていきます。
＜イメージ画像＞
＜SNSアカウント＞
Instagram https://www.instagram.com/nestle_japan
X https://x.com/Nestle_Japan
TikTok https://www.tiktok.com/@nestle_japan
以上
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO： 深谷 龍彦）は、公式SNSアカウント「ネスレ日本の係長ハイジ」を2026年6月25日（木）より開設します。
6月25日（木）より新たに公式SNSアカウント「ネスレ日本の係長ハイジ」を開設します。昨年の大阪・関西万博スイス館での出会いをきっかけに、「アルプスの少女ハイジ」がこの夏ネスレ日本に入社し、“未来のことを考えよっ課”に配属され、“係長”として働きはじめます。この課では、「ハシレ ネスレ 未来が拍手することを、今。」*をテーマに、ネスレ日本がこれまで大切にし続けてきた共通価値の創造（CSV）やサステナビリティに向けての取り組みを、「未来に対して責任ある一歩を踏み出し、進み続ける」という姿勢とともに、分かりやすく社会に伝えていきます。
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Instagram https://www.instagram.com/nestle_japan
X https://x.com/Nestle_Japan
TikTok https://www.tiktok.com/@nestle_japan
以上